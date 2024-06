„Omluva a 100 hodin práce na onkologii.“ Novotný zůstává v ODS

Pavel Novotný zůstává členem ODS navzdory kontroverzním výrokům o dceři hudebníka Felixe Slováčka, která bojuje s rakovinou. Premiér Petr Fiala se ještě před zasedáním výkonné rady pro iDNES vyjádřil v tom smyslu, že omluvu Novotného bere na vědomí, ale vše bude záležet na rozhodnutí rady. „Nebudu se vyjadřovat před jednáním výkonné rady. Ale řeknu, co jsem říkal mnohokrát. Pavel Novotný překročil hranice politické, ale i lidské. A to je něco, co nejde přejít mávnutím ruky. Navíc to není poprvé. Na druhé straně, tentokrát se velmi rychle omluvil a vyjádřil i veřejně, že toho lituje a že je připraven to napravit. To musíme zvážit. Ale nejprve svůj názor řeknu výkonné radě,“ uvedl Fiala.

Novotný byl vedením ODS ostře kritizován, když nedávno na sociálních sítích urážel saxofonistu Felixe Slováčka kvůli fotce s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. Do hádky zahrnul i Slováčkovu dceru Annu Slováčkovou, která se léčí s rakovinou. Na sociální síti napsal, že nemá šanci na uzdravení, a předpověděl jí smrt.

Řeporyjský starosta přiznal svou chybu již dříve. „Nedokážu říct, co mě k tomu vedlo. Rád bych řekl, že to byl zkrat, že jsem to nebyl já. Vidím to na očích svých přátel a lidí, co mě opravdu znají v politice, tak doma, že si říkají, ,co to bylo‘. Asi o tom budu muset nějakou dobu přemýšlet, přál bych si hrozně, aby to byl zkrat a abych to nebyl já, protože tohle se mi teda ještě v životě nepovedlo, trápí mě, že jsem ublížil Aničce,“ uvedl Novotný v rozhovoru pro Blesk s tím, že komentář psal střízlivý.

Dnes novinářům sdělil, že nemá smysl něco k dnešnímu rozhodnutí ODS říkat, ale přemýšlet o tom, co řekl. „Nepřemýšlel jsem o tom, co řeknu novinářům o vůli projevené radou, o tom, co vedení řekne na tiskovce. Co říkají lidi na to, co řeklo vedení o tom, co řekla ODS. Smysl mi dává nepřemýšlet o tom, že něco řeknu. Ale o tom, co jsem řekl. Dělám to už pár týdnů a budu dál. Víc vám teď neřeknu,“ řekl starosta po zasedání rady ODS.