„On není blbec.“ Slova o Donaldu Trumpovi narazila: Cenzura?

Publicista Dušan Neumann, který žije již 40 let v USA, vysvětlil, proč většina vojáků armády Spojených států stojí neochvějně za 45. prezidentem USA Donaldem Trumpem. Sdělil to serveru Kupředu do minulosti. Ale když chtěla publicistka Martina Kociánová upozornit na sociální síti Facebook, narazila. Možné vysvětlení, proč se to stalo, vás zřejmě překvapí...

Americká společnost je rozdělená, společenský příkop je podle Dušana Neumanna tak hluboký, že to připomíná studenou válku. Ta se ale podle publicisty v horkou občanskou válku nezmění.

„Budu reagovat cynicky, ale asi se to jinak nedá: myslím si, že k horké válce nedojde, a to z několika důvodů. Za prvé, veškeré ozbrojené síly, to znamená i prostí vojáci, národní gardisti, ze 70 procent stojí za touto vládou, protože nikdo jiný pro americké vojenské veterány za posledních 30 let neudělal víc než Donald Trump. To se tady také nepíše. Trump bere jeden dolar ročně prezidentského platu, a zbytek, tedy 399 999 dolarů, věnuje na veteránské záležitosti včetně obnovy vojenských hřbitovů a podobných věcí,“ konstatoval publicista.

„On skutečně není žádný blbec, pouze se jako blbec vyjadřuje. To jsou věci, které se moc nepublikují. On je velmi populární u ozbrojených sil a ozbrojené síly přece jenom mají v Americe jinou reputaci, než mají tady. A druhá věc je, a ta je také docela cynická, že progresivisté vystupují hlavně proti druhému dodatku, protože si říkají: ‚Dnes nikdo nepotřebuje žádné zbraně.‘ Jsou zarytými pacifisty, takže neumějí střílet a nejsou ozbrojeni, zatímco my konzervativci jsme ozbrojeni po zuby a máme dost munice. Takže kdyby k něčemu došlo, tak… ale myslím, že toto říct, je to ode mě jenom šprajc,“ doplnil Neumann.

Pár slov pronesl také na adresu Ruska. Debata o tom, jestli Rusové ovlivnili americké prezidentské volby, je podle Neumanna přehnaná. Současně však konstatoval, že všichni jeho ruští přátelé, kteří žijí v Americe, říkají jasně, že každý, kdo má mozek, už z Ruska odešel.

Jak Donald Trump, tak ruský prezident Vladimir Putin prý dobře vědí, že případný konflikt mezi oběma zeměmi by byl naprosto zničující. A Neumann nepochybuje, že se podle toho také zařídí.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani politická korektnost. Ve Spojených státech už to došlo tak daleko, že člověka prý čas od času vyhodí z pracovního místa, protože si dovolil vyslovit názor. A to podle něj ještě není nic proti tomu, co se děje ve Velké Británii.

„Musím říct, že v Evropě to je ještě horší. Příklady z Velké Británie, kdy se sundávají sochy bílých vousatých mužů, to už je úplně na palici,“ zdůraznil.

Jak se později ukázalo, problémy se zveřejněním názoru měla i publicistka Martina Kociánová. Když chtěla na rozhovor s panem Dušanem Neumannem upoutat pozornost na sociální síti Facebook, zjistila, že to nejde. A jedno z možných vysvětlení, proč to nebylo možné, ji překvapilo.

„Toto je další článek, který Facebook nedovolil pořadu Kupředu do minulosti propagovat... na tomto poli máme už zkušenosti bohaté, napište mi ty vaše...? Už se mi ozval jeden kamarád, který říkal, že dostali ‚stopku‘, když dali inzerát: Orchestr hledá trumpetistu... proč mají distanc, trochu nechápali a napadlo je, že to možná bude proto, že nenapsali ‚trumpetistku‘ (tak daleko už jsme)..., ale vysvětlení bylo mnohem snadnější... trumpetista začíná stejnou slabikou jako americký prezident...!!! A tak budou muset orchestry vypisovat inzeráty jen na hobojisty či klarinety... dokud si to v USA nevyřeší, tak mají trumpety utrum...,“ napsala Martina Kociánová.

