„Ona chce válku. Ke komunistům by ji nevzali.“ Vojtěch Filip pomluvil Kamalu Harrisovou. Ale pak došlo na Fialu

Prvním tématem nebo spíše prvním probíraným dnem z uplynulého týdne v pořadu 007 Sedm dní s Janou Bobošíkovou se stalo nedělní úmrtí jednoho z nejznámějších francouzských herců, Alaina Delona. Delon byl už během svého života kritizován za některé své výroky, jež byly v očích mnoha považovány za rasistické, misygonní a homofobní. Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip (STAČILO!) však o Delonovi uvedl, že to nebyl člověk konzervativních názorů. „On měl názory člověka, který měl za sebou poměrně složitý život… jeho opravdovost musí těm, co se přetvařují, strašně vadit,“ řekl Vojtěch o francouzském herci.

Dalším tématem pořadu se stala čerstvá novinka, a to zatčení zakladatele Telegramu Pavla Durova ve Francii. Francouzské úřady na Durova vydaly zatykač pro podezření z podílu na obchodu s drogami, podvodech, zneužívání nezletilých a dalších závažných trestných činech, protože Telegram coby šifrovaná platforma nedostatečně spolupracuje s úřady.

Bobošíková vyzdvihla, že Durova se téměř ihned po jeho zatčení zastal miliardář a podnikatel Elon Musk i americký novinář Tucker Carlson. Bobošíková také nadnesla otázku, co zatčení Durova vypovídá o hodnotách Evropské unie. „My neustále slyšíme o hodnotách Evropské unie. Namísto toho, aby dělali politiku takovou, aby lidi odrazovali od dětské pornografie a pašování drog, tak chtějí umlčet zakladatele sítě, kde se o těchto věcech píše,“ prohlásila novinářka a předala slovo Vojtěchu Filipovi.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8361 lidí

V konkrétním případě zmiňuje Telegram a Elona Muska jako příklady toho, jak se někteří lidé cítí ohroženi názory a platformami, které se neslučují s jejich vlastními názory. „Vadí jim, že jim někdo nastavuje zrcadlo, takže samozřejmě Telegram pro ně musel být nepřítel. Elon Musk je pro ně nepřítel, protože pro ně nepřikyvuje,“ uvedl Filip a dodal, že než aby si četl projevy ministra Rakušana či důstojníka Armády ČR Otakara Foltýna, raději by si přečetl něco na Telegramu.

Následně se Bobošíková vrátila ke konceptu pořadu a zrekapitulovala hlavní událost z pondělí 19. srpna. Touto událostí podle ní byla formální nominace Kamaly Harrisové do listopadových prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. Podle Vojtěcha Filipa je však Harrisová pouze marketingovým produktem.

„Ona říká jen to, co se po ní chce. To je evidentní,“ řekl o současné viceprezidentce USA Filip. „Já myslím, že ten její projev není její… Ona autentická není. Je opravdu řízená jako dřevěná loutka,“ uvedl Filip na adresu Harrisové.

Bobošíková následně připomněla, že bývalý prezident USA a kandidát Republikánské strany Donald Trump o Harrisové mluví coby o soudružce. Vojtěcha Filipa se proto coby soudruha zeptala, zda je Harrisová dobrou soudružkou.

„Kdyby byla dobrá soudružka, tak by pravděpodobně nebyla v Demokratické straně, ale Komunistické straně Spojených států amerických,“ řekl Filip. Do komunistické strany by ji podle jeho názoru však ani nevzali, protože politikou komunistické strany nemůže být válka. „Ona chce válku. Ale jak může chtít marxista válku? Tohle je podle mého soudu zcela protimluv. Vím, že se na to v Americe dívají trochu jinak, ale myslím, že do KS USA by ji opravdu nepřijali.“

Fotogalerie: - Hašek do Senátu

Jak americké volby dopadnou, záleží podle slov Vojtěcha na tom, co si budou voliči přát. Jestli voliči ve Spojených státech chtějí obchod a prosperitu, budou volit Trumpa. Jestli válku, pak Harrisovou. „Kamala Harrisová sice bude podporována médii, ale lidé si začnou tvořit vlastní názor a spíše zvolí Donalda Trumpa, pokud nedojde k nějaké volební manipulaci,“ dodal Filip

V úterý 20. srpna pak přišla od televize Nova zpráva o tom, že v Česku by se mohlo zpoplatnit studium na státních a veřejných vysokých školách. S návrhem přišla Národní ekonomická rada vlády (NERV). Tento návrh bývalý poslanec Filip však považuje za „zvrhlý“. Stát podle jeho názoru může ušetřit peníze jinde. Zpoplatněním vysokoškolského vzdělávání by byl podle jeho názoru zaveden majetkový cenzus na vzdělání. „Jsem přesvědčený, že vzdělání je vklad státu do rozvoje občana,“ prohlásil Filip. V souvislosti se současnou ekonomickou situací by zpoplatnění vysokoškolského vzdělávání nemuseli občané unést.

Dalším probíraným dnem pak byla středa 21. srpna, kdy bylo připomenuto 56. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vláda připravila k výročí řadu akcí, odstartovala je projekce sloganu „Jdi domů, Ivane“ na zdi sídla Úřadu vlády. Slogan měl poukázat na paralelu mezi okupací Československa v srpnu 1968 a trvající válkou na Ukrajině.

„Já to považuju nejen za dětinské, ale za přímo hloupé,“ řekl o sloganu na Úřadu vlády Vojtěch Filip. „Podle mého soudu ty peníze vláda může opravdu utrácet za něco jiného.“

K příležitosti výročí prezident Petr Pavel varoval před Ruskem, které se podle něj nijak neliší od tehdejšího Sovětského svazu. V jednom z rozhovorů, jak připomněla Bobošíková, prezident Pavel prohlásil, že plynovod Nordstream mohl pro Ukrajinu být legitimním cílem. Novinářka se proto Filipa zeptala, zda těmito výroky prezident nevystavuje Českou republiku nějakému útoku.

„To už dělá dlouho,“ odpověděl Filip. „On není mým prezidentem, protože se chová tak, že ponižuje Českou republiku a vystavuje ji velkému nebezpečí. Není schopen zastávat tu ústavní funkci tak, jak ji zastávat má. Já prostě tyhle jeho výroky nemohu přijmout,“ dodal Filip.

Ve čtvrtek 22. srpna byl zahájen 50. ročník Země živitelky, spousta zemědělců i potravinářů využila tohoto prostoru k postěžování si. Bobošíková též ukázala graf zobrazující, jak během Fialovy vlády vzrostly některé ceny potravin. Kilogram brambor zdražil o 50 %, kilo cukru o téměř 40 % a chléb či mouka zdražily o téměř 25 %. Že tedy premiér Fiala „jásá“, že potraviny meziročně poklesly o 4 %, je podle Filipa „čisté pokrytectví“.

„Lidé samozřejmě vědí, kolik jim reálně zbylo na nákupy, při nezvyšování mezd, nezvyšování sociálních dávek, důchodů a podobně. Takže to už hraničí s drzostí vůči občanům České republiky,“ uvedl Filip.

Pátek 23. srpna přinesl tragický útok nožem v německém městě Solingen. Na městských slavnostech byli zabiti tři lidé, dalších osm jich bylo zraněno. Policie v sobotu v souvislosti s útokem nožem zadržela tři osoby včetně údajného pachatele. Podezřelým je 26letý Syřan, který byl podle veřejnoprávní televizní stanice ZDF již v minulém roce z Německa vyhoštěn.

Vojtěch Filip souhlasil s tím, že příčinou toho, že se některé problémy Blízkého východu přesouvají do Evropské unie, je nezvládnutá migrační politika. Lidé by se však se současnou situací neměli smiřovat. „Pokud to chceme řešit, tak se to musí řešit tím, že ti, kteří tady spáchají trestný čin, budou prostě vráceni do země původu – deportováni. Nebudeme platit jejich pobyt ve věznicích. To je třeba politicky vyjednat,“ řekl Filip.

Filip sám si dokáže představit, že by čeští politici přehodnotili migrační pakt a nějakým způsobem by Českou republiku z některých paragrafů vyvázaly. „Je to věc jednání. Můžeme se vrátit na úplný začátek. Evropa udělala chybu, ale je třeba, aby začala jednat o tom, že to bude jinak,“ uvedl bývalý poslanec.

Posledním tématem pořadu se stalo dění ze soboty aneb konec prázdnin a perný podzim ve Sněmovně. Dne 20. a 21. září se pak mají konat volby do zastupitelstev krajů v Česku. Zároveň s krajskými volbami se bude konat také první kolo voleb do Senátu PČR. Vojtěch Filip je přesvědčen o tom, že ten, kdo nesouhlasí se současnou vládní politikou, by tento svůj názor měl vyjádřit už v krajských a senátních volbách. „Je možné udělat opravdu velký krok k tomu, aby parlamentní volby znamenaly i výměnu těch neschopných politiků,“ řekl Filip.

Psali jsme: „Zablokován, vymazán.“ Jak si podporovatelé Ukrajiny dělají v přátelích „pořádek“ „Žádné zdražení nebude, jen musíme vykázat povolenky.“ Lidovecký ministr před Turkem sliboval „Její boty jste si neoblékli.“ Zdechovský pro smích kvůli nahé lidovkyni Kdyby jen jednou. Kandidát demokratů na viceprezidenta se chlubil cizím peřím opakovaně