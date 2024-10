„Oni nám dají prachy a my jim pomůžeme je zase zvolit.“ Babiš se pustil do rozhlasu. Už je oheň na střeše

Poslanecká sněmovna 2. října projednávala zvýšení věku odchodu do důchodu. V tu chvíli začalo hnutí ANO přiznaně obstruovat. První si místo u mikrofonu rezervoval předseda největšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. A skládal jeden argument za druhým. A došlo i na koupená média.

„Ono je to strašně takové symbolické, že se to spojilo, že okradou ty důchodce, a ještě důchodci mají platit vyšší televizní a rozhlasové poplatky. No, já jsem mluvil o korupci, protože podle mě je to korupce, a představte si, co se mi stalo,“ řekl Andrej Babiš a začal vyprávět svůj zážitek s novináři soukromého rádia.

„Včera večer jsem měl takové jednání s lidmi z okruhu soukromých rádií, no a oni normálně údajně, ale tak samozřejmě to nikdo nepřizná, ani nemám na to důkaz, ale samozřejmě mám své zdroje, jak novináři, a normálně ve vedení Českého rozhlasu jim řekli naplacato: Nesnažte se, my máme dohodu. Oni nám dají prachy a my jim pomůžeme je zase zvolit,“ vypálil Babiš proti novinářům veřejnoprávního rozhlasu.

„Takže tak to je, vážení, tak to je. Takže Česká televize a Český rozhlas, který mimochodem zaměstnává 1 000 lidí a bude mít po této novele 2,7 miliardy peněz ročně, tak ten zbytek těch soukromých rádií bude bojovat o 1,2 miliardy na trhu. Ano, tak to je. Takové Rádio Impuls zaměstnává 60 lidí. Český rozhlas, nevím, jestli to víte vůbec, má 20, 20 různých vysílání, třináct celoplošných a sedm regionálních. Tak to je úplně neskutečné, no,“ ukázal Babiš na Český rozhlas.

Ten si takové obvinění samozřejmě nenechal líbit.

„Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti tvrzením předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, která přednesl dne 2. 10. 2024 při jednání Poslanecké sněmovny PČR. Český rozhlas je nezávislé médium veřejné služby a dodržuje všechna ustanovení zákona o ČRo a Kodexu ČRo, která se týkají objektivity a vyváženosti,“ stálo v úvodu výtky vůči slovům Andreje Babiše.

Český rozhlas Babišovo vyjádření považuje za neetické, nezodpovědné a zcela za hranicí politické kultury. „Český rozhlas považuje za nezodpovědné, neetické a zcela za hranicí politické kultury, že předseda nejsilnější opoziční strany veřejně obviňuje vedení ČRo z výše uvedené ‚korupce‘, aniž své tvrzení podkládá jediným důkazem,“ poukazuje rozhlas.

Dále Český rozhlas důrazně upozornil, že novináři ČRo jsou nezávislí a právě naopak pomohli odkrýt řadu korupčních kauz. „Obvinění Andreje Babiše jsou absurdní a nepravdivá. Český rozhlas ctí veškeré zákony a normy, které se jeho činnosti týkají. Maximálně se snaží o to, aby přispíval ke zdravému rozvoji české společnosti. Právě díky práci novinářů Českého rozhlasu se podařilo rozkrýt řadu kauz spojených s klientelismem a korupcí. Novináři ČRo v těchto případech vždy postupovali zcela svobodně a nezávisle – a to jak na jakýchkoli zájmech vlivových skupin ekonomických, tak i zájmech politických,“ zakončil Český rozhlas svou důraznou námitku vůči slovům předsedy Andreje Babiše.

