„Opozice byla vstřícná? Blbej vtip.“ Hamáček se pustil do Fialy

„Neříkám, že jsme vše zvládli, ale postupovali jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. A to, co říká Petr Fiala, že jsme měli nejvstřícnější opozici, je z mého pohledu blbej vtip,“ rozhorlil se v superdebatě ČT24 ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. A nejen k tomu se rozhořela poměrně ostrá debata, ostrá slova pak padala i směrem k EU.

Poslední veřejnoprávní debata osmi lídrů stran či hnutí, které by se mohly v nadcházejících volbách dostat do sněmovních lavic. U moderátorského pultíku Světlana Witowská. To je program středečního večera, jen necelých 42 hodin do otevření volebních místností. Probírala se témata jako Pandora Papers, klima, covid-19 či ekonomické otázky.

Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU), Vít Rakušan (PirSTAN), Tomio Okamura (SPD), Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Robert Šlachta (Přísaha) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra Svobodní Soukromníci) se sešli před televizními kamerami v prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Andrej Babiš ANO 2011



Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spousta lidí uvěřila vládě, že když se nechají očkovat, budou mít život bez omezení. Nyní však lídři v anketě České televize odpověděli, že očkovaní by mít výhody neměli – až na hnutí ANO, jež odpovědělo opatrně „spíše ano“.

„Je to věc, která společnost štěpí víceméně na polovině. A nikdo z nás nechce, abychom proti sobě postavili očkované a neočkované a skončilo to demonstracemi, hořícími auty. Ta společnost je napjatá jak kšandy a teď do toho dát nějaký prvek, který to napětí ještě zvýší, to nemůže dopadnout dobře,“ poukázal na zatím nízkou proočkovanost Hamáček. A proč to lidem tedy bylo slibováno? „Protože jsme doufali, že lidé se nechají očkovat a nebudou podléhat nesmyslným argumentům a demagogiím,“ dodal Hamáček.

Vojtěch Filip (KSČM). Reprofoto: ČT24

Witowská se následně „vrhla“ na Majerovou Zahradníkovou, která v minulosti prohlásila, že tu nikdy pandemie nebyla. „Máme tu desítky tisíc mrtvých, lidi ve vážném stavu. Nebylo to bezohledné, co jste řekla?“ zeptala se Witowská. „Podívejte, mně také umřela maminka. Ale abych to uvedla na pravou míru. Já jsem toto řekla v rámci nějakého kontextu. Chtěla bych zmínit, že nám je podsouváno něco, že jsme proti vakcinaci. My jsme pouze od samého začátku pro absolutní dobrovolnost,“ pokračovala Majerová Zahradníková, načež ji Witowská přerušila, že se ptala na něco jiného. „Z hlediska čísel a z hlediska logiky ano, protože aby se mohla prohlásit pandemie, musí se nejdříve vyhlásit epidemie. Ale to není zdaleka to nejpodstatnější. Vláda se tady už dvakrát snažila prosadit covid pasy, a já jsem si jistá, že po volbách to přijde potřetí,“ sdělila Majerová Zahradníková, Witowská ji opět přerušila, že se ptala na něco jiného.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

O proočkovanosti následně hovořil Vít Rakušan, kdy je podle něj nutné dostat se na číslo 75 procent. „Pan premiér ze sebe učinil vrchního koordinátora očkování v této republice. Musíme mít kvalitní testování, trasování,“ sdělil také plán v boji s covidem Rakušan. Poučit se z toho, co se odehrálo, pak zmínil Fiala. „Třicet tisíc mrtvých je obrovská katastrofa. To, že vláda nebyla schopna přijít s nějakou kampaní pro očkování... musíme být schopni přesvědčit víc lidí, aby se nechali očkovat. Očkování je jediný způsob, jak se chránit před dalšími vlnami. Jsme přesvědčeni, že je třeba uznávat i protilátky, důkladně trasovat, aby tady nemusely být další lockdowny. Vláda se po první vlně nepoučila,“ rozhorlil se Fiala, že vláda zanedbala kampaň na očkování.

„V České republice bylo ke včerejšku naočkováno 67,3 procenta dospělé populace aspoň jednou dávkou,“ oponoval pak příslušným číslem proočkovanosti Babiš, a k rozhorlení moderátorky Witowské tak neodpověděl na plán, co by hnutí ANO navrhovalo, když se zvýší počet lidí v nemocnicích.

Moderátorka Světlana Witowská. Reprofoto: ČT24

Lítost nad každým lidským životem vyjádřil v souvislosti s covidovou pandemií Jan Hamáček. „Neříkám, že jsme vše zvládli, ale postupovali jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. A to, co říká Petr Fiala, že jsme měli nejvstřícnější opozici, je z mého pohledu blbej vtip. My jsme měli takovou opozici, která nám zrušila nouzový stav v situaci, kdy nám praskaly špitály ve švech a lítaly vrtulníky ze západu na východ a málem jsme to nezvládli. Díkybohu, že hejtmani za ty samé strany byli příčetní a pomohli nám ten nouzový stav podržet,“ sdělil Hamáček s tím, že každý má zkrátka svůj díl odpovědnosti.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Zuzana Majerová Zahradníková TSS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Witowská následně vyzvala ke slovu Filipa, jehož se zeptala, zda KSČM cítí spoluodpovědnost za mrtvé a škody způsobené pandemií, když byla tou stranou, která vládu tolerovala. „KSČM tolerovala vládu, nikoliv podporovala, pokud jde o naši odpovědnost. My jsme ji unesli. Měli jsme sedm bodů, které se týkaly spolupráce s hnutím ANO. A pokud jde o naši odpovědnost, tak jsme ji unesli určitě, protože KSČM prosadila zvýšení platby za státního pojištěnce, takže zdravotní pojišťovny měly dostatek prostředků, aby v té složité situaci...,“ řekl Filip, načež ho Witowská přerušila, zda spoluodpovědnost tedy necítí. „Ne, za to určitě ne, protože jsme udělali vše, co bylo v našich silách,“ odvětil Filip.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

„My jako strana, která bytostně ctí svobodu, tak my budeme vždy hájit svobodu rozhodnutí. A jelikož toto není typické očkování, tak musí zůstat dobrovolné,“ snažila se dále hovořit Majerová Zahradníková, kterou však Witowská přerušila, protože chtěla přejít k dalšímu tématu – a to ke klimatu. „Budete bojovat proti zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035?“ ptala se ČT, kde se všechny strany shodly, že ano, jen ČSSD odvětila „spíše ano“.

„Mrzí mě, že jsem nemohl reagovat na výhrady pánů, protože to je prostě úplně nehorázné, jak tady napadáte opozici, která vás upozorňovala na covid, vy jste to odmítali,“ snažil se vrátit k tématu ještě Fiala, Witowská jej však upozorňovala, že mu běží čas na odpověď ke spalovacím motorům. Rakušan si následně také posteskl, že nemůže reagovat na premiéra a jeho lži, přešel však promptně k otázce spalovacích motorů, jež byla poslední před nástupem otázek Matyldy – umělé inteligence.

