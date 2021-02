„Pakáž německá“, „šajze Čechai!“ Na ucpaných hranicích to vře. A z odříznutého Chebska zní: Nechají nás tu vychcípat!

reklama

Není dne, aby se nepřineslo něco ještě méně optimistického. Na hraničním přechodu se začaly dělat antigenní testy, ale pouze v jednom stanu, za přítomnosti tří zdravotníků. Mráz zapříčinil časté nepovedené výsledky a fronta řidičů byla neskutečná. Bez negativního testu německá policie nepustí na území Bavorska a Saska ani nohu, natož kolo.

Britská mutace v Česku: Více než v Británii?

„Pakáž německá,“ bylo slyšet z davu. Ale také „Šajze Čechai“. A to raději ani nemluvit o dalších národech, kdy Rumuni či Bulhaři kleli jako pohané a Turci zase jako katolíci. Něco se prý musí stát. Zatím se ale neděje nic a Němci se diví, že snad ani netestujeme.

Saský premiér Michael Kretschmer, který je většinou k Čechům značně loajální – vždyť v této spolkové zemi drží na úrovni nejen zdravotnictví, ale také zemědělství, obchod a další služby –, si už po zprzněném parlamentním hlasování nebral servítek a prohlásil o Češích, že zatímco v Německu se snaží udržet pandemii pod kontrolou, v České republice „začal večírek“. Pomyslné oslavy sice nakonec zatnula dohoda hejtmanů o pokračování permanentního nouzového stavu, kladné body jsme si ale v SRN rozhodně neudělali.

Varům je nějaká Aš zcela u pr… aneb Vivat Egerland!

Na druhém konci bývalého Západočeského kraje, ve Františkových Lázních, říká zase zaměstnankyně jednoho lázeňského zařízení paní Eliška, že jim oddělení okresu od zbytku republiky tak nějak moc nevadí. „Horší je, že nemůžeme na západ. Co bychom dělali na východě?“ hodnotí zavřené hranice, které protentokrát nestopla česká, ale spolková vláda. A poukazuje na to, že podle ní prý „takzvané krajské město Vary“ si hraje na hogo fogo, ale v srdci starších lidí je pořád Plzeň krajské město západních Čech. A srovnání hejtmanství u nás třeba s Rakouskem? Paní jen mávne rukou a uprskne smíchy. Konstatuje ještě, že… „jednomu našemu společnému známému historikovi se možná splní sen, že bude Egerland připojený k Německu a že by bylo nejlepší, kdyby to uzavření okresu z východu fungovalo klidně dál, ale jako státní hranice.“ Nikdo nechápe, proč sanitky míří stovky kilometrů daleko, když přes hranice je velká, skvěle vybavená krajská nemocnice ve Weidenu takových padesát kilometrů a možnosti jsou i v dalších bavorských městech sousedního Horního Falce. O víkendu to opět zdůraznil bavorský premiér Markus Söder, který opětovně (pokolikáté již?) nabídl volná lůžka pro české pacienty. „Jako by mluvil do dubu,“ hodnotí podanou ruku paní Eliška. „My si prý vystačíme… jo, vozit ty chudáky někam do středních nebo jižních Čech. To jim zajisté prospěje,“ rozčiluje se.

V pasti

Okresy Cheb a Sokolov jsou opravdu jako v pasti. Sevřené na západě Bavorskem či Saskem, kam se nyní prostě a jednoduše nemůže, na východě novodobou demarkační linií, checkpointy, na kterých naštěstí slouží dvanáctihodinové služby rozumní policisté a lidem spíše domluví, než aby je „buzerovali“. To se ovšem může změnit, jestliže nenastane kýžené oteplení, protože v těchto dnech je v podhůří Slavkovského lesa pod minus dvacet a v Krušných horách (jak chytrý název!) je tomu nejinak.

„Nechají nás tady, ať vychcípáme,“ konstatuje snad až příliš odevzdaně důchodce Miloslav, který, jak sám říká, byl i na mediálně propíraných vánočních trzích v Chebu, jediných snad široko daleko v Evropě i Zámoří. „Tady se to bralo jako, kdo tam nejde, tak není pořádný patriot. A šušká se, že kdyby se nějaká partička vzepřela, třeba se podílet na organizovaném veselí a pět z plna hrdla z tribuny, s dotacemi by se mohla rozloučit. Nu, temný kraj, jak tomu říkají místní. Nebo také živý kraj, jak pojmenoval nejmenší kraj v republice odbor cestovního ruchu na karlovarském hejtmanství za vlády předcházejícího vedení a paní hejtmanky. Dnes se tomu Chebáci smějí a nazývají jej „donedávna živý kraj“ nebo „živá hudba v mrtvém kraji“, což je zase narážka na opulentní vánoční chebskou párty, nad jejíž organizací by žasl i Valdštejn (a to že byl opravdu někdo!).

Člověk potřebuje lidi

Zástupce střeleckého klubu pan Petr se rmoutí nad přeshraničním „bezživotem“: „Náš region začíná u Marktredwitz a končí u Mariánek. Teď je hranicí přetnutý napůl. Na pravidelné střelecké soutěže k nám jezdí lidi z Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje a z Bavorska, Saska a Durynska. Soutěže teď nemůžeme stejně dělat, ale mrzí mě, že své kamarády z Waldsassenu jsem viděl naposledy před rokem. Můj střelecký klub dělá projekt přeshraniční spolupráce placený z fondu evropského rozvoje s jedním střeleckým klubem z Durynska. Za celý loňský rok jsme měli mít dohromady asi 12 akcí – soutěže, tréninky, dvě soustředění pro děti... uskutečnila se jediná soutěž loni v lednu. Pak nic a projekt stojí. Všechny tyhle věci jsou v háji kvůli hranicím, ne kvůli nějakému okresu...,“ konstatuje smutně.

Potřeba sociálních kontaktů je velká a už se projevuje únava i apatie. A to nejsou jen střelci, ale vlastně všichni nejrůzněji organizovaní lidé včetně mládeže ve skautech nebo sportovních oddílech. Zvláště to doléhá na seniory, ať jsou třeba v zahrádkářích, chovatelských organizacích nebo ujdou kilometry na organizovaných turistických akcích. Dozvídají se jen, kdo ze známých a kolegů je na tom špatně, kdo bohužel zemřel, a to pro psychiku opravdu není žádná láce.

