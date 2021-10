„Pár set lidí umře na vakcínu.“ Kdy se očkovat a kdy se na to „vys*at“

Data z reportů ÚZIS zatím ukazují, že prodělání covidu-19 poskytuje dostatečnou ochranu před nemocí. Právě podle hladiny protilátek by se u očkování rozhodoval imunolog Jiří Šinkora. „Kdybych protilátky měl, tak bych se jim na to vysral,“ řekl bez okolků. Ten, kdo nemoc prodělal a nechal se očkovat, tak si prý také zahrál ruletu. „Ale mrtvých po očkování bude jen pár stovek, tak se o to nikdo nezajímá,“ dodal Šinkora. Vlna covidu-19 bude podle něj asi o něco větší. Předpokládal totiž větší míru promoření a také, že vakcíny budou fungovat tak, jak bylo slíbeno. Opřel se i do ministra Vojtěcha.

Jak ukazují data z reportů ÚZIS pro senátory a poslance, ti, kdo již covid-19 prodělali, mají z většiny vytvořenou dobrou imunitu, která je proti nemoci chrání spolehlivě.

Dnešní data, hospitalizace. Celkem 1053 (158 na JIP), z toho:

??628 neočko, neprodělali (110 na JIP)

??425 očko, neprodělali (48 na JIP)

??0 (nula) neočko, prodělali (nula na JIP)

??2 očko, prodělali (nula na JIP) — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 26, 2021

Hospitalizace. Celkem 1145 (181 na JIP), z toho:

680 neočko, neprodělali (123 na JIP)

465 očko, neprodělali (58 na JIP)

1 neočko, prodělal (nula na JIP)

0 očko, prodělali (nula na JIP)

Pro přesnost, včerejší čísla se nepodstatně zvýšila (mj +1 prodělal, neočko). Patrně dohlášení. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 27, 2021

Pokud jde o to, zda by se nechal očkovat ve věku nad 60 let, rozhodl by se podle toho, zda by měl protilátky. Pokud ne, tak by očkování podstoupil. „Kdybych protilátky měl, tak bych se jim na to vysral, protože o blokování důchodů lidem bez tečky se ještě ani nemluví,“ směje imunolog, kterému podle jeho slov už není třeba ocenění a peněz má dost.

Dotkl se i dosluhující vlády. „Tuhle zemi vede zvláštní skupina lidí. Někteří něčemu rozumí, ale zdravotnictví vede servilní amatér, který se navíc chová jako blb (aniž jím je). Na druhou stranu musím přiznat, že to vypadá skoro všude skoro stejně. Takže magistr Vojtěch je sice takové boží hovádko, ale v Německu, Francii i Itálii to není jiné. Natož Austrálie a Nový Zéland, to je teprve masakr.“

Šinkora má nyní už jen dvě věci, které by si přál. Jednak, aby ti, kdo nemoc prodělali, nebyli nuceni vakcinaci podstupovat a také, aby nebyly očkovány děti, protože to je podle něj „svinstvo“.

„Naše podzimní vlnka je v pohodě, a pokud dobře odhadnu i tohle, vykašlu se na svou práci a začnu se živit jako kartář nebo astrolog. Vlnka. I když přiznávám, že jsem očekával větší promořenost. Dokonce mám trochu obavy, že se tentokrát mýlím a mezi hazardéry se najde dost chudáků, kteří to odskáčou. Nicméně, to na věci nic nemění,“ odhaduje Šinkora vývoj.

Ovšem uznává, že se může mýlit. „Možná že vlnka bude trošku větší. Uvidíme. Prostě jsem předpokládal, že jsme víc promoření a že vakcíny fungují tak, jak nám říkali. Ale než tu chybu přiznám, ještě si měsíc počkám,“ říká s tím, že se nejedná o nějaký boj proti vakcínám, které spoustu lidí zachrání, leč nejsou neprůstřelné a podle Šinkory nesplňují to, co bylo slíbeno.

„A co nám ten populární pěvec tvrdí teď? Za výrok, že je to epidemie neočkovaných mu přeju to, co tenkrát a je to na ‚v‘. Já očkovaný nejsem, protože pro mě to byla taková slabší virózka v době, kdy vakcíny nebyly. Kdybych to býval neprodělal, klidně bych se byl očkovat dal. Ale kdybych se nechal očkovat jako imunní, to bych popřel imunologii i sám sebe,“ opřel se imunolog znovu do dosluhujícího ministra Vojtěcha.

Americká FDA (úřad pro kontrolu léčiv a potravin) povolila užívání vakcíny Pfizer i pro děti od pěti let. Dle SeznamZpráv se toho chystá využít Izrael, kde děti a mladiství tvoří podstatnou část nakažených virem. Šinkora je rád, že tento pokus proběhne někde jinde. „Třeba se stane zázrak a opravdu to s epidemií pohne. Nebo se stane průšvih, ale ne u nás,“ shrnul.

„Je tedy fakt, že zatím se ukázalo, že proočkovanost přes 80 procent masivnímu šíření viru nezabrání (viz Singapur) a účinnost vakcín, a to hlavně v čase, je mnohem nižší, než nám tvrdili (viz 3. a další dávky),“ dodává.

„Izrael je skvělá země. Vždycky na sobě hned všechno vyzkouší – očkování dětí nad dvanáct, třetí dávku… a nic moc z toho. Teď zkusí naočkovat bezbranné oběti vakcinační mánie. Možná je to geniální nápad, možná ne. Uvidíme,“ očekává imunolog.

