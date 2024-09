„Píše mi paní. Je to bída.“ Fiala ve studiu téměř hodinu „pohřbíval“ Bartoše

Předseda vlády Petr Fiala se v úterý setkal s Ivanem Bartošem, aby diskutovali o digitalizaci stavebního řízení. Bartoš po schůzce s Fialou mluvil o vládních prioritách a že zkrátka „se maká dál“. V odpoledních hodinách však na tiskové konferenci Petr Fiala oznámil, že ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše hodlá odvolat. Před touto tiskovou konferencí měl Fiala dát Bartošovi vědět o odvolání prostřednictvím telefonátu.

„Podstatné je, proč jsem odvolal Ivana Bartoše a po jak dlouhé době jsem ho odvolal,“ řekl Fiala v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News a připomněl, že Bartošovi dával s digitalizací stavebního řízení času dost. „Teď máme konec září a nejsou žádné náznaky toho, že by se situace mohla zlepšit. Já jsem musel přijmout odpovědnost a tu jsem přijal,“ dodal Fiala s tím, že o „velkém překvapení“ by v souvislosti s odvoláním Bartoše nemluvil.

Premiér zdůraznil, že k odvolání Bartoše se rozhodl sám. Vyvrátil tím spekulace podpořené členy Pirátské strany, že po ranní schůzce s Bartošem následovala Fialova schůzka s několika vysoce postavenými členy ODS, na níž se měl Fiala, údajně pod nátlakem, o odvolání Bartoše rozhodnout. A že o jeho odvolání se rozhodl ve chvíli, kdy „už vůbec neměl jistotu, že Ivan Bartoš dokáže tu věc posunout tak, aby stavební řízení fungovalo“.

To, že se Piráti nyní dle Fialy tváří „jako malé děti“ a nedokážou situaci unést, to podle Fialy nic nemění na podstatě, že digitalizace stavebního řízení ani po třech měsících od svého spuštění nefunguje. „Mojí povinností je to napravit, a to jsem udělal,“ řekl Fiala.

Moderátorka Tománková zmínila, že mnozí měli výhrady spíše k formě, kterou odvolání Bartoše proběhlo.

„Věděl jsem, že mám s Ivanem Bartošem další schůzku ve čtyři hodiny odpoledne. Mezitím jsem mu zavolal a řekl jsem: ‚Ivane, já tě odvolám. A na další schůzce se budeme už bavit o tom, jak postupovat dál.‘ Mně to připadá naprosto normální… Je to úplně korektní a v pořádku,“ obhajoval své činy premiér. „Co korektní není, že místo toho, abychom se bavili odpovědně o tom, co dál s touto zemí poté, co Bartoš manažersky nezvládl digitalizaci stavebního řízení, uspořádali Piráti tiskovou konferenci, kde se chovali neuvěřitelným způsobem,“ podotkl Fiala.

Odvolání Ivana Bartoše tak premiér považuje za korektní. „Neudělal bych to jinak,“ řekl Fiala moderátorce pořadu.

A připomněl, že jedním z impulzů pro odvolání Bartoše z vládních funkcí byly i dopisy, které Fiala dostal od úředníků ze stavebních úřadů. „Oni fandí digitalizaci, nejsou proti vládě, ale jsou zoufalí z toho, jak to vypadá,“ popsal Fiala pisatele dopisů. Jeden z nich následně v pořadu přečetl: „Situace u nás na stavebních úřadech je už opravdu celkem zoufalá. Nevím, jestli se s tím dá ještě něco dělat. Myslím, že úplně v základech je systém vymyšlený špatně, když by ta digitalizace přitom měla pomáhat ke zrychlení. Nevím, jaké bylo zadání pro programátory a jestli ten, kdo ho zadal, se vůbec zajímal, jak to na stavebním úřadu funguje od podání žádosti až do ukončení řízení…“

„Jak bych mohl dostát své odpovědnosti, se kterou mě lidé zvolili, když bych nedokázal vyvodit personální odpovědnost ve vládě a neodvolal bych toho, kdo to pokazil a kdo to evidentně není schopen spravit, ani si uvědomit hloubku problému,“ prohlásil premiér.

Pirátům dle Fialy chybí sebereflexe. S Pirátskou stranou je nicméně Fiala stále připraven jednat. „Pořád platí, že mohou zůstat ve vládě,“ řekl Fiala i přes to, co se během týdne mezi Piráty a ODS stalo. „Moudrý člověk se přes tyto věci přenese, tak já se přes ně přenesu,“ pravil Petr Fiala o některých výrocích členů z Pirátské strany.

Fiala též považuje za absurdní, že s ODS byla Pirátská strana tři roky ve vládě, ale že až nyní si uvědomila, že ODS je strana oligarchů.

A že do středy by chtěl mít premiér Fiala jasno, jak to s Piráty bude, a že do 14 dnů pak chce již mít akceschopnou vládu.

