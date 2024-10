„Po politickém rozsudku bojuje o život. Vše zveřejním.“ Petr Pavel dostal dopis

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14014 lidí



Prezidentovi popsala, že její partner Vladimír Kapal je dle jejího přesvědčení „pouze v důsledku neodpovědného jednání naší justice a dalších státních orgánů již několik měsíců v bezvědomí na přístrojích poté, co upadl do těžké deprese a mrtvice z jednání státu“. „Je sporné, zda se vůbec někdy vrátí do normálního života, přestože dnes poprvé mírně pohnul hlavou a já znovu získala sílu zase bojovat za něj, spravedlnost a demokracii,“ napsala.



Dle Zikmundové se šéfredaktor Svobodného rádia se zdravotními následky potýká poté, co byl odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců kvůli popírání válečného zločinu, jehož se měl dopustit dle soudu v diskusním pořadu o masakru v Katyni v červenci roku 2020.

Fotogalerie: - (Ne)katolické Polsko

Uvádí, že Kapal po podpisu Charty 77 nemohl nadále pracovat jako redaktor až do vzniku nezávislého internetového Svobodného rádia, a právě jeho prostřednictvím uspořádal 2. 7. 2020 „na základě žádostí posluchačů diskusi k problematice tzv. katyňského masakru“. „Kromě něj se diskuse účastnil Ing. Václavík, zkušený výzkumný pracovník specializující se na ověřování správnosti údajů. Problematika ověřování technických stránek důkazů o masakru odpovídala jeho specializaci na materiály. Dalším diskutujícím byl PhDr. Josef Skála, CSc. jako historik, který studoval i originální zdroje ze zahraničí a o druhé světové válce napsal několik knih prodávaných mj. i na Frankfurtském knižním veletrhu. Zároveň však byl v té době lídrem vlivného ozdravného proudu uvnitř KSČM,“ uvádí v Zikmundová v otevřeném dopise pro prezidenta.



Právě v uvedeném pořadu Kapal ke katyňskému masakru, během nějž sovětská NKVD povraždila tisíce polských důstojníků, úvodem zmínil, že „to je všechno trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit“. A v průběhu diskuse s amatérským historikem Jurajem Václavíkem, jenž v diskusi hovořil pod pseudonymem Jiří Šifrín, a s komunistickým politikem Josefem Skálou zaznělo zpochybnění, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála například dle ČTK tvrdil, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů pak Skála označil za „údajnou“.



„Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ zaznělo u soudu

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 1% hlasovalo: 23530 lidí



„Obžaloba byla podána na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro jednání související s odvysíláním diskuse o takzvaném katyňském masakru. Jednání bylo po právní stránce kvalifikováno jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ uvedl v listopadu 2022 pro SeznamZprávy.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Proti příkazu všichni tři obžalovaní v roce 2022 podali odpor a namísto řešení formou trestního příkazu tak věc přešla k hlavnímu líčení, načež v březnu 2023 Obvodní soud pro Prahu 7 bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, Juraje Václavíka a Vladimíra Kapala za popírání válečného zločinu potrestal osmiměsíční podmínkou se zkušební dobou na pět let.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona, která od začátku do konce směřovala pouze k jednomu: aby posluchače, který bude mít tu smůlu, že si relaci zapne, přesvědčila o tom, že v Katyni se ani tak moc nestalo, a pokud stalo, tak za všechno mohou Němci, protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani jiné žádné válečné zločiny nespáchal,“ zhodnotil tehdy dle ČT24 soudce Tomáš Hübner, jenž zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost a dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli přímo na záznamu.



Všichni tři obvinění odmítli, že by válečný zločin popírali. Následný odvolací soud sice potvrdil osmiměsíční podmíněné tresty, avšak zkrátil zkušební dobu, a to z pěti let na 1,5 roku. „Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od devadesátých let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený,“ prohlásila v červnu loňského roku podle ČTK a serveru iRozhlas.cz předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková.

V letošním roce pak dovolání všech odsouzených odmítl Nejvyšší soud, načež Kapal společně se spolkem Svobodné rádio a se Skálou v červnu podali proti rozsudku, tvrdícímu, že se dopustil popírání válečného zločinu, ústavní stížnost.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

Oznámení učinila neidentifikovatelná osoba



Zikmundová v dopise prezidentovi uvádí, že oznámení možného trestného činu měla učinit neidentifikovatelná osoba z emailu označeného jako Jiřina Vaňková, jež jej v polském a českém jazyce odeslala na Národní operační centrum Policejního prezidia ČR a v kopii též editorům Deníku N a novinářce Sabině Slonkové.



„Policie začala věc šetřit. V lednu 2021 vláda přijímala řadu opatření v souvislostí s bojem proti epidemii koronaviru. Zároveň se však připravoval i sjezd KSČM. Narůstaly důvodné obavy, že bez radikální změny politiky KSČM tato již nebude parlamentní stranou. Dne 21. ledna 2021 byl zveřejněn dokument určený delegátům zvažovaného stranického sjezdu. Bylo reálné, že v případě jeho včasného konání padne stávající stranické vedení v čele s dlouhodobým ústavním činitelem Vojtěchem Filipem a předsedou strany se stane s politickou mocí nepropojený Josef Skála. Policie se začala připravovat a dne 22. 2. 2021 sepsala záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu jako formálního procesního úkonu, kterým je vymezen počátek přípravného řízení trestního. Skála neuspěl, sjezd byl odložen, strana ve volbách prohrála, dosavadní stranické vedení muselo odstoupit. Komunisté přestali být poprvé ve svých dějinách parlamentní stranou. Trestní řízení se zatím nezahajovalo,“ jmenuje v dopise partnerka šéfredaktora Svobodného rádia Vladimíra Kapala, co dle jejího mínění provázelo kauzu s tím, že se „situace zásadně změnila“ poté, co Skála oznámil kandidaturu na českého prezidenta.

Fotogalerie: - Noví soudci jmenováni

Následně dle ní byl zahájen „maraton předvolávání různých lidí“ včetně jejího partnera. „Následně 20. 4. 2022 bylo zahájeno i trestní stíhání diskutujících a všichni pochopili, o co jde. Údaje z tohoto řízení unikaly ze spisu tak, jak se vyvíjela prezidentská kampaň. Dne 8. 11. 2022, v den, kdy měly být odevzdány podpisové archy, dokonce zveřejnily Seznam Zprávy a následně i ostatní tisk údaje z trestního řízení. Skála pak raději ani archy neodevzdal, aby neohrozil své podporovatele. Prezidentská kampaň byla ovlivněna. Připomínalo to dočasné odstranění jiného prezidentského kandidáta Diviše po značnou část volební kampaně pro údajný nedostatek podpisů,“ tvrdí Zikmundová.



Vadí ji, že se následný soud údajně „nezabýval argumenty obžalovaných, nezkoumal ani jejich důkazy a odmítl je projednat“. „Dokonce v rozsudku uvedl i to, co nikdo neřekl. Žádný soud nespravedlnost nenapravil. Můj Vladimír se trápil z postupu justice, který mu připomínal nejostudnější postupy z minulosti, proti kterým bojoval,“ píše.

Připomíná, že se ve věci již obrátila – poté, co její partner skončil v bezvědomí na jednotce intenzivní péče – v otevřeném dopise i na ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) a na Soudcovskou unii ČR „ve snaze, aby byla přijata opatření k zabránění podobným nespravedlnostem v budoucnosti“. „Nikomu z nich jsem nestála ani za odpověď,“ komentuje, že nikdo nereagoval na otevřené dopisy, v nichž si mimo jiné stěžovala, že obžalovaným mělo být „upřeno i právo projednat rozhodnutí nezávislého zahraničního soudu, znalecké posudky a zjištění předních historiků z řady zemí, svědectví českých účastníků nacistické exhumace v Katyni i Norimberského procesu, ba i údaje z vlastního deníku J. Goebbelse“.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ničím z toho se soudy přes požadavky obžalovaných nezabývaly. To, že odsuzující rozsudek odsouzeným připisuje výrok, které v pořadu vůbec nezazněl, mi připomíná fašistickou justici i její zneužívání za komunismu,“ napsala před několika měsíci Zikmundová v dopisu pro ministra spravedlnosti a pro Soudcovskou unii ČR.



„Právní rozbor věci rozsudek nahrazuje politickými proklamacemi a nepravdou a spekulativním výběrem skutečností. Hemží se bezdůvodnými osobními urážkami. Nic na tom nezměnily ani Městský soud v Praze a ani Nejvyšší soud, jimž odsouzení podali zevrubná odvolání, resp. dovolání,“ dodala v červenci partnerka Kapala a upozornila tehdy, že pokud se zdravotní stav jejího partnera nebude lepšit, je připravena zveřejnit zvukové záznamy ze soudních síní.



Právě tyto záznamy nyní i společně s veškerou dokumentací kolem případu uveřejnila na webových stránkách.

Fotogalerie: - Křeček v Senátu

„Rozhodla jsem se nyní zveřejnit všechny zásadní dokumenty z celého trestního řízení tak, aby každý viděl, jak dochází ke zneužívání státní moci proti nepohodlným osobám. Nemám již co ztratit a nechci zradit ideály svého druha,“ komentovala toto odhodlání v dopise pro prezidenta Petra Pavla.



„Nevinní lidé už nesmí být pronásledováni z politických důvodů! Žádám Vás o přijetí vhodných opatření pro ochranu demokracie a nás, řadových poctivých občanů,“ doplnila.



Vedle prezidenta Petra Pavla se rozhodla svá slova adresovat též ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi, jemuž sdělila, že má za to, že jde o případ „lemovaný vážným porušením občanských práv“ a podotkla, že věří, že se zasadí „o zjednání nápravy plnou vahou svého úřadu a úctyhodné pověsti, již získal při jeho výkonu“.

Psali jsme: Život ohrožující stav. Novinář byl za svá slova odsouzen, zaplatil zdravím. Teď ministru Blažkovi přišel dopis V roce 2020 to řekl. O dva roky později žaloba. Zrovna když chtěl kandidovat. Už bijí na poplach Tak tohle ne. Piráti „zaujali“ Poláky, jde o drsnou parodii. Vůbec ne v dobrém „Nasranej“ Pavel Novotný: Vysílání v ruské TV? Detaily: Domina s velkou prdelí, frajer s mobilem