„Počítáme hodiny a Zeman si vezme dva týdny na schůzky s budoucími ministry?!“ Farský ve varu

Ve čtvrteční Aréně Jaromíra Soukupa na TV Barrandov se setkali možná kandidátka na prezidentku a ekonomka Danuše Nerudová a poslanec Jan Farský. Dáma prozradila, jak to bude s její prezidentskou kandidaturou. Soukup poté otevřel téma války mezi očkovanými a neočkovanými lidmi a Nerudová se rozjela. „Koneckonců je to i ve zprávě BIS, že právě tyto dezinformace zapříčinily, že teď máme asi 59 procent plně naočkovaných,“ zlobila se. Velké obavy má prý o mladé rodiny. Kvůli rostoucí inflaci.

Soukup hned na úvod prozradil, že se hodlá bavit o politice a poslanec Farský bleskově vyrukoval s otázkou: „Nemáte tam něco zábavnějšího?“

Ale Soukup chtěl u politiky zůstat a zeptal se Farského, co soudí o odchodu Věslava Michalika z budoucí vlády. „My jsme věděli, že je to multimilionář,“ pravil Farský. Ale ve STAN prý také věděli, že Michalik je člověk se skvělými nápady a jsou přesvědčeni, že by byl skvělým ministrem. Jen nedokázal důkladně a srozumitelně popsat své podnikatelské aktivity. „My jsme to prostě nedokázali vysvětlit a stálo nás to velice kvalitního ministra průmyslu a obchodu,“ posteskl si Farský.

Nerudová Michalika za jeho stažení vládní nominace pochválila.

„Pro mě a pro celou společnost je to, co se stalo dnes (ve čtvrtek), velkým signálem v tom, že se naše politická kultura vrací tam, kde byla před 8 lety a já si myslím, že bychom se právě měli zamyslet nad tím, že zaznělo nějaké takovéto obvinění, které není ani prokázáno a dotyčná osoba už z toho vyvodila důsledky,“ ocenila Michalika Nerudová.

Upozornila však také, že když lidé pohybující se v ekonomice slyší o Kypru, rozsvítí se jim červené světélko.

Soukup poté přehodil diskusní výhybku ke jmenování vlády Petra Fialy (ODS). Farský s Nerudovou se shodli, že by prezident mohl jmenovat vládu mnohem rychleji a nemusel by trvat na tom, že se bude scházet s kandidáty na ministry. Odpovědnost za vládu ostatně nese premiér, nikoli prezident. Nerudová zdůraznila, že tento fakt by měl ctít každý prezident. Je lhostejné, zda jím je Miloš Zeman či kdokoliv jiný.

Farský upozornil, že si Zeman vyčlenil na setkání s budoucími ministry dva týdny, což znamená, že většinou přijme jen jednoho kandidáta za den. „To je prostě v této době, kdy počítáme hodiny, hrozně dlouhá doba, přijde mi to škoda,“ řekl Farský.

Nerudová věnovala pár slov i své vlastní možné prezidentské kandidatuře.

„Já jsem rektorkou Mendelovy univerzity a tou rektorkou zůstanu až do ledna 2022, takže po lednu 2022 budu uvažovat o tom, zda se té volby zúčastním,“ uvedla.

Farský podotkl, že by budoucí pětikoalice měla najít jednoho společného prezidentského kandidáta.

„Byl by to logický krok, protože největší chybou by bylo, kdyby se demokratičtí kandidáti navzájem vyrušili a do druhého kola postoupili dva nedemokrati,“ varoval.

Soukup poté přehodil diskusní výhybku ke koronaviru a vyhlášení nouzového stavu.

Podle Nerudové se ukázalo, že vláda opět nebyla připravená na další covidovou vlnu. Za velkou chybu považuje, že se nevedla válka s dezinformacemi na sociálních sítích. „Toto je naprosto flagrantní selhání. Koneckonců je to i ve zprávě BIS, že právě tyto dezinformace zapříčinily, že teď máme asi 59 procent plně naočkovaných,“ zlobila se

Nerozumí tomu, proč se dosud nezavedlo povinné očkování proti covidu u některých profesí, když je již dnes nařízeno, že se zdravotníci musí očkovat proti žloutence, proti spalničkám a tak podobně.

Nerudová zopakovala, že vláda měla bojovat proti dezinformacím spojeným s covidem a očkováním. „Tady je ještě jeden problém. Tady se říkalo: očkujte se a nenakazíte se, což není pravda. Ta kampaň měla být vedena takto: očkujte se a zabráníte těžkému průběhu,“ uvedla.

Přivítala také, že se v minulosti nepodařilo zeštíhlit robustní český zdravotnický systém. Jen díky tomu teď ještě zdravotníci zvládají poskytovat péči tolika pacientům.

Došlo i na stav ekonomiky.

„Já mám velké obavy o mladé domácnosti s malými dětmi a o nízkopříjmové poplatníky, nízkopříjmové domácnosti, protože v souvislosti s růstem inflace rostou i úrokové sazby a ti, kteří měli do teď fixovanou úrokovou sazbu a budou si sjednávat nové úrokové sazby, tak se obávám, že budou mít úrokové sazby dvojnásobné, což při běžné hypotéce udělá navíc výdaj zhruba 3 až 4 tisíce korun za měsíc, což je pro mladou rodinu s dětmi, kdy je třeba manželka na mateřské nebo rodičovské, obrovský výdaj,“ upozornila ekonomka.

Budoucí vládu varovala, že jen těžko bude hledat úspory ve výši až 100 miliard, jak o tom koalice SPOLU mluvila před volbami. „Určitě se budeme bavit o tom, že velmi špatně a ve špatnou dobu byla zrušena superhrubá mzda,“ vyčetla budoucí vládě Petra Fialy.

Jan Farský věří, že se podaří řadu agend zdigitalizovat a duplicitní agendy odstranit, což povede ke slibovaným úsporám. Další peníze v Česku podle Farského zůstanou proto, že zahraniční firmy budou motivovány reinvestovat své peníze v Česku.

Nerudová upozornila, že země, které prošly digitalizací úspěšně, na to měly jednoho člověka. Ty země to centralizovaly a nenechaly to na těch jednotlivých ministerstvech. V Česku by se digitalizace měl chopit předseda Pirátů Ivan Bartoš.

