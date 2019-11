„Podepsal jsem to StB.“ Umělec se přiznal. A promluvil

V rozhovoru Klempíř mimo jiné hovořil o tom, jak mu bylo vyhrožováno, a co ho později zachránilo. „Vystrašili mě k smrti. Udělal bych, co chtěli. Uměli to dobře, bylo to strašně hustý. Tenkrát mi dali pár příkladů, co se stane, když to nepodepíšu,“ popisuje svou zkušenost s StB Klempíř. Podle svých slov se bál o mámu, kdy mu StBáci vyhrožovali, že to odnese jeho máma a on bude mrzák.

Zároveň také uvedl, že spolupráce lituje, že je to jeho noční můra. „Absolutně je to noční můra,“ sdělil.

Jeho krycí jméno bylo Olda. „Hledal jsem, jak z toho ven. Nebylo to jednoduché. Byl jsem v permanentním tlaku,“ podotkl Klempíř.

Ze spárů StB se dostal až díky vztahu se stejně starou dcerou vysokého stranického funkcionáře. „Začali jsme spolu chodit. Já jsem tam přišel za těmi soudruhy a řekl jsem, že končím. Hrál jsem si s ohněm a řekl jsem, že si budu stěžovat u něj. Oni sklapli a byl konec. Ten vztah mě úplně zachránil,“ podotkl.

I kvůli vlastní zkušenosti mimo jiné uvádí, že mu nevadí spolupráce premiéra Andreje Babiše (ANO) s StB. „Neumím to říct, jak to měl on. My jsme byli dno, které nedej bože občas strhlo ruskou vlajku a měli jsme z toho psychopatický záchvat, že nás někdo viděl, ale on to neřešil,“ podotkl Klempíř. Podle jeho slov téměř každý, kdo tehdy cestoval do ciziny, musel podepsat spolupráci. „Ale třeba to měl jinak, nevím,“ dodal.

On sám se živí marketingem, pracoval jak pro ODS, tak pro Piráty. Prý na všech hledá to dobré, co na nich je. Vadí mu, že proti sobě stojí tábory Babiš a antiBabiš. Dle jeho slov se musí něco stát.