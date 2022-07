„Pohrdání voliči. TOP 09 číslo 2.” Slova o STAN zevnitř

reklama

Hnutí STAN výrazně obnovilo vedení, po korupčních skandálech chce znovu obnovit důvěru zklamaných voličů. Senátor za STAN Michael Canov ukázal ale na jiný problém, v němž tkví, proč Starostové a nezávislí ztrácejí podporu voličů. Na svém facebooku sdílel vyjádření politologa Jana Kubáčka, který jako mnoho opozičních politiků hovoří o tom, že STAN zapomnělo na svá původní témata.

Podle nejnovějšího volebního průzkumu agentury Median by se v červnu hnutí STAN do Poslanecké sněmovny už nedostalo. „Je to šokující, ale optikou toho, co si někteří prožili a jaké kauzy řešili... A hlavně jaká bohužel starostové témata pustili, ať je to dostupnost státu, dostupnost policejních služeb, dostupnost českých pošt a kvalita vymahatelnosti práva. Tato témata vynesla Starosty a nezávislé do vrcholné politiky. Mnohým se líbilo, že jsou neideologičtí a jdou po tématech, která jakoby opravdu štvou sousedy, občany v menších městech,“ říká politolog Kubáček v pořadu 360°.

Psali jsme: STAN venku, lidovci také, topka sotva nad vodou. Čísla o koalici nehovoří pěkně

„Starostové se začali chovat jako TOP 09 číslo 2, jako ODS číslo 2, ale ty už tam jsou, nikdo nepotřebuje jejich náhražky,“ pokračoval. „To si myslím, že je mnohem větší problém než přešlap náměstka Hlubučka, než podcenění situace místopředsedy Jana Farského či ministra Gazdíka,“ vyjmenoval, co hnutí STAN uškodilo více než aféry, které hnutím v uplynulých měsících otřásaly v základech.

Lidé jsou podle jeho názoru selhání jednotlivců schopni prominout, nikoli však opomenutí priorit voličů: „Jde o pohrdání voličských zájmů a jejich strastí, to se nepromíjí. Velmi často se začnou poohlížet jinde. To se teď děje, spousta voličů zvedla varovný prst a řekla, pokud se nezměníte v řádu měsíců, tak se poohlídneme po alternativních politických nevěstách, a že jich je,“ nastínil Kubáček náladu voličů hnutí STAN, která se projevila do průzkumů veřejného mínění.

Jeho pohled silně zarezonoval s Michaelem Canovem.

„Bingo! Myslím si, že to politolog Jan Kubáček řekl v pátečním díle pořadu 360° na CNN Prima NEWS zcela přesně,“ kvitoval Kubáčkova slova ohledně situace kolem hnutí STAN. „Hnutí STAN se musí – pokud nechce zahynout – vrátit ke kořenům a začít zase řešit starostovská témata. Od bránění rušení stavebních úřadů až po bránění zavírání (či zkracování provozu) pošt apod. Nebo se postavit proti rušení policejních oddělení (i to pan politolog připomněl),“ popsal jediný recept, jak si hnutí může získat zpět důvěru voličů.

„My Starostové pro Liberecký kraj to víme a podle toho také jednáme. Jako třeba v případě protestů proti rušení policejních oddělení. Zatím bohužel marně...,“ dodal závěrem.

