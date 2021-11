„Politická modelka Pekarová. Není loutka, ale žena za pultem.“ Ondřej Hejma naložil nové vládě

Podle komentátora Ondřeje Hejmy se nikdo do nové vlády dvakrát nehrne. A tuší proč. „Ty prachy a ten covid, bude to drsný, třeba ta vláda padne,“ myslí si. „Lišák“ Kalousek to prý tuší a právě proto se Markéta Adamová Pekarová nestala ministryní, ale předsedkyní Sněmovny. A je z ní „politická modelka“ nebo také „žena za pultem“. Podle něho bude nová vláda efektivně a kvalitně plnit zadání od Evropské unie.

Andrej Babiš prý budoucí vládě mydlí schody, což Hejma nepovažuje za něco nového, a touží po návratu. Návrat do premiérského křesla ovšem komentátor jako reálný nevidí a dokonce ani zvolení na post prezidenta. Babiš se dle něho liší od Miloše Zemana a Václava Klause, kteří byli taktéž nejdříve premiéři a následně prezidenti. „Babiš není schopen se s nikým doopravdy spojit. Vědecky: Nemá koaliční potenciál. Neumí jít s nikým do party, je takový totální individualista, že s nikým ani nepůjde,“ mínil a dodal, že z těch, kdo nevolili současnou pětikoalici by zdaleka ne všichni volili Babiše.

Povšiml si, že tzv. boj o korýtka je podstatně vlažnější než obyčejně, nikdo se nikam nehrne, a tuší, že je to proto, protože vláda bude příští rok v opravdu těžkém postavení. „Ty prachy a ten covid, bude to drsný, třeba ta vláda padne,“ spekuloval a ti, co se do funkcí nehrnou, se prý šetří na druhý pokus.

Řídí se i tím, že exposlanec Kalousek obhajuje pouhé dva ministerské posty pro TOP 09, což je méně, než by měli mít Piráti. „Kam bysme se cpali, kam bysme se tlačili, tak si říkám, lišák možná něco tuší,“ říká Hejma. A další indicií pro něho je, že Markéta Adamová Pekarová se raději rozhodla vést Sněmovnu. U lídra strany by čekal, že půjde po ministerské funkci, aby mohl ovlivňovat dění.

„Markéta nám oznámila, co tam bude dělat. Markéta řekla, že se těší na to, jak bude skvěle reprezentovat, a to je nová profese, která tady vzniká, politická modelka nebo politický model. Člověk, který umí nějakým způsobem mediálně lidi oslovit, ale ve skutečnosti nemá mandát na vládnutí a ten má někdo jiný. Já neříkám hned loutka, to by byla silná slova, ale někdo to krásně napsal na internetu, je to taková žena za pultem, Markéta Adamová Pekarová,“ shrnul předsedkyni TOP 09. Kromě Pekarové ve vedení Sněmovny bude i Olga Richterová, která se prý už viděla na Ministerstvu práce a sociálních věcí. „To je prostě to období, kdy se zatím vyčkává,“ mínil.

Hejmovi přijde případné přirovnání o nové vládě „nový vítr ze starých zadků“, protože například Zbyněk Stanjura i Petr Fiala byli ministry. Nástup nové vlády podle něj znamená konec eurorealističnosti a české suverenity. „Co můžeme očekávat je, že tato vláda bude velice efektivně a kvalitně plnit všechny pokyny, které z Evropské unie dostane. Takhle to prostě vypadá, když je někdo skutečně členským státem. Je člen a nemůže se ohlížet, co je dobrého pro něj, ale musí ohlížet, co je dobrého pro klub a pro celou organizaci,“ pravil. A vláda prý navíc i říkala, co bude dělat.

Komentoval, že zahraniční politiku budou mít na starosti Piráti. A jak to bude vypadat, pak odvozuje například od postoje pražského magistrátu, který v Praze nechal Ujgury zvolit si exilovou vládu. Primátor Hřib kongres podpořil a dle Hejmy dělá vše, aby Čínu „naprdnul“. Paktování se s Ujgury je podle Hejmova názoru ještě větší facka Číně než Vystrčilova cesta na Tchaj-wan. A zmínil, že v paktování se s Tchaj-wanem exceluje i pirátská europoslankyně Gregorová. Piráti si podle něho dělají ze zahraniční politiky šprťouchlata.

