,,Potkal jsem ho.” ,,Mistrovali, tak dopadli.” Pirát Kolářík dál v řečech

Někdejší pirátský poslanec Lukáš Kolářík skončil nejen v pozici náměstka ministra vnitra, ale také ve všech funkcích v Pirátské straně. Poté, co jeho asistentka oznámila, že ji Kolářík napadl, exposlance prověřuje policie. A na sociálních sítích žije Koláříkova kauza vlastním životem. Někdejší člen vlády Václava Klause Ivan Pilip upozornil, že Koláříkův případ ukazuje, že moralizující politici narazí na své vlastní slabosti a ukáže se, že nejsou morálními majáky, nýbrž také jen chybujícími lidmi.

Deník N oznámil, že Lukáš Kolářík skončil ve všech funkcích u Pirátů.

„Podezření vznesená proti Lukáši Koláříkovi vnímáme – a to zejména v kontextu nových informací v médiích – jako neslučitelná s dalším působením v České pirátské straně,“ uvedli k tématu Piráti.

Někdejší člen vlády Václava Klause Ivan Pilip upozornil, že případ Koláříka ukazuje, že moralizující politici narazí na své vlastní slabosti a ukáže se, že nejsou morálními majáky, nýbrž také jen chybujícími lidmi.

„Případ Kolářík ukazuje jedno: vstup do politiky s hesly o tom, jak jsme lepší a morálnější než ti před námi, skončí vždy podobně. U některých to bylo účelové heslo (ANO, VV), někteří to myslí vážně, ale nakonec se ukáže, že politici jsou jen lidé se svými chybami a slabostmi...,“ napsal Pilip na Twitteru.

O chvíli později doplnil, že to platilo i o Unii svobody, která se na konci 90. let minulého století odštěpila od ODS, pár let byla parlamentní stranou, ale postupně zmizela v propadlišti dějin.

V podobném duchu se vyjádřil i komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší.

„Pirátům se mistrování ostatních politických stran vrací jako bumerang (...) Možná pan (exnáměstek ministra vnitra Lukáš) Kolářík propadl tomu, co tak kritizovali u tradičních politiků, a myslel si, že bude taky nedotknutelný,“ podotkl Dolejší.

Ke kauze Piráta Koláříka se vyjádřil i předseda Svobodných Libor Vondráček. Prý při setkání s ním zjistil, že má Kolářík ze všech Pirátů snad ty nejrozumnější názory.

„I já mám osobní zkušenost s nejslavnějším Pirátem dnešních dní. Nevím, jestli si to brát osobně, ale když jsme byli u Xavera na rozhovoru, Lukáš Kolařík nám trojku nenabízel… Mimochodem, ze všech pirátských poslanců, má snad nejrozumnější názory,“ napsal Vondráček.

Někdejší ředitel české odnože neziskové organizace Transparency International David Ondráčka v souvislosti s Koláříkem popsal Česko jako „zemi smíchu“.

„Politický náměstek může být úplně kdokoli. Země smíchu a zapomnění,“ napsal doslova.

Člen Pirátů Adam Piechowicz na sociální síti upozornil, že Kolářík informoval o své kauze Pirátskou stranu relativně pozdě.

„Piráti byli o incidentu informováni od Lukáše Kolaříka se značným zpožděním, a to ještě neúplně. Když se tak stalo, začala se situace okamžitě řešit, Kolářík následně během pár dnů na vnitru skončil. Věc se dále projednávala na vnitrostranické úrovni ohledně jeho dalšího stranického působení, kdy docházelo k ověřování informací, neboť u incidentu vyjma hlavních účastníků nikdo z Pirátů nebyl. Po doplnění dalších informaci byl Kolářík vyzván k ukončení svého působení. Následně pozastavil členství. Vyloučený (zatím) není, pozastavil si členství, případ se pořád řeší, aby se ukázalo, jak se věci mají. Pokud se dopustil násilí mimo sebeobranu, nic jeho čin neospravedlňuje,“ napsal Pirát.

