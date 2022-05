„Přestaňte na nás řvát. A dost!“ Byli jsme na dvou hraničních přechodech s Ukrajinou a toto viděli na vlastní oči

reklama

"Tak takhle na nás řvát nebudete! A dost. Takhle ne," zvýšil hlas příslušník finanční policie na hraničním přechodu Vyšné Nemecké. Postávala tam zrovna desítka Ukrajinců a dost hlasitě se domáhala přejezdu přes hranice domů. ParlamentníListy.cz se rozhodly zmapovat situaci na hranicích Slovenska a Ukrajiny, na hranicích zemí Schengenského prostoru...

Někteří skončili za Husákem

Stovky a stovky automobilů, většinou celkem nových, postávaly před hraničním přechodem ve Vyšném Nemeckém směrem na Ukrajinu. "Proč tam někoho pouštíte přednostně," pokřikují naštvaní řidiči na policisty. "No, protože někteří trpí těžkými zdravotními problémy a mají na to lékařské potvrzení. Také jde o vozy s humanitární pomocí, " vysvětlí jim muži v uniformách.

Jedu do Užhorodu. Já do Lvova. Moje cesta vede do Černovic. Dozvídám se postupně od řidičů, kteří si v EU koupili právě vůz. Prý čekají desítky hodin a už toho mají dost. Dojel jsem na místo autobusem z Michalovcí přes Sobrance a pak kousek došel. "Prostě dostali zelenou od vlády, tak toho využívají," sdělila mi provozovatelka restaurace přímo na hranicích a dodala: "Není se čemu divit. Každý rozumný člověk by se tak choval. Chápu je." Nikdo z dotazovaných nechce uvádět jméno, bojí se. Časy jsou zlé.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci válečného stanného práva rozhodl zrušit jak spotřební daň, tak i clo na dovoz vozů pro osobní účely, přičemž zrušil také příslušnou daň z přidané hodnoty. Úlevy se vztahují jak na nové, tak i na ojeté vozy. Po Evropě se nese zpráva: "Ukrajinci luxují trh s ojetinami." Běžně totiž platí Ukrajinci za dovezené vozy vysoké clo a daně. V jejich zemi jsou auta navíc mnohem dražší. "Pokud tedy zakoupí ojetinu třeba v Česku za osmdesát tisíc korun, pořizovací náklady se kvůli daním a clu, čítajícím dohromady třeba až pětašedesát tisíc korun, vyhoupnou až na zhruba 145 tisíc korun," napsal ekonom Lukáš Kovanda. V současnosti Ukrajinci zaplatí jen cenu samotného vozu a ceny ojetin tedy rostou.

Fotogalerie: - Na čáře

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22060 lidí

"Dostali jsme se do stavu, v němž je Slovensko zemí mlčící většiny. Všichni se bojíme říct, co si myslíme. Už je toho na nás moc. Naše vláda pomáhá všem, jen Slovákům ne. Přes hranice jezdí i lidé ve ferrari. Kde by na to našinec vydělal," říká anonymně jeden celník. Celá kolona aut končí zhruba za odbočkou na obec Husák, kde se sice bývalý československý prezident nenarodil, ale v roce 1960 zaznamenala významný milník, když k ní byla připojena osada Močidlá.

Pozor, čečenský terorista na čáře

Jedu do Ubľy, na další z hraničních přechodů ze Slovenska na Ukrajinu. Zhruba po Ruský Hrabovec, který ještě kupodivu nikdo nepřejmenoval, vše v normálu. Za ním stojí naštosovaná osobní auta jedno za druhým. Policisté rozdělili fronty čekajících vozů tak, aby nestály uvnitř tamních vesnic. Takže náš autobus jede přímo a bez větších problémů. "Za komunistů by se tohle nestalo," zaslechnu řidiče.

"K aktuální situaci zároveň uvádíme, že i nadále platí, že k přejezdu těchto vozidel přes slovensko-ukrajinskou státní hranici je možné využít jen hraniční přechod Ubľa - Malyj Bereznyj. Příslušníci finanční správy odbavují tyto automobily na hraničním přechodu Ubľa ve dvou jízdních pruzích. Slovenské celní orgány ale namají vliv na celní činnost na ukrajinské straně," napsala také mluvčí Celního úřadu Michalovce Nimrichterová o dlouhodobém převozu nově koupených aut na Ukrajinu.

"Podívejte se, takhle to nejde. Vás znám, byli jste tady už třikrát a na tu vaši turistiku nemáme peníze. Tohle fakt ne," rozčiluje se dobrovlonice u stanu pomoci uprchlíkům v obci Ubľa. Před stanem čeká zhruba patnáct lidí, asi tři rodiny. Na její slova nereagují, jen čekají. "Svezou se autobusem do Michalovcí do Super ZOO, pak si dají oběd v tamním velkokapacitním centru pro uprchlíky a jedou domů. A jak? Všechno zdarma," dodal k tomu jeden z tamních řidičů autobusů. Aby bylo jasno, všichni Slováci uznávají pomoc uprchlíkům, ale na vlastní oči vidí mnoho příkladů jejího zneužívání. V městečku Sobrance, v jehož muzeu kytar mají i instrument Beatlesáka George Harrisona, třeba často nadávají na prázdné bankomaty a šíří se řeči o tom, jak bohatí Ukrajinci vydělávají na změnách kurzu eura a hřivny.

Jsme na slovensko - ukrajinské "čáře", o které byl dokonce natočen celkem dobrý stejnojmenný film. Čára Petera Bebjaka má jen problémy s gradováním příběhu. Nicméně celkem věrně ukazuje, jak to donedávna chodilo na slovensko-ukrajinské hranici. Jaká tam vládla mafie. Třeba cigarety se pašovaly tunelem z Ukrajiny mezi Vyšným a Nižným Nemeckým a rodinným domem v Užhorodě, než jim na to přišli. I pašeráci se ve využívání supermoderních technologií zlepšili. Na hranicích nedávno, jak mi říkal zedník z Kalné Roztoky, policisté zatkli pašeráka, co pro cigarety létal přes "čáru" dronem.

Ostatně taky jsem měl co do činění s policií. "Máme hlášení, že se tu pohybuje akýsi človek v turbanu," staví mě v obci Klenová policista. "Chápu, vypadám s vousy jako čečenský terorista, ale strážníku, šátek není turban," odvětil jsem. Z Ubľy do Stakčína to moc nejezdilo, tak jsem se vydal pěšky a na jedné mezi si v rámci odpočinku četl knihu, korán to ale nebyl. Mezitím jsem zaznamenal několik podivených řidičů. Policistovi podám občanku. "Pohybují se nám tady různí lidé, různá hovada, ale vy jste náš," prohlásil po nahlédnutí. Zavolal na centrálu, zjistil, že hlubší kontroly netřeba, a popřál mi příjmenou cestu.

Psali jsme: Ajaj. Čaputová rozdala medaile Hlinkovým mládežníkům. Mnozí na Slovensku jsou v šoku Národ vás semele! Utíkat budete. Šéf fabriky k plynu a Rusku, jako dosud nikdo S uprchlíky v Michalovcích: Slovensko je dobro ze Západu. Tady se přes hranice zachraňují i mazlíčci U hranic NATO v Čierné jsme viděli naložené tanky. Na radnici jsou v klidu, lidé už méně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama