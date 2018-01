„Proboha, co tam ten chlap dělal?!“ Černochová v Partii pálila do Stropnického. Šlechtová vedle pak prozradila, co vše se dosud na obraně dělo

Šlechtovou prý mrzí, že ještě tři měsíce od voleb nemáme vládu s důvěrou. „Není to příjemné pro to úřednictvo, ani pro toho ministra. Když tam máte ministra, o kterém víte, že na svém postu vydrží, tak se plní úkoly,“ podotkla. Když na pozici ministra dlí člověk, jehož další politický osud je nejistý, úředníci nejsou tak ochotní plnit úkoly šéfa resortu. Ve vládě přitom seděli mnozí odborníci a je škoda, že jim sněmovna nedala důvěru.

Jana Černochová nabídla trochu jiný pohled. „Předseda ANO Babiš dva a půl měsíce předstíral, že o něčem jedná. Ale v jednom z rozhovorů sám řekl, že je pro něj naprosto přirozené vládnout s menšinovou vládou. Panu premiérovi Babišovi zřejmě nedošlo, že nezískal sto procent hlasů,“ zdůraznila. „Myslím, že se do toho Andrej Babiš ve finále hodně zamotal a teď je nejen premiérem vlády bez důvěry, ale teď je také premiérem vydaným k trestnímu stíhání,“ doplnila.

Šlechtová se okamžitě svého šéfa zastala. Ve chvíli, kdy všechny politické strany říkaly, že nebudou s Babišem jednat o vládě, pro předsedu vlády nebylo snadné získat ministry, kteří ani netušili, jak dlouho na svém postu zůstanou. Andrej Babiš přesto šel do jednání vlády naplno a kabinet sestavil.

Černochovou tím ale nepřesvědčila. „Sestavování vlády České republiky není casting v Agrofertu. To si pan premiér plete dojmy a pojmy. A to není nic proti paní ministryni. Já jsem ráda, že pan (Martin) Stropnický není ministrem tohoto resortu,“ řekla na konto bývalého šéfa resortu obrany. „Já si myslím, že pan ministr Stropnický by neměl být ministrem žádného resortu,“ pokračovala v kanonádě Černochová. To, v jakém stavu zanechal Stropnický resort obrany, je podle jejího názoru ostudné.



Jana Černochová a Karla Šlechtová v Partii. (Screen: FTV Prima)

Vůči Babišovi má také jednu zásadní výhradu. Současný předseda české vlády prý mění názory tak často, že je opravdu složité se v tom orientovat. Dnes údajně není jisté ani to, zda chce být i nadále premiérem, či nikoliv.

„Premiér Andrej Babiš tak často mění názory, že si nejsem jistá, zda si názor udrží, také když se vyspí,“ nešetřila dál Babiše politička ODS. Byla by ráda, kdyby si Babiš podržel nějaký názor alespoň 24 hodin. ODS už několik týdnů opakuje totéž. Před volbami i po volbách ODS říká stále to samé.

Šlechtová se svého premiéra znovu zastala. „Informace, kterými já disponuji, tak říkám, že předseda hnutí ANO je premiérem a zůstane premiérem.“

Černochová přesunula svou pozornost k již zmíněnému exministrovi obrany a dnešnímu ministrovi zahraničí Martinu Stropnickému. Připomněla, že Stropnický nedokázal rok co rok čerpat peníze, které měl resort obrany k dispozici. Jednou to bylo něco přes čtyři miliardy, jindy něco přes dvě miliardy a tak dále. „Proboha, co tam ten chlap dělal,“ rozohňovala se ve studiu Černochová. Pokud už se Stropnický stal ministrem, měl také mít odvahu přijímat zásadní rozhodnutí a uzavírat zakázky na nové vybavení pro vojáky. Žádný ministr by neměl působit jen v pozici papírového čerta, který se usmívá do kamer.



Jana Černochová. (Screen: FTV Prima)

Šlechtová divákům prozradila, že máme k dispozici neprůstřelné vesty, které jsou ve skutečnosti průstřelné. Resort se soudí s firmou, která je dodala. A pokud by Šlechtová vypsala novou zakázku na neprůstřelné vesty, přičemž později by ministerstvo vyhrálo probíhající soud, Šlechtová by se ocitla v kleštích, protože by čelila podezření, že v pozici členky vlády nejednala s péčí řádného hospodáře.

„Já jsem na poradách zakázala vypisovat bez mého vědomí tzv. jednací řízení bez uveřejnění. Já jsem na poradách zakázala říkat, že takto to bylo zvykem, takhle se to historicky dělalo. Ne! Já tam chci nastavit jasně procesy,“ rozpálila se Šlechtová před kamerami.

Černochová oponovala, že ministři prostě chtějí nové uniformy, chtějí mít boty, aby měli v čem chodit „a je jim s prominutím šumák, jak to ti politici zprocesují“, rozčilovala se politička ODS. Vojáci prý chtějí dostat odpovídající vybavení, a pokud ho nedostanou, hrozí, že z armády odejdou.

Ve druhé polovině debaty došlo také na otázku, zda je část české armády podřízena armádě německé. V roce 2017 proletěla médii zpráva, že část české armády možná spadá pod německé velení. Obě dámy označily tuto informaci za nesmyslnou.

„Armáda České republiky není v žádném případě nikomu podřízena. My jsme samostatná armáda působící v rámci NATO,“ zdůraznila Šlechtová. Pokud by existovala smlouva, ve které se snad česká armáda podřizuje armádě německé, tak ji členka vlády nechá okamžitě zrušit. „To je další ukázka neschopnosti pana ministra. On se asi umí dobře naučit Hamleta, ale neumí občanům vysvětlit, že česká armáda není podřízena té německé,“ přisadila si Černochová.

Stropnický měl prostě a krátce vysvětlit, že spolupráce armád v rámci NATO a společná cvičení jsou běžná a je správné, když čeští vojáci někde cvičí. Černochová považuje za naprosto nepřijatelné, aby ministr, který podle Černochové zklamal jako ministr obrany, přešel klidně na jiný resort.

