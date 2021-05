„Pseudostát Izrael! Neškodné rakety Palestinců.“ Pirátský kandidát jede. I jiní

Česká porevoluční politika je ve své podstatě proizraelská. Do Izraele létal nabírat zkušenosti s pandemií premiér Andrej Babiš, svými sympatiemi se netají ani prezident Zeman, předchozí vlády spojenectví s blízkovýchodní zemí také podporovaly. Není tak divu, že když na Izrael dopadly palestinské rakety, zvedla se od politiků vlna sympatií k židovskému státu. Ale i Palestina má v Česku své zastánce, např. staženého kandidáta na senátora Tomáše Tožičku a další novináře nebo i místopředsedu strany Budoucnost. Od těch se ozývá, že Izrael je teroristický stát, který Palestinu okupuje a proti kterému by se mělo zakročit a zříct se ho. „Selhání českého humanismu posledních let. Moji židovští předci se musejí obracet v hrobě,“ padlo.

Poté, co na Izrael byly vypáleny z území Gazy rakety (v přímém přenosu ČT), se většina českých politických činitelů rezolutně postavila na obranu Izraele. Za židovský stát se postavil jak prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, tak poslankyně Jana Černochová a celá ODS, dále např. Ondřej Benešík z KDU-ČSL

Stojíme za Izraelem! ????



We Stand with Israel! ???? — ODS (@ODScz) May 11, 2021

Dle posledních zpráv Izrael podnikl tuto noc nálety na cíle Hamásu, ale zasaženy byly i obytné domy. A z Gazy pak Palestinci odpálili další rakety na obydlená území Izraele.

Izrael v noci podnikl několik stovek náletů na Pásmo Gazy. Údajně měly mířit na cíle Hamásu, ničily ale i obytné domy. Palestinci jako odvetu vypálili stovky raket na Izrael – na nočním nebi s nimi svedl bitvu protiraketový systém. pic.twitter.com/6mGR4Tzp3y — CT24zive (@CT24zive) May 12, 2021

„Tak YouTube v rámci podpory izraelského apartheidu a okupace Palestiny okamžitě zablokoval vyhledávání filmu Gaza bojuje za svobodu. Zároveň jeho sledování omezil věkem. Sdílím odkaz, protože najít to přímo na YT je fakt skoro nemožné,“ propagoval dokument americké novinářky Abby Martinové.

Tak YouTube v rámci podpory izraelského apartheidu a okupace Palestiny okamžitě zablokoval vyhledávání filmu Gaza bojuje za svobodu. Zároveň jeho sledování omezil věkem. Sdílím odkaz, protože najít to přímo na YT je fakt skoro nemožné.https://t.co/1C7sSZBA1O — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) May 10, 2021

Ve svých dalších vyjádřeních pak nazval Palestinu okupovaným územím a řekl také: „Pokud je něco teroristický pseudostátní útvar, je to aparteidní stát Izrael.“

„Izrael je okupant, a to co dělá na okupovaných územích, je proti Ženevským konvencím, ale to anonymní hoaxy šířícím pravičákům jako seš ty, stejně nemá smysl vysvětlovat...“ reagoval Tožička, když se s ním jeden uživatel twitteru hádal o to, co vše Izrael i na území Gazy poskytuje.

Palestina je okupované území, Izrael je okupant. Pokud je něco teroristický pseudostátní útvar, je to aparteidní stát Izrael. — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) May 11, 2021

Bože kam na tyhle hoaxy chodíš? ??

Izrael je okupant, a to co dělá na okupovaných územích, je proti Ženevským konvencím, ale to anonymní hoaxy šířícím pravičákům jako seš ty, stejně nemá smysl vysvětlovat... — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) May 11, 2021

K Tožičkovým slovům přispěl statistik Dalibor Holý. „Podpora netajahuovského apartheidu v Izraeli je největším selhání českého humanismu posledních let. Moji židovští předci se musejí obracet v hrobě, co se tam děje i jejich jménem,“ pravil posmutněle.

Podpora netajahuovského apartheidu v Izraeli je největším selhání českého humanismu posledních let. Moji židovští předci se musejí obracet v hrobě, co se tam děje i jejich jménem ?? — Dalibor Holý (@DaliborHoly1) May 11, 2021

Na straně „svobodné Palestiny“ stojí také Petr Boháček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky.

Free Palestine — Petr Bohacek (@petrtheczech) May 11, 2021

Konflikt zajímá také komentátora Britských listů, Daniela Veselého a není příliš těžké odhadnout, na jaké straně stojí. „Předloni jsem za jednoho mladýho Palestince z Jericha políbil mešitu al-Aksá, jak si přál (dostal jsem za to pojeb:). Teď tam izraelská armáda zaútočila zábleskovými granáty na modlící se lidi včetně žen a dětí. A co dělá Černínský palác a českej komentariát?“ ptal se.

Také tvrdil, že prezident Joe Biden by mohl konflikt zastavit, kdyby chtěl. „Stačí uvalit sankce a zmrazit dodávky zbraní. Clinton v roce 1999 indonéským generálům řekl, že je game over a brutální vyhlazovací okupace Východního Timoru záhy skončila. Jenže US by tak přišly o ‚strategickou výhodu‘ na Blízkým východě,“ navrhoval.

Ani reakce Evropské unie se mu nelíbila: „Fajn, EU odsoudí rakety Hamásu, který jsou z 99 procent neškodný, zatímco izraelský bombardování zabilo přes 20 lidí včetně dětí. EU apeluje na obě strany (sic!), aby situaci deeskalovaly. Go fuck yourself.“

Předloni jsem za jednoho mladýho Palestince z Jericha políbil mešitu al-Aksá, jak si přál (dostal jsem za to pojeb:). Teď tam izraelská armáda zaútočila zábleskovými granáty na modlící se lidi včetně žen a dětí. A co dělá Černínský palác a českej komentariát?: — Daniel Veselý (@DanielVesel11) May 10, 2021

... Jenže US by tak přišly o „strategickou výhodu“ na Blízkým východě. https://t.co/5GiOi09N7O — Daniel Veselý (@DanielVesel11) May 10, 2021

Fajn, EU odsoudí rakety Hamásu, který jsou z 99 procent neškodný, zatímco izraelský bombardování zabilo přes 20 lidí včetně dětí. EU apeluje na obě strany (sic!), aby situaci deeskalovaly. Go fuck yourself..https://t.co/M4Vwv4eY5i — Daniel Veselý (@DanielVesel11) May 11, 2021

A záběry na letící rakety a izraelskou protiraketovou obranu, které pořídil televizní štáb ČT, taktéž nebyly Danielu Veselému po chuti: „Statečnej Borek. Jako kdyby konflikt na Donbase komentoval z ruský strany. Informování o Izraeli/Palestině je jedna z nejostudnějších kapitol český žurnalistiky. To je taky jeden z hlavních důvodů, proč lidi v zemi, která prožila dvě okupace, fandí okupantovi a lajou okupovaným,“ mínil.

Stejně jako Tomáš Tožička, i Veselý považuje Izrael za teroristy. „Nálet na vysokopodlažní rezidenční budovu je akt státního terorismu. Izrael se nemůže vymlouvat na to, že – na rozdíl od Hamásu – nemá precizně naváděnou munici,“ říká.

„Statečnej“ Borek. Jako kdyby konflikt na Donbase komentoval z ruský strany. Informování o Izraeli/Palestině je jedna z nejostudnějších kapitol český žurnalistiky. To je taky jeden z hlavních důvodů, proč lidi v zemi, která prožila dvě okupace, fandí okupantovi a lajou okupovaným. https://t.co/FKXmIqElRl — Daniel Veselý (@DanielVesel11) May 11, 2021

Nálet na vysokopodlažní rezidenční budovu je akt státního terorismu. Izrael se nemůže vymlouvat na to, že – na rozdíl od Hamásu – nemá precizně naváděnou munici. https://t.co/GbYG3k9u3i — Daniel Veselý (@DanielVesel11) May 11, 2021

„Izraelský prezident Rivlin prohlásil, že žádná země by si nenechala líbit ostřelování raketami. Já zas myslím, že žádný národ by si nenechal líbit dekády okupace, šikany, vyhánění z domovů a realitu, v níž řešíte (ne)možnost tak banálních věcí jako cesta do vedlejší vesnice/do nemocnice,“ pokračoval arabista dál a stejně jako Veselému se mu nelíbilo prohlášení EU a USA. „Vyjádření EU a USA k dění v Izraeli a Palestině je ostudné a dehumanizující. Rakety Hamásu jsou pro ně nultým bodem konfliktu. Palestinci nemají nárok na sebeobranu. Neodsoudily útoky na věřící na Chrámové hoře a ani izraelské ostřelování, které zabilo skoro tři desítky lidí v Gaze,“ stěžoval si.

Liberální soc sítě nikdy nezapomenou zaspat násilí našich spojenců. Když jsou potlačovány protesty v Rusku a Bělorusku, Twitter doslova hoří pohoršením, když Izrael terorizuje a brutálně napadá věřící na Chrámové hoře, je ticho, stejně jako když ???? etnicky čistí čtvrť Jeruzaléma. — Prokop Singer (@prokki) May 10, 2021

???? prezident Rivlin prohlásil, že žádná země by si nenechala líbit ostřelování raketami. Já zas myslím, že žádný národ by si nenechal líbit dekády okupace, šikany, vyhánění z domovů a realitu, ve níž řešíte (ne)možnost tak banálních věcí jako cesta do vedlejší vesnice/do nemocnice — Prokop Singer (@prokki) May 11, 2021

Vyjádření ???? a ???? k dění v Izraeli a Palestině je ostudné a dehumanizující. Rakety Hamásu jsou pro ně nultým bodem konfliktu.

Palestinci nemají nárok na sebeobranu. Neodsoudily útoky na věřící na Chrámové hoře a ani izraelské ostřelování, které zabilo skoro 3 desítky lidí v Gaze — Prokop Singer (@prokki) May 11, 2021

Na palestinské straně stojí kromě již zmíněných místopředseda strany Budoucnost, vystudovaný filozof Bob Čáp. „Nejvíc mě baví odborníci na Blízký východ, kteří zapnou internet vždycky až v okamžik, když Hamás odpálí rakety,“ prohlásil sarkasticky. Předtím odmítl formulaci, že „násilnosti odstartovaly střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou policií v Jeruzalémě“.

„Násilnosti odstartovaly střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou policií v Jeruzalémě“



To už je fakt výsměch novinařině. Proč se, pane @voj_luk, na tu práci nevykašlete a neživíte se copypastou? https://t.co/cw7PDS5Xhd — Bob Čáp (@BobCZap) May 11, 2021

Nejvíc mě baví odborníci na Blízký východ, kteří zapnou internet vždycky až v okamžik, když Hamás odpálí rakety. pic.twitter.com/aUiaw69tv0 — Bob Čáp (@BobCZap) May 11, 2021

Stejně jako Boháček se přihlásil ke svobodné Palestině. „Když se Izrael rozhodl během ramadánu zaútočit na věřící v mešitě al-Aksá, věděl, že tím roztočí kola násilí, ve kterém má ale suverénně navrch, takže...“ krčí rameny Čáp. A opřel se i do ODS za její proizraelský postoj. „Izrael zabíjí děti. ODS stojí za Izraelem,“ řekl krátce.

Když se Izrael rozhodl během ramadánu zaútočit na věřící v mešitě al-Aksá, věděl, že tím roztočí kola násilí, ve kterém má ale suverénně navrch, takže ??‍>? — Bob Čáp (@BobCZap) May 11, 2021

Izrael zabíjí děti. ODS stojí za Izraelem. https://t.co/B0I4EKLn5H — Bob Čáp (@BobCZap) May 12, 2021

