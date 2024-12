Německo je dle svého šéfa resortu obrany v centru pozornosti Kremlu, jenž využívá hybridní taktiky zahrnující sabotáže, kybernetické útoky a ovlivňování veřejného mínění. „Ignorovat tuto hrozbu by bylo chybou. Pokud před ní zavřeme oči, nezmizí, naopak zesílí,“ řekl ministr obrany Pistorius. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19639 lidí

A upozornil na konkrétní formy hrozeb, jako jsou útoky na infrastrukturu a na energetické systémy, sabotáže v Severním moři i v Baltském moři a porušování pravidel ve vzdušném prostoru. Na sociálních sítích podle něj probíhají dezinformační kampaně, které cíleně ovlivňují volební procesy.

Ministr zmínil i finanční podporu proruských hlasů, například stran jako AfD a BSW, které podle něj přispívají k destabilizaci společnosti. „Putinova strategie je zřejmá – zneklidnit a rozložit naši společnost,“ řekl Pistorius.

Přímý vojenský útok Ruska na NATO momentálně neočekává, avšak do budoucna tuto možnost nelze vyloučit. „Rusko vyrábí zbraně a munici mnohem rychleji než všechny země Evropské unie dohromady. Do roku 2029 nebo 2030 může být natolik vyzbrojené, že bude schopno zaútočit na NATO,“ varoval Pistorius. Zároveň upozornil, že Putin může v příštích letech testovat jednotu NATO drobnými incidenty.

Ministr obrany SRN také zdůraznil nutnost lepší ochrany státních tajemství v době zvýšeného ohrožení. Podle Pistoria je třeba omezit veřejnou diskusi o dodávkách zbraní na Ukrajinu, jako jsou řízené střely Taurus. „Nesmíme dávat Putinovi informace, které může zneužit. Veškerá tato data by měla zůstat tajná z vojenských důvodů,“ dodal.

Pistorius svou výzvou apeluje na občany, aby brali ruské hrozby vážně a aby podporovali opatření vedoucí k posílení obranyschopnosti Německa i NATO.

Text německého serveru na svém profilu na sociální síti X sdílel také někdejší poradce ministra vnitra, ukrajinský patriot Anton Gerashchenko. Ten je mimo jiné také znám svými aktivitami v oblasti informační války proti Rusku.

