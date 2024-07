„Putinovi musela rupnout žilka.“ LGBT aktivisté zahájili OH v Paříži

V pátek 26. července odstartovala olympiáda v Paříži. Olympijské hry, během nichž by se podle starých tradic z antiky nemělo válčit. Realita je však taková, že ani během olympijských her ozbrojený konflikt na Ukrajině nepolevuje.

Svou sportovní výpravu v Paříži představila i Ukrajina. Rusům kvůli jejich válečné invazi nebylo umožněno působit pod vlastní vlajkou.

Zahájení olympiády během slavnostního večera provázel vytrvalý déšť. Česká televize se otázala diváků, jak se jim slavnostní zahájení her líbilo.

A nastala slovní mela.

Odstartoval ekonom Vladimír Pikora. „Když si vzpomenu, jak začínala Olympiáda v Londýně (na královnu, na Jamese Bonda), tak je Paříž ohromným zklamáním. Horší úvod Olympiáda ještě neměla. Ta Paříž je proti Londýnu tak ubohá,“ posteskl si. Jedním dechem poukázal na dočasnou ekonomickou slabost Francie. „Ohromně předlužená Francie, neměla nikdy organizovat Olympiádu. MOV výbor by už nikdy neměl dát organizaci zemi s dluhem vysoko nad 100 % HDP. To je skutečně NEUDRŽITELNÉ, nikoli zapnutá klimatizace na pokoji sportovců,“ zhodnotil situaci Pikora.

Jak večer postupoval, na scéně se mj. objevili i aktivisté, kteří odehráli své pojetí slavného obrazu „Poslední večeře“. A co na to diváci?

„Tato civilizace je u konce, můžete se tady hádat o porodnosti a dalších blbostech, ale je konec, ende, šlus, poslední zhasne. A ten konec je naprosto zasloužený a správný. (...) Muslimové by si nic podobného nikdy nenechali líbit a proto nás nahradí a je to v pořádku,“ míní Marie Sedláčková.

Konzervativní glosátor veřejného dění Ondřej Tesárek se přidal. „Ta Poslední večeře s transkama je i pro mě jako ateistu už moc. Ale křesťanů se bát nemusí. Hádám, že Mohammeda tam transky nevyobrazily, co?“ napsal.

Publicista Jakub Zelenka se vyjádřil takto: „Doufám, že to vysílali do Ruska. Putinovi z toho musela rupnout žilka. Ten ceremoniál představoval vše, proti čemu jeho ‚svět‘ bojuje.“

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho následovníci v Rusku i jinde opakovaně hovoří např. o ‚zvrhlosti Západu“ a o tom, že Rusko zde stojí na stráži jako obránce tradičních hodnot, které si nenechá vzít.

A pokud jde o ohlasy na olympiádu, tak to zdaleka nebyl konec. Došlo na další negativní, ale i na pozitivní ohlasy.

Novinář a editor Filip Rožánek také přispěl se svou troškou do mlýna: „Taťka Šmoula řeší krizi středního věku přejídáním.“ A přidal obrázek.

Vědec a investor Eli David při pohledu na queer aktivisty napsal: „Co se to s tím světem do pr*ele děje?“

Někdejší prezidentský kandidát Michal Horáček naopak pořadatele za přípravu uvítacího večera ocenil. „K takovému ceremoniálu je potřeba hodně sebevědomí. A z něj vychází i celá ta originalita, svoboda, láska k pestrosti. Nejvíc jsem ocenil Marii Antoinettu s vlastní useknutou hlavou v náručí. A pak toho ocelového koně cválajícího po hladině Seiny. Ale i toho Baccha a tlusťošky,“ poznamenal. Ocenil střídání momentů s klasickou hudbou, které střídaly prvky heavy metalu, rapu, akrobatů na kolech, prezentace zlatých soch slavných francouzských žen a řadu dalších prvků.

Promotér Ondřej Novotný, organizátor zápasů MMA, označil zahájení olympiády za „super, originální a velmi dobré“ „Mně se zahájení líbilo. Samozřejmě mám své výtky, ale kdo někdy k něčemu nemá. Ale ten nápad s pochodní a to jak se představila Paříž, a celá Francie, wow! Ta minulá, současná a možná trochu i budoucí. Super zajímavé zapálení a umístění ohně. I lodě dobré. Musí být zlomení z toho deště. Ale za mě super originální a velmi dobré. Co říkáte Vy?“ zeptal se.

Brzy se mu dostalo odpovědi.

„Na zahájení olympijských her mě nejvíc baví, jak to v některých zemích stopro cenzurují, páč by jim z toho jinak jeblo,“ vyjevil ředitel marketingu a PR v Motoru České Budějovice, hokejový historik a spisovatel, místopředseda návrhové komise Síně slávy českého hokeje a překladatel Tomáš Kučera.

Publicista Martin Schmarcz přemítá, kdo přesně celý ceremoniál tematicky vystavěl. „Nedělal scénář zahájení OH mystický, až fanatický kazatel? Napřed sportovce umístil na archy na vodu, což symbolizuje Potopu (navíc pršelo). Pak ukázal Sodomu a Gomoru. A nakonec čtvrtý jezdec z Apokalypsy – Smrt. Tři nejděsivější příběhy Bible varující před dopady lidské zkaženosti.“