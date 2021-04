„Rouška je symbol strachu a podřízenosti. Nebudu ji nosit!“ Vědec bouchl do stolu

reklama

Biochemik Zdeněk Hostomský se s tím v rozhovoru pro CNN Prima News nepáral a konstatoval, že nový vládní systém rozvolňování koronavirových opatření ve vlnách je zbytečně komplikovaný.

Pokud by bylo na něm, v prvé řadě by do plného provozu vracel školy, a nikoli jen na rotační výuku. On by prý nejraději školy nezavíral vůbec a nechal v provozu po celý rok, protože s následky ročního uzavření škol se budeme potýkat ještě dlouho.

V tuto chvíli jsou asi 2 miliony lidí naočkovány a další přibližně 4 miliony lidí nemoc prodělaly a mají přirozené protilátky. To je další důvod k tomu, začít s rozvolňováním.

„Já si myslím, že naše vláda je strašně opatrná a dělá to tím totalitárním způsobem. Teď vám trošičku přidáme, školy otevřeme, ale jenom půlku. Mně to trochu připomíná ten minulý režim, kdy prostě to bylo všechno špatně, ale režim si řekl: ‚Přijdou Velikonoce, tak vám dáme nějaké banány.‘ A teď všichni řekli: ‚Ta naše vláda je tak hodná,‘ “ kroutil hlavou Hostomský.

Nepozdávají se mu ani doporučení, aby lidé nejezdili do ciziny a nepřivezli do Česka např. brazilskou mutaci koronaviru.

„Mně to zase připomíná ten ideologicky uzavřený systém, který říkal: ‚Nejezděte do té ciziny, tam se nakazíte špatnýma myšlenkama a budete narušovat naši společnost,‘ “ pravil Hostomský s tím, že cestování po světě lze ošetřit následnou povinnou karanténou.

Pár slov věnoval i očkování, koronavirus mutuje, ale nemutuje tak rychle, aby na něj očkování nefungovalo. Někdy bude třeba lidi přeočkovat, ale pokud lidi nemoc prodělají, protilátky jim vydrží déle než rok. Časem podle pana doktora dojde k tomu, že se lidstvo naučí žít i s tímto virem.

Nechal by na svobodné vůli lidí, zda se jim chce vycestovat. Pokud lidé budou chtít v létě cestovat, nechť cestují. „Léto bude takové, jaké si ho uděláme,“ zdůraznil host před kamerami.

Než se rozloučil s diváky, důrazně odmítl nošení roušek venku.

„Nosit roušky venku je něco tak absurdního! Když já jsem prošel tou nemocí a jsem očkován a jsem negativně testován. Já to nechci dělat jako symbol. Pro mě je to symbol strachu a podřízenosti, a ani jedno z toho mi neimponuje. Já to nosit nebudu,“ zdůraznil Hostomský.

