„Ruský kanál“ vraha z fakulty. Zmínil i Rakušan. Prý to ale dost smrdí

Střelec David Kozák, který dnes odpoledne zabil 15 lidí a minimálně 24 dalších zranil na pražské filozofické fakultě, se zřejmě inspiroval nedávným útokem v ruském Brjansku či útokem střelce v ruské Kazani z roku 2021. Podle policejního prezidenta i diskutérů na sociálních sítích by o tom údajně mohl vypovídat Kozákův ruský telegramový deníček. Objevují se však spekulace, že tento deník pachateli nepatřil.

Možnost, že se Kozák inspiroval podobně zrůdnými činy v zahraničí, zmínil na dnešní tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek. „Máme zatím neověřenou informaci z jednoho účtu na sociální síti, že se měl inspirovat teroristickým útokem, který se udál letos na podzim v Rusku,“ uvedl.

Policejní prezident zmiňoval útok teprve čtrnáctileté dívky, která střílela na své spolužáky na gymnáziu v západoruském Brjansku. Jednoho studenta zabila a dalších pět zranila.

Inspirovat se měl Kozák i střelcem v Kazani, který zastřelil sedm osmáků a angličtinářku.

Střelec, který v Praze zahájil palbu a zabil deset lidí, David Kozák, si vedl telegramový deník. „Podle svých slov vždy snil o tom, že spáchá masovou vraždu, jeho inspirací byli Iljaz Galjajev (v roce 2021 spáchal střelbu v kazaňském gymnáziu, zabil devět lidí) a Alina Afanaskina (nedávno spáchala střelbu v brjanské škole),“ stojí v jednom z facebookových příspěvků.

„Posledním bodem se stala Alina. Bylo to, jako by mi přišla na pomoc z nebe právě včas,“ uvedl Kozák ve svém ruském deníku na Telegramu.

Novinář Jan Hrbáček zveřejnil screenshot Telegramu, kde student filozofické fakulty v Praze David Kozák, který za dnešní tragédií stojí, vyhrožoval. „Je to blbý den, je to blbý život,“ psal střelec na sociální síti 12. prosince. „Piju čaj a chci se zastřelit,“ pokračoval další den. „Nenávidím svět a chci zanechat co nejvíce bolesti,“ uvedl v neděli a psal také o „zatracených stvořeních“.

Podle novináře Hrbáčka si jeho otevřených vyjádření na internetu mohly všimnout orgány státu a zasáhnout.

Informaci o kanále na ruské sociální síti zveřejnil i ministr vnitra Vít Rakušan, když v přímém vstupu do Událostí ČT hovořil s Michalem Kubalem.

A na ruský deník střelce Kozáka reagovala také psychiatrička a odpůrkyně Ruska Džamila Stehlíková slovy, že „Rusko je dnes největším zdrojem utrpení a smrti, a to i v Evropě“.

"Jmenuji se David. Chci střílet ve škole", psal útočník na Telegramu. Inspirací mu byly střelby v Rusku, v tatarské Kazani.

Rusko je dnes největším zdrojem utrpění a smrti, a to i pro Evropu.

Dnes už nemůžu, potřebuji pauzu.

https://t.co/HxmD35bibO prostřednictvím @hospodarky — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) December 21, 2023

Novinář Ondřej Soukup věnující se Rusku upozornil, že telegramový kanál střelce Kozáka je falešný. „Po sítích běhají odkazy na údajný telegramový kanál vraha. Dokonce policejní prezident nepřímo naznačil, že je skutečně jeho. Myslím, že je to fake,“ uvedl Soukup na základě intenzivních konzultací s ruskými novináři, kterými jsou David Frenkel a Timur Olevskiy.

Nesedí časy: „První post, datovaný 9. 12., kde autor píše „Tohle je můj deník o tom, jak jsem se rozhodl pro schoolshooting“, byl editován dnes v 16.55. Tedy v době, kdy střelec byl dvě hodiny po smrti. A 15 minut poté se odkaz na kanál dostal na veřejnost,“ uvádí Soukup.

Zároveň upozorňuje na skutečnost, že Telegram neumožňuje vytvářet příspěvky zpětně, ale můžete je editovat. Editován byl však jen první příspěvek a současně mohlo být i změneno jméno kanálu.

Příspěvky psal rodilý mluvčí, a ještě takový, kdo je hluboce ponořený do ruského mládežnického kontextu. Tohle vás opravdu na žádné škole nenaučí. Kromě toho jsou tu ortografické chyby, které jsou typické pro ruské žáky, vysvětluje dále Soukup.

Podezřelý je podle něj i fakt, že v onom „deníku“ autor jmenuje dva příklady střelby ve školách, které se oba odehrály v Tatarstánu a v Brjansku. Ani jeden příklad ze světa, jen Rusko.

„Takže co to bylo? Nevíme, třeba onen David skutečně z nějakého důvodu uměl ruský slang. Spíše bych si vsadil na to, že někdo si vedl deníček s příslušnou tematikou, třeba si tak ulevoval. Když se doslechl o střelbě na FF UK, přejmenoval kanál a zeditoval první příspěvek,“ dodává Ondřej Soukup.

1/6 Po sítích běhají odkazy údajný Telegramový kanál vraha. Dokonce policejní prezident nepřímo naznačil, že je skutečně jeho. Na základě intenzivních konzultací s @merr1k a @olevskiy si myslím, že je to fake. https://t.co/RMcZxXnglH — Ondrej Soukup (@ondrasoukup) December 21, 2023

