„Rychle prozřel!“ Fiala urazil zemědělce, pak spěchal točit na farmu. Pozdě! Výprask je tu

„Dnešní demonstrace nemá s bojem za lepší podmínky zemědělců mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají např. svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců. Asi i proto se od dnešního protestu distancovaly všechny hlavní organizace, které zemědělce zastupují – Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství,“ napsal předseda vlády v den protestů zemědělců na síti X.

Ještě předtím tvrdil, že demonstrace je akce „protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného". Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) o organizátorech protestu v Praze hovořil jako o lidech z dezinformační scény.

Za své výroky sklidil Fiala i Výborný ostrou kritiku. Zda se, že si premiér uvědomil, že své urážky na adresu zemědělců přehnal a postavil proti sobě i ty, které nechtěl. Farmáře přišli podpořit totiž i někteří z řad podporovatelů současné vlády. Nyní premiér žehlí své přešlapy tím, že sdílí na platformě X videa z návštěvy farmy ve Velkých Přílepech u Prahy.

„Dnes jsem navštívil farmu Hole ve Velkých Přílepech u Prahy. S rodinou Poláčkových jsem mimo jiné hovořil o tom, že nesmíme odradit mladou nastupující generaci farmářů přehnanou byrokracií. Znovu jsem také zopakoval, že důvodům protestů českých zemědělců rozumím, nebereme je na lehkou váhu. Chceme zemědělcům zajistit dobré podmínky,“ uvedl ministerský předseda.

„Nejsou nám jedno důvody, kvůli kterým dnes zemědělci protestují. Byrokracie, přílišná přeregulovanost. To, co na ně nakládá evropská zemědělská politika. To jsou věci, které je určitě potřeba změnit a na jejich změně také pracujeme," řekl Fiala.

„Já se snažím, i moji kolegové ve vládě, vést prakticky permanentní dialog se zemědělci, s jejich reprezentanty, zájmovými skupinami a i s jednotlivými farmáři. A to je také důvod, proč jsem dnes jednu farmu navštívil. Je to farma Hole, která patří rodině Poláčkových. Je to středně velká farma, což je přesně ten typ zemědělského podniku, které jsou dnes nejvíce ohroženy.

My jsme se bavili o těch věcech, které zemědělce trápí, je to především přílišná byrokracie, různé regulace a časté změny. Bavili jsme se o tom, co chystá naše vláda, co dělá pan ministr zemědělství se svým týmem ve věci digitalizace, ve věci snížení počtu kontrol. Ve věci odstranění té přílišné byrokracie.

Je důležité, abychom v těchto věcech pokračovali, abychom nastavovali zemědělskou politiku společně se zemědělci a abychom dosáhli toho, že zajistíme pro naše občany nejenom kvalitní potraviny za přijatelné ceny, ale také udržitelnou pěknou krajinu a vše to, co si od moderního zemědělství slibujeme,“ dodal premiér Fiala v krátkém videu.

Dnes jsem navštívil farmu Hole ve Velkých Přílepech u Prahy. S rodinou Poláčkových jsem mimo jiné hovořil o tom, že nesmíme odradit mladou nastupující generaci farmářů přehnanou byrokracií.



Znovu jsem také zopakoval, že důvodům protestů českých zemědělců rozumím, nebereme je na… pic.twitter.com/jL3eeCHE38 — Petr Fiala (@P_Fiala) February 22, 2024

Příspěvek ale vyvolal vlnu posměšných reakcí a jeho rychlý obrat mu nikdo příliš nevěří.

„Že jste tak rychle prozřel, zemědělcům rozumíte, už to nejsou proruští dezoláti, co nemají proč protestovat?“ napsal podezřívavě jeden z diskutérů.

„Přivezl jste jim Nutellu, aby věděli kam mají jezdit na nákupy,“ rýpl si do předsedy vlády diskutér David Kačer.

Lidé připomněli, jak vysoké dotace dostávají firmy bratra ministra práce a sociálních věci Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „Je od vás pěkné, že jste navštívil i chudou farmu. Měl byste se zasadit o to, aby i oni dostali na dotacích tolik milionů jako farma pana Jurečky. Vždyť nemají ani na návleky!“ zazněl vzkaz premiérovi.

A kritické komentáře pokračovaly: „Ty mě vždycky pobavíš tím úžasným žvaněním. Budu ti říkat blabla, jo?“

„Nevypadáte dobře, pane profesore. Doporučoval bych to už sám položit. Nakradeno už máte dost, ne?! Říká se - v nejlepším se má přestat. Copa ta kráva, oni už vás s ní nefilmují, nebo jste k ní radši nešel? A proč se na vás ty lidi usmívají? Je jim něco? Nebo se smějí díky reklamě zdarma?!“ přistál do diskuse další názor.

Od pondělního protestu se však hlavní zemědělské organizace distancovaly. Ve čtvrtek podpořily vládu vlastním protestem Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Asociace soukromého zemědělství. Jejich představitelé odmítli spojení s organizátory pražské blokády. Avizovali, že jejich protest není proruský, ani protiukrajinský, je namířen proti politice Evropské unie, nikoliv proti vládě Petra Fialy.

