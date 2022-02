„S*ru na něj.“ Primář, co chtěl trávit Okamuru, volal šéfovi SPD. Nečekané

Primář sokolovské nemocnice Martin Straka se omluvil telefonicky předsedovi SPD Tomiu Okamurovi – kvůli své internetové poznámce doporučující opozičního politika otrávit kyanidem. Podle některých diskutérů na síti by však měl Straka na Okamuru podat trestní oznámení – ten však prohlásil, že na to se*e.

Straka během úterý, když předseda Okamura dlouze řečnil v Poslanecké sněmovně s cílem zmařit přijetí novely pandemického zákona, na sociální síti reagoval na vtipkování, aby „tomu breptovi“ někdo nakapal do vody gutalax. „Kyanid,“ navrhoval Straka alternativu.

Za to sklidil kritiku z mnoha stran, sám předseda Okamura o tom hovořil ve Sněmovně. Dotazům, zda tyto výhrůžky nechá bez odezvy, čelil i ministr vnitra Vít Rakušan, který již poněkolikáté strašil, že se tu rozmáhá nenávist (na základě jedné malůvky se šibenicí v metru) a že přijdou „právní změny“. Po zhruba dvou dnech se pak doktor Straka rozhodl omluvit. „Veřejně se omlouvám panu poslanci Tomiu Okamurovi za nevhodný koment k tweetu o jeho osobě,“ uvedl s tím, že se jednalo o nadsázku, která nebyla pochopena. „Živím se léčením lidí a násilí je mi cizí,“ ujistil Straka. Omlouvá se také všem, kterých se jeho vyjádření dotklo. „Je mi to upřímně líto, nebude se to opakovat,“ posypal si hlavu popelem.

Veřejně se omlouvám panu poslanci @tomio_cz za nevhodný koment k tweetu o jeho osobě. Byla to pouze nadsázka, nepochopena.

Živím se léčením lidí a násilí je mi cizí.

Je mi to upřímně líto, nebude se to opakovat.

Omlouvám se i všem, kterých se to dotklo.

— Martin Straka (@libtardzeu) February 17, 2022

Dnes pak napsal další tweet, z něhož je patrné, že se omluvil ještě jinak. „Neděle 20. 2. 2022, 14.43, omluva za nešťastný koment v nadsázce předána telefonicky,“ uvedl na sociální síti. V diskusi pak zmínil, že Okamura měl obsazeno, zpět pak volala jeho asistentka. „Může se stát, že omluva ani teď neproběhla,“ připouští Straka.

„Následovat by mělo trestní oznámení na jeho osobu, protože vás v přímém přenosu lživě obvinil, že jste vyzýval k jeho zavraždění,“ dostalo se pak Strakovi rady v diskusi.

„Seru na něj, seru i na ty jeho balady, co mi vyhrožují podříznutím, nedám jim ani minutu svými života navíc,“ poznamenal Straka.

Seru na něj, seru i na ty jeho balady co mi vyhrožují podříznutím, nedám jim ani minutu svými života navíc

— Martin Straka (@libtardzeu) February 20, 2022

„To jsme to dopracovali. Lékař, který se trhá na kousky, aby zachránil lidské životy, se musí omlouvat neonacistovi, který sensibilizuje lidi, aby jich bylo v nemocnicích co nejvíc. Kdyby to Balda dotáhl do konce, tak by se měli případní pozůstalí také omlouvat? Něco je špatně,“ neměl radost z omluvy ani další diskutující.

„... že jste se na dobytka nevykašlal... Za ta svinstva, co vypustil z huby on, podle mě vůbec není důvod se takové lidské špíně omlouvat...,“ píše další.

„Normální lidé to od začátku chápali jako HUMOR. Ale dezinformátor a hlupák se toho hned chytil a udělal z (zde byl symbol hovínka) bič. Kdy se omluví Okamura celé ČR za to, že svou dezinformační politikou straší lidi a vytváří tím teroristy (viz Baldu). Místo omluvy bych mu naplival do očí,“ uvádí další.

I další diskutér pak pochybuje nad smyslem omluvy. „Obávám se, že to k ničemu nebude a dotyčný to stejně ještě tak 3–4x vytáhne, ale klobouk dolů. Jste frajer,“ píše.

Se svým názorem však přispěchal také právník Jindřich Rajchl. „Za spáchání trestného činu se jaksi omluvit nelze. Chápu, že jste lékař (byť mizerný), a ne právník, nicméně pevně doufám, že policie nebude měřit dvojím metrem a bude vůči vám postupovat stejně jako vůči Tomáši Čermákovi nebo Zdeňkovi Moravskému. Padni, komu padni,“ zmínil.

Za spáchání trestného činu se jaksi omluvit nelze. Chápu, že jste lékař (byť mizerný) a ne právník, nicméně pevně doufám, že policie nebude měřit dvojím metrem a bude vůči Vám postupovat stejně jako vůči Tomáši Čermákovi nebo Zdeňkovi Moravskému. Padni komu padni.

— Jindřich Rajchl (@Doktor_JR) February 20, 2022

Straka je znám jako propagátor očkování a zastánce názoru, že s jeho odpůrci se není třeba párat. Naopak „zodpovědní“ podle něj mají být zvýhodňováni. Takže když Nejvyšší správní soud zrušil povinnost restaurací vyžadovat očkování, interpretoval to sokolovský lékař tak, že „ustupujeme idiotům na úkor zodpovědných“. „Kam až hodláme klesnout? Budou nám diktovat dementi s jedním zubem?“

