„Šílená role Fialy.“ Nacher nevěří verzi ODS

„Já jsem si dokonce začal počítat, kolikrát zaznělo jméno Babiš a Blažek a v tu chvíli to bylo téma jedno k jedný. To je neuvěřitelný, oni místo aby tu schůzi využili k tomu, aby se tam věc vysvětlila, aby se udělala nějaká časová osa, omluvili se, tak oni tam začnou vytahovat věci z minulosti. To mi zůstal rozum stát,“ uvedl Nacher.

Všiml si prý alespoň jedné pozitivní věci na celé kauze. „Ale jedné věci jsem si všiml a ta je určitým způsobem asi pozitivní, že takhle vystupovali hlavně lidi z ODS. Minimálně tam mluvili lidi z KDU-ČSL a TOP 09 a vůbec ne ze STAN. Takže podle mě je potřeba vnímat věci, které zazní, ale i ty, které nezazní. Takže to je za mě signál, že ostatní strany mimo ODS s tím nechtějí mít nic společného,“ uvažuje Nacher.

Podle Nachera se tím možná trochu otevírá možnost vyslovení nedůvěry vládě. „Za nás to bude nejzajímavější chůze k vyslovení nedůvěry za ty tři roky. Teď je to fakt nejasné a ti poslanci v tomhle průseru musejí vstát a říci ‚proti návrhu‘ a veřejně říct, že jsou tedy proti vyslovení nedůvěry, a to bude velmi zajímavé a pro některé to bude dost těžké takhle vystoupit,“ je přesvědčený poslanec.

Vláda by prý měla sama předstoupit a požádat o důvěru, protože takhle prý vláda dává najevo, že si sama nevěří. „Ideální řešení by bylo, aby vláda vládla v demisi až do voleb. Takže by tady nebylo bezvládí a byla by nějaká kontinuita, ale už by nemohli dělat žádná velká strategická rozhodnutí,“ navrhl s tím, že od vlády v demisi se očekává už jen udržovací činnost.

„Kdyby to bylo opačně, tak tady hoří sociální sítě, jsou plná náměstí, byla by jedna schůze za druhou a oni to teď celé točí na tom, že Blažek rychle rezignoval, a to je dokonce k ocenění a to je ta nová politická kultura, a tím je to vyřešený. Je potřeba se k tomu postavit čelem a neházet to všechno jenom na Blažka,“ má jasno Nacher.

Celá kauza je velmi dynamická a mění se ze dne na den, což podle Nachera vyvolává dojem, že dotčení politici lžou. „Každý den ta celá věc má vývoj, ta dynamika je neskutečná. Na začátku to vypadalo, že to věděl jen Blažek, pak se přiznal Stanjura, že o tom věděl pár měsíců předem. Pak Blažek řekl, že se to konzultovalo i s úředníky z financí, to Stanjura popřel. Pak Blažek uvedl, že už o tom nesmí mluvit kvůli vyšetřování, ale přesto přišel na schůzi a mluvil,“ sumíroval Nacher.

„To je každý den něco jinýho a hlavní aktér Jiřikovský pak zmizí někam do Asie. Nechápu to, vždyť on musel být hlídanou osobou. Bez něj je ta bitcoinová peněženka k ničemu, on jediný zná ty klíče. Bezpečnostní složky by se o něj přece měly zajímat, vždyť to prověřuje už i FBI. A on odjede někam do Asie a teď je otázka, jestli ta cesta souvisí s prodejem bitcoinů nebo s jeho bezpečností. To je spousta otazníků a je to obrovský amatérismus,“ nechápe Nacher, že hlavní osoba celé kauzy není pod dohledem státních orgánů.

Už samotný základ celé kauzy je podle něj zcela nepochopitelný a od vládních politiků amatérský. „Jak může Ministerstvo spravedlnosti obchodovat s někým, kdo byl odsouzen za trestnou činnost spojenou s drogami, a nechat si darovat peníze s nejasným původem a spokojit se s větou, kde Jiřikovský konstatuje, že peníze jsou čisté. Stát nedodržuje vlastní podmínky, které stanovuje, kdyby tohle udělala nějaká banka třeba, tak tam naběhne finanční analytický úřad a ta banka dostane obří pokutu nebo úplnou stopku,“ srovnal Nacher.

„A šílená je v tom role premiéra. On začal celé tím, že stát získal miliardu. Pak se zase otřel o Babiše, že zatímco Agrofert státu peníze bere, oni státu miliardu sehnali. Ale je to přece nebezpečný precedens, to za chvilku začnou chodit za státem bankovní lupiči, kteří budou tvrdit, že půlku dají státu, když se to celé zlegalizuje. My tímhle legitimizujeme zloděje jenom proto, že se s námi rozdělí?“ ptá se poslanec.

Podle Nachera je zřejmé, že Eva Decroix jako místopředsedkyně ODS celou kauzu určitě nebude vyšetřovat nějak vehementně. „Ta představa, že ona bude vyšetřovat své kolegy ze strany, svého šéfa a tak, to je objektivně jasné, že tam nebude hledat něco na své kolegy, kteří jí do té funkce pomohli. Kdyby to mysleli vážně, tak tam dají nějakého nezávislého experta, který opravdu udělá audit padni, komu padni,“ dodal Nacher.