„Skandál! Ukliďte ho.“ Babiš kopl do Řehky. Na Richterovou už to bylo moc

„Tak jenom, když si vezmeme z médií, sami jste uvedli, že ukrajinská pomoc vás stála 28,5 miliardy… Paní Černochová řekla, že dodala zbraně za 10 miliard. A tady je jenom otázka, a já jsem se ptal opakovaně, proč v rámci předsednictví, pane ministře Jurečko, proč váš premiér nevyjednal ani euro pro Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Německo? Vyjednal 20 miliard eur pro Ukrajinu, to je v pořádku, ale přece, když byla ilegální migrace, tak Řecko, Itálie si vyjednaly historicky miliardy eur. Vy jste se o to ani nepokusili. Vůbec tomu nerozumím. Klidně jste mohli vyjednat bez problémů 1,5 miliardy eur pro Českou republiku a pro další státy. Byla na to příležitost. Takže bylo by dobré, kdybyste zveřejnili, jak to vlastně je,“ kritizoval kabinet a zmínil, že Blesk „zveřejnil, že pomoc ve zbraních byla 55 miliard“.



„Paní Černochová tvrdí 10 miliard. Pan Jurečka před chvílí řekl 4,5 miliardy. Tak kdo se má v tom vyznat, prosím vás?“ pokračoval a vládě vyčinil, že by měla „normálně komunikovat“ a dané údaje zveřejnit.

Po ministryni obrany se Babiš vyjadřoval opět směrem k ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) „Mě hlavně fascinuje, jak pan Jurečka nám oznámil, řekl, že zachování současného způsobu valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech celkové zatížení pro státní rozpočet zhruba 600 miliard korun povinných výdajů,“ podivil se expremiér a vůči Jurečkovi řekl, že „si vymýšlí“, jelikož má podle Babiše výhled jen do roku 2025.



„Ukažte mi výhled do roku 2033. Žádný nemáte! Žádný nemáte, normálně si vymýšlíte. A tady (říkáte) důchodcům, že nejsou peníze – no, samozřejmě, že jsou peníze. Samozřejmě, že jsou peníze. A pokud vy se tady chlubíte, že jsme dostali z unie 6,5 milionu eur... Ty brďo, tak to je pecka. Ale měli jste vyřídit 1,5 miliardy,“ řečnil. „Mimochodem i Maďarsko nakonec, které nebylo demokratické, i tomu v rámci předsednictví se daly ty peníze,“ podotkl Babiš.



Pak se vrátil ke své prezidentské kampani, přičemž avizoval, že „odbočí od těch peněz“ a hovořil o náčelníkovi generálního štábu Armády ČR Karlu Řehkovi. „Já jsem prosil v rámci prezidentské kampaně paní ministryni obrany, aby pana Řehku srovnala, aby ho dala někde do bunkru, aby přestal mluvit! Co on říká?“ započal Babiš a tvrdil, že v rámci své prezidentské kampaně on sám „mluvil o míru a normálně“.

Babiš citoval Řehkova slova, varující, že pokud dojde na ozbrojený konflikt s Ruskem, Česko nesmí počítat, že se ho válka nedotkne. „Češi by dle něj v případě vypuknutí válečného konfliktu mezi NATO a Ruskem neměli spoléhat na to, že je pozice v centru Evropy ochrání. No, prosím. Pokud dojde na ozbrojený konflikt s Ruskem, Česko nesmí počítat, že se ho válka nedotkne, říká Řehka v Spotlightu,“ citoval expremiér z nedávného rozhovoru.

„A podle něj si Češi často neuvědomují, že v případě vypuknutí války by byly cíle v našem teritoriu, říká. Neuvěřitelné. Dá se čekat, že by tady klidně lítaly i nějaké rakety!“ začal hlasitě burcovat expremiér, během čehož se ho místopředsedkyně Olga Richterová snažila uklidnit. „Prosím… prosím…“ žádala Babiše.



Ten však pokračoval. „Vážení občané, to říká náčelník generálního štábu! Skandál! Nějaké rakety by u nás lítaly nebo střely s plochou dráhou dokonce, upozorňuje šéf české armády. Prosím vás, ukliďte ho konečně už, paní ministryně obrany,“ vyzval šéf ANO Černochovou k „uklizení“ Řehky.

Místo „uklizení Řehky“ však došlo od Richterové k prosbě o snížení hlasitosti. „Omlouvám se, pane předsedo. Poprosím o trošku snížení hlasitosti. To už bylo velmi intenzivní,“ žádala Babiše, jenž předtím velmi hlasitě řečnil do mikrofonu.

Babiš nato po ní chtěl, aby také „uklidila“ Řehku. „Jo, ukliďte ho, paní místopředsedkyně, konečně. Už to není možné. Já vám tady můžu číst dvě hodiny… který stále mluví o válce. Kdo tady koho straší? My jsme armádu podporovali. Ano, v rámci prezidentské kampaně všichni, provládní média říkala – co by se stalo, když NATO napadne Polsko. Ano, to si pamatujete všichni. Já jsem mluvil o míru, a tady tenhle člověk, vždyť dnes si to říká na generálním štábu. A to nikomu nevadí, že u nás budou létat rakety nebo střely s plochou dráhou?“ reagoval Babiš.



„Mobilizace českých občanů a tak, já nechápu. Já to nechápu. Ale média jsou v klidu, protože zkrátka víme, o co jde,“ dodal a vyzval, aby i další politici „dali na stůl“, nakolik pomohli sami finančně Ukrajině. „Hnutí ANO bylo jediné, které dalo peníze,“ tvrdil Babiš a upozornil, že Ukrajincům poskytl možnost bydlet na Čapím hnízdě a sám byl na slovensko-ukrajinské hranici v Kapušanech.

Dle šéfa ANO je nyní nadále třeba Ukrajincům pomáhat, důležité však má být, aby se dohlédlo na možné zneužívání systému. „Ukrajinci tady byli, my je potřebujeme, jasné, ale potom je potřeba, aby se hlídal ten systém, protože teď jsme četli, že na MPSV u pana Jurečky se zneužívá systém. Chlubili se, jak to všechno bude fungovat přes IT, a teď se zjistilo, že to někdo zneužívá. Ale tak samozřejmě, já to nekritizuji, určitě to dají do pořádku,“ doplnil v té souvislosti Babiš.

