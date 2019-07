„Skoro jsem se počural.“ Hledání migrantů u hranic s Německem: Zveřejněno VIDEO

V České republice začaly fungovat čistě občanské pohraniční vlakové hlídky. Jde zpravidla o muže, kteří procházejí soupravami a hledají migranty, které chtějí nahlásit policii. Natočili o své činnosti video. A lidé, kteří ho zhlédli, se na účet zmíněných hlídek dobře pobavili. Zasmál se i starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný.

Michal Moravec z uskupení nezávislí nacionalisté spolu s kolegou vyrazili do Drážďan, na tamním nádraží nasedli do vlaku a snažili se zjistit, kolik migrantů v soupravě sedí. „Protože nás naše vláda ani uniformované složky nedokážou ochránit, tak my, v rámci své občanské připravenosti a svých občanských práv, začínáme na svou vlastní pěst monitorovat pohyb osob do České republiky,“ oznámil Moravec.

„Budeme vytipovávat, kteří lidé by nemuseli být, jak se říká, čistí a v pohodě,“ pokračoval Moravec. Jen zapomněl říct, jak se pozná takový „nečistý člověk“, kterého by mohl buď on, nebo jeho věčně mlčící kolega se slunečními brýlemi na očích nahlásit policii.

Pánové v Děčíně z vlaku vystoupili a oznámili, že nenašli žádné „závadné osoby“. „Dnes jsme nezaznamenali žádné závadné osoby, které by podléhaly tomu, aby byly kontrolovány. Ale přesto se nám povedl jeden zásah, když jsme upozornili průvodčího ve vlaku na dvě podezřelé osoby, které po zjištění okolností byly vysazeny z vlaku,“ pochlubil se Moravec.

Video zaujalo starostu Řeporyjí Pavla Novotného, který s ironií sobě vlastní konstatoval, že díky práci těchto dvou pánů se mu bude pěkně spát.

V diskusi pod samotným videem, které je k viděni na serveru YouTube, zaznívaly ještě mnohem pestrobarevnější reakce. Uvědomělým občanům bylo mimo jiné připomenuto, že když už přes nás někteří migranti putují, jedou v opačném směru, z východu na západ, do Německa. A to byl teprve začátek.

„Kuci, já bych se z vás počůral smíchy vidět vás v tom vlaku. Působíte, že máte dohromady menší IQ než velikost boty toho menšího šaška...“ napsal další z diskutujících. „Klucí se svezli vlakem! Sami. Bez dozoru! Tak to si zaslouží Řád bílého lva s řetězem za statečnost!“ přisadil si třetí diskutér.

autor: mp