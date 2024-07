„Skutečný hrdina.“ Trump políbil helmu hasiče, kterého atentátník zabil

Minulou sobotu na shromáždění v Pensylvánii se o atentát pokusil dvacetiletý Thomas Matthew Crooks. Jeho cíl – bývalý americký prezident Donald Trump – byl zasažen střelou do ucha, dva další návštěvníci shromáždění byli vážně zranění a Corey Comperatore byl při střelbě zabit. Vlastním tělem se snažil chránit své dvě dcery, vypověděla pak jeho manželka Helen.

„Zemřel jako hrdina,“ řekla Helen Comperatoreová.

Po tragické události jí s kondolencemi volal i prezident Spojených států amerických Joe Biden. Vdova s ním však mluvit odmítla.

„S Bidenem jsem nemluvila. Nechtěla jsem s ním mluvit,“ řekla Comperatoreová. „Můj manžel byl oddaný republikán a nechtěl by, abych s ním mluvila,“ vysvětlila. Dodala však, že ona sama se do politiky nezapojuje a vůči současnému prezidentovi nechová zášť.

„Podporuji Trumpa. Toho budu volit, ale vůči Bidenovi nemám žádnou zášť,“ uvedla. „Mému manželovi neudělal nic špatného. Udělal to dvacetiletý opovrženíhodný kluk.“

Bývalý prezident a kandidát na prezidenta do prezidentských voleb, jež se v Americe mají konat 9. listopadu, své kondolence nabídl rodině zesnulého hasiče den po atentátu. „Chci vyjádřit soustrast rodině osoby, která byla na shromáždění zabita, a také rodinám dalších zraněných osob,“ napsal Trump na sociální síť Truth Social, kde též poděkoval Tajné službě Spojených států amerických za rychlou reakci na střelbu.

Pensylvánská státní zástupkyně Marci Mustellová uvedla, že Comperatore působil jako velitel hasičů v Buffalo Township Fire Company, a popsala ho jako „oddaného veřejného činitele“ a „skutečného amerického hrdinu“, uvedl server CBS News.

„Přišel o život, když obětavě působil jako živý štít, aby ochránil své děti před letícími kulkami. Překryl je vlastním tělem a byl zasažen. Jaký to byl skvělý člověk,“ hovořil o zesnulém Trump.

Trump proto na shromáždění poprosil o držení minuty ticha za Coreyho Comperatora, o němž mluvil coby o příteli. „Proto nyní žádám, abychom uctili památku našeho přítele Coreyho minutou ticha,“ řekl Trump.

„Není větší lásky než položit život za druhé,“ řekl Trump po chvíli ticha, kdy celé shromáždění vzpomínalo na události minulé soboty. „To je duch, který utvářel Ameriku v jejích nejtemnějších hodinách, a to je láska, která ji dovede zpět na vrchol lidského úspěchu a velikosti. To je to, co potřebujeme,“ naordinoval Trump Spojeným státům.

„Navzdory tak ohavnému útoku jsme se dnes večer spojili odhodlanější než kdy jindy. Já jsem odhodlanější než kdy jindy,“ zdůraznil. „A vy také, všichni jsou odhodlaní,“ řekl republikánský kandidát směrem k tleskajícímu publiku.

Comperatoreho památku i přes kondolence současného i bývalého prezidenta nectí všichni. Na sociální sítí X, kde Comperatore zveřejnil komentáře, v nichž požadoval konec financování Ukrajiny, se už pár hodin po jeho smrti začaly objevovat nenávistné a výsměšné vzkazy, oslavující jeho úmrtí.

Jeden z uživatelů například poznamenal, že ač střelec Crooks nezasáhl zrádce, na kterého původně mířil – tedy Donalda Trumpa – zasáhl aspoň jiného.

„Jsem tak rád, že jsi mrtvý,“ natvrdo napsal další z uživatelů.

Kriticky zraněni byli při střelbě i další dva účastníci, 57letý David Dutch a 74letý James Copenhaver. Oba dva přežili.

Trump walks over to Corey Comperatore's uniform and kisses his helmet pic.twitter.com/GdYThGfxhZ — Greg Price (@greg_price11) July 19, 2024