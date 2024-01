„Slavný“ sýr s přirážkou 170 procent. Křik v médiích a pak... Podívejte se sami na cenovku

Velký rozruch v prosinci vzbudily přirážky českých supermarketů u některých potravin, když Agrární komora ČR ukázala na příklad u sýru Jadel od Mlékárny Polná. Ta jej totiž do supermarketu dodává za 19,20 Kč, načež jej Albert ve svých regálech předprodával zákazníkům za 51,90 Kč – tedy s přirážkou 170 %. Poté, co některá média včetně ParlamentníchListů.cz na tento rozdíl v ceně upozornila, se v Albertu cena sýru snížila. Namísto 170 % si však Albert stále k ceně mlékárny přihazuje 134 %. A data průměrných cen ukazují, že jsou podobné přirážky českých supermarketů u některých výrobků běžné. Nejde jen o případ jednoho sýru z Albertu.

Byť Agrární komora ČR síť supermarketů, která si k dodavatelské ceně přihodila 170 %, nejmenovala, z přiložených fotografií je patrné, že jde o Albert. „Obchodní přirážka je 170 %. Tomu se říká byznys! Princip podnikání řetězců je jednoduchý. Chtějí co nejlevněji nakoupit, a co nejdráž pak prodat. A to, že je obchodní přirážka nemravná, jim asi vůbec nevadí. Hlavně, zákazníku, pořádně zaplať!“ psala tehdy komora s tím, že informaci o přirážce zmínil přímo obchodní ředitel mlékárny na konferenci Potravinářské komory ČR.



Sýr Jadel z Mlékárny Polná a jeho cenovku v supermarketech navýšenou o přirážku, kterou Agrární komora ČR vnímá coby „nemravnou“, později okomentoval šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza – a Agrární komoru ČR nařkl, že si cenovku u daného sýru „vycucala z prstu“. V rozhovoru pro Český rozhlas tvrdil, že procházel ceny konkrétního sýra a že jej nikde za 52 korun nenašel.

Když poté Agrární komora ČR uveřejnila fotografie, jež vysokou cenovku potvrzují, na otázku moderátora, zda není na čase omluva Agrární komoře, Prouza reagoval: „No, já jsem říkal, že ve chvíli, kdy o tom mluvili, tak za tu cenu ten sýr nikdo neprodává. Ale já se vrátím k maržím jako k celku. Spousta lidí si plete zisk a marže. Marže slouží k pokrytí nákladů. Takže je potřeba říct, že obchody necílí marží jednoho konkrétního produktu. Cílí na marži veškerého sortimentu jako celku.“



Některé produkty dle Prouzy obchodníci prodávají „ve slevových akcích i se zápornou marží, proti tomu jiné mají marži vyšší“. Na otázku, zda je 170 % adekvátní marže, poté odpověděl: „Já nevím, proč má někdo určovat, jaká má být marže na nějakém produktu. Ale když to velmi zjednoduším. Pokud říkáte, že má existovat nějaký strop na marži, tak zároveň nebude možné nějaké potraviny prodávat za nízké ceny tam, kde si obchody berou zápornou marži. Pokud chcete eliminovat maximum, zároveň ale prosím lidem férově řekněte, že poroste cena základních komodit, které se prodávají s minimální, často i zápornou marží,“ pravil Prouza.



Poté, co o vysoké přirážce supermarketů informovala některé česká média, včetně ParlatmentníchListů.cz, se podle Agrární komory ČR stal průlom a v regálech supermarketů již Jadel s přirážkou 170 % nenajdete. Zlevnil však pouze o 7 korun a přirážka supermarketu tak stále činí 134 %. „Posuďte sami, do jaké míry je obchodní přirážka v takové výši stále nemravná,“ dodává k tomuto zlevnění Agrární komora ČR.

Nejde přitom jen o případ jednoho sýru z Albertu. Že se prodávají zemědělské produkty a potraviny českých producentů v supermarketech za mnohem větší ceny, je patrné i ze statistických dat Českého statistického úřadu. Kupříkladu sýr eidam sice producenti prodávali v listopadu průměrně za 92,51 Kč za kilogram, v obchodech si jej však lidé koupili téměř o stovku dražší, jelikož byl za 191,21 Kč.

Výrazně své produkty v meziročním srovnání zlevňují od poloviny letošního roku také zemědělci, jejichž ceny meziročně v listopadu klesly o 16,2 %. Sami si však takovéhoto poklesu v českých supermarketech nevšimli.

Zelinářská unie Čech a Moravy na konci roku uvedla, že byl sice rok 2023 pro tuzemské zelináře náročný, ať už kvůli rozmarům počasí, škůdcům či cenám energií, avšak za nejhorší pokládají to, za kolik je jimi vyprodukovaná zelenina nabízena obyvatelům ČR v supermarketech.

„Rok 2023 byl náročný – ostatně jako každý, pěstování zeleniny není pro každého. Rozmary počasí a s nimi související výskyt škůdců a chorob přidělaly zase vrásky nejednomu zelináři. Všichni pěstitelé zeleniny, a především ti ve sklenících, se prali s cenami energií. Co však zelináře trápilo nejvíc po celý rok, je neférový rozdíl mezi výkupní cenou zeleniny a cenou, za kterou pak spotřebitelé zeleninu kupovali na pultech obchodů,“ uvedli zelináři a poukázali tak rovněž na rozdíl mezi cenami, za které prodávají výrobky zemědělci a producenti, a cenami, které platí lidé v obchodech.

