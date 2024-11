„Sliboval si titulek, proto to řekl.“ Gregorová napadla Lipavského

„Piráti se musejí zbavit komoušů a ultralevičáků. A vypnout fórum. Není možné, aby členská základna progresivní a liberální strany nebyla schopna přistoupit na jakékoli reformy,“ prohlásil v září Lipavský před tím, než Pirátskou stranu opustil.

„Tenhle výrok je trapný a trošku dětinský. Nevím, co si od toho Honza Lipavský sliboval. Sliboval si od toho titulek. To se mu povedlo. Moc dobře ví, že nic jako komouši v naší straně není,“ reagovala nyní europoslankyně Markéta Gregorová.

„Samozřejmě je to hezká nálepka do veřejného prostoru, který je obecně v Česku mnohem pravicovější, než je standardní v západní společnosti,“ uvedla Pirátka.

Desítky lidí, kteří ze strany po zvolení Zdeňka Hřiba do čela Pirátů odešli, podle ní stranu opustily kvůli centralizaci moci ve straně a kvůli tomu, že strana už zevnitř není přímá demokracie. „Neodešli ale kvůli tomu, kdo je předseda nebo předsedkyně. Měli jsme velmi různorodá předsednictva, některá, která by někdo mohl nazvat levicovější, některá, která by někdo mohl nazvat pravicovější, a nikdo neodcházel. To podle mě dokazuje, že to není o předsednictvu, ale o těch reformách, které se vůbec středového nebo středopravicového směřování strany netýkají,“ uvedla Gregorová.

