„Sloužíte Bruselu, Washingtonu a Ukrajině“. Jste za hranou slušné debaty, protestoval Jurečka

Ministr Jurečka se neudržel a pustil se hned v úvodu do zástupce SPD Radima Fialy za to, že hraje předvolební kartu s ukrajinskými uprchlíky. „Vidíme už čtvrtý kvartál, kdy Ukrajinci díky tomu, že u nás pracují, odvádějí výrazně více, než jsou veškeré celkové náklady, které jsou s nimi spojeny. Takže přestaňte hrát tuhle loterii,“ rozzlobil se ve studiu CNN Prima NEWS ministr na Fialu.

A pustil se do Fialy i za billboardovou kampaň, kterou SPD otevřela na Václavském náměstí v Praze. Na billboardu byl vyobrazený muž černé pleti se zakrváceným nožem v ruce. Se sloganem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu. Stop migračnímu paktu EU“. Kampaň SPD se ocitla pod silnou kritikou celé vládní koalice. „To, co jste udělali na Václaváku tento týden, byla naprosto nechutná věc. Vyvoláváte nenávist a šíříte strach. Žádné nelegální migranty tu nemáme a ani mít nebudeme,“ pustil se Jurečka do Radima Fialy.

Ale Fiala si to nenechal líbit a vyčetl Jurečkovi, že vláda Petra Fialy slouží Washingtonu, Bruselu a Ukrajině, ale ne České republice. „Ukrajinci sem chodí už dva roky. Každý měl dostat nějakou malou sociální dávku na to, aby se tady buď chytil, odešel zpátky, nebo do jiné země. Vy je pořád platíte a my na to prostě nemáme prachy. Jak vám to mám vysvětlit? Řekněte Čechům, že sloužíte Bruselu, Washingtonu a Ukrajině,“ prohlásil rezolutně Radim Fiala.

To bylo ale pro ministra Jurečku jako červený hadr na býka. „Teď jste za hranou slušné debaty. Vy opravdu vyvoláváte nenávist vůči skupině lidí. Sedmdesát procent těch lidí tady pracuje, odvádí odvody do státního rozpočtu pro nás všechny, a ještě často dělají práce, které nejsou atraktivní pro české občany. Takže já znovu říkám: Nehrajte tuhle linku,“ trval na svém ministr Jurečka.

„My neděláme politiku, která je nebezpečná. Děláme politiku, která je zodpovědná, je pro budoucnost,“ řekl Jurečka a zopakoval, aby SPD přestala hrát hru strachu.

