„Srandovní.“ Xaver u konkurenta jel proti ČT. Vyšetřuje je policie, udeřil

V reakci na rozruch kolem Newsroomu Veselý avizoval, že se pokusí dostat do Rady České televize, aby mohl další působení redaktorů z Kavčích hor, které poznal na vlastní kůži, kontrolovat. Rozhovor se Štruncem se tedy točil i kolem veřejnoprávního vysílání obecně.

„Nedomnívám se, že je nutné někomu lepit žlutou hvězdu na čelo,“ řekl v rozhovoru mimo jiné Veselý v reakci na agresivitu veřejnoprávních novinářů.

Moderátor Štrunc se pozastavil nad tím, kolik času věnují novináři sporům mezi sebou. Podle Xavera je to tím, že novinářem se dneska může stát prakticky kdokoliv, kdo si zvládne založit kanál na YouTube a nahrát na něj video. „Dneska má každý pocit, že může hodnotit každého,“ myslí si a sám proti tomu nic nemá.

„Nemám pocit, že by to byla nějaká tragédie,“ ujistil s tím, že každý má právo na názor. Z dlouhodobého hlediska má ale pocit, že před několika lety novináři neměli jinou možnost, než dělat, co je jejich úkolem, a na co si je majitelé médií najímají. Bylo dané, že zprávař čte zprávy nebo moderátor klade otázky a když to nedělal, tak jej propustili. Jenže dnes s rozvojem technologií může takový novinář klidně odejít na volnou nohu, založit si vlastní YouTube kanál a být hvězdou internetu a svým pánem. A to proměnilo chování novinářů.

Odmítl Štruncovu lamentaci, že by země byla v poslední době rozdělena. „Země je rozdělena tisíc let a vždycky byla. Na chytrý a na blbý, a na zemanovce a na drahošovce, to je normální,“ myslí si. Je podle něj cenné, když novináři vyjedou mimo Prahu. On sám prý na venkově nejčastěji dostává otázku „co to je, my tomu nerozumíme“.

„Nedávno jsem v nějaké knize četl, že Vladimír Mečiar vyhrával volby proto, že mluvil s každým Slovákem. Možná kdyby chodil jen po Bratislavě, tak by je nevyhrál,“ myslí si Xaver. Jemu samotnému prý vždy přijde zajímavější, co mu říká posluchač s Bruntálu než posluchač z Prahy, protože s tím pražským do značné míry sdílí „sociální bublinu“ a nechce v ní skončit.

„Já jsem se osobně přesvědčil především o tom, že lidé v naší zemi mají rozum,“ říká Veselý.

Proto mu vadí, že se objevila skupina lidí, kteří sami sebe pasovali do pozic těch, kteří mají právo ostatním říkat, kde je pravda. „Zkuste se třeba někdy rozhlédnout, co je takzvaný ‚Ústav nezávislé žurnalistiky‘,“ doporučil. Tento ústav je oblíbeným zdrojem, kterým prokazuje svou relevanci Česká televize. A víte, co je ten ústav zač?“ ptal se Štrunce.

Ten od tématu rychle odběhl slovy „Xavere, vám prostě vadí, když někdo bojuje s dezinformacemi?“. Podle Xavera v této zemi není nikdo, kdo by lidem radil, jak nakládat s informacemi a přitom by neprosazoval ještě nějakou jinou agendu. Štrunc mu namítl, že právě to teď dělá pořad České televize To se ví. Veselý ale zastává názor, že tento pořad je spíše výsměch. „Je to taková občanská výchova, skrytá do něčeho zábavného, ale nic to vlastně neřeší,“ obává se. Celý ten pořad je podle něj spíše „srandovní“. „Prostě potřebovali něčím zamáznout díru po Kopta show, kterou v tichosti stáhli,“ odpozoroval zkušený novinář.

Pak se debata přesunula k příspěvku, který o Veselém stvořil Newsroom ČT24. Štrunc si myslí, že je fajn, když po kritice, které Veselého podrobil server Hlídací pes, veřejnoprávní televize dala moderátorovi příležitost se hájit. Veselý se jeho hodnocení kauzy jen pousmál.

„Paní redaktorka se nepřijela zeptat na můj názor, ona přijela vyvolat přestřelku,“ myslí si. Přestřelka podle něj není debata.

„Nejpokleslejší bulváry dělají to, že vyvolávají konflikt,“ pokračoval moderátor. Přesně to udělala veřejnoprávní redaktorka, a moderátora to naštvalo, protože on i Český rozhlas kritiku serveru Hlídací pes nekomentovali. To se nehodilo, proto štáb ČT přijel „vyrobit přestřelku“ alespoň dodatečně. „Já si pořád myslím, že na zpravodajském kanále veřejnoprávní televize se má informovat, ne vytvářet kauzy,“ říká Veselý.

Pak vysvětloval, že jeho rozhovor s premiérem Babišem nebyl ostrý a konfrontační proto, že jeho pořad má být, v souladu se zadáním od vedení rozhlasu pohodový a odlehčený, zatímco na brutální výslechy má veřejnoprávní rádio zase jiné pořady. Ten jeho, jak zdůraznil, spadá do sekce „zábava“. Proto je údiv webu Hlídací pes nemístný, neboť jeho přístup k Andreji Babišovi byl zcela v trendu jeho chování k jiným hostům.

Zdůraznil, že jako stará novinářská škola je zvyklý plnit to, na co byl svým zaměstnavatelem najat. Pořad s Andrejem Babišem podle něj svůj účel splnil, v pohodové atmosféře se mimo jiné podařilo zjistit některé zajímavosti, které se o premiérovi ještě nikdy neobjevily, třeba že se o svých rozhodnutích „radí s hvězdami“.

Štruncovi to ale nedalo a stále vnucoval, že veřejnoprávní rozhlas by měl mít ambici politiky konfrontovat s jejich činy. „Nedomnívám se, že je nutné někomu lepit žlutou hvězdu na čelo,“ kroutil Xaver hlavou s tím, že i politik má právo se předvést jako člověk, nejen jako chodící seznam průšvihů a afér.

Setkání s chováním redaktorky Newsroomu byla pro Xavera Veselého poslední kapka, na základě které se rozhodl ucházet o členství v Radě České televize.

Odmítl, že by se tím chtěl komukoliv za cokoliv mstít. „Já si dokonce myslím, že v České televizi je řada věcí v pořádku a jsem velmi rád, že tady je,“ zdůraznil. Po kauze s redaktorkou Newsroomu ale prý dostal od lidí mnoho zpráv, ze kterých pochopil, že pro občany je ČT především nabubřelou institucí, do které není vidět a která už dávno není „jejich“.

Pak prozradil, co mu na rozhovoru řekl poslanec Berkovec, předseda Volebního výboru Poslanecké sněmovny. V něm už několik měsíců leží zprávy o hospodaření České televize. A Berkovec prý přiznal, že jejich schvalování se odkládá proto, že poslanci mají o hospodaření veřejnoprávní televize takové pochybnosti, že by si je netroufli schválit, ale jsou si vědomi, že jejich neschválení by mělo závažné důsledky.

Některé úniky peněz na Kavčích horách prý dokonce vyšetřuje policie.

Štrunc citoval názor webu Pavla Šafra Forum24.cz, že Veselý, kterému dával rozhovory i prezident Miloš Zeman, měl ambici na televizní radu už dříve a kauza s redaktorkou byla jen vhodnou předvolební agitkou.

Xaver poznamenal, že „Forum24.cz prokazatelně lže“, ale uznává, že je dobře, že i takovýto web doplňuje nabídku internetového zpravodajství, i když on jej nečte. A představa, že si on objednává štáb Newsroomu na přestřelku k zahájení kampaně před volbami, je podle něj zcela směšná.

Veselý nakonec ještě odmítl, že by měl ambici jít do politiky.

