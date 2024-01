„Stálo nás to miliony!“ Nářek pětikoalice nad rekordem Okamury. Ale pak přišla připomínka

Daňoví poplatníci, vyšlo vás to na miliony! Vládní poslanci, novináři a další se spřáhli proti předsedovi hnutí SPD, který svým téměř jedenáctihodinovým obstrukčním projevem proti umožnění korespondenční volby lámal ve čtvrtek ve Sněmovně rekordy. Z vládních řad se ozval návrh k řešení jednacího řádu, aby opozice nedostávala tolik prostoru, jinými ale byl smeten ze stolu.

Svým mnohahodinovým vystoupením vyprovokoval Okamura mnohé k ostrým reakcím. Jen co opustil řečniště, pustila se do něj neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, která lidem připomněla, kolik je Okamurovo obstruování stojí. „Dosavadní dnešní populistická exhibice Tomia Okamury, která nepřinesla vůbec nic, vyšla daňové poplatníky na cca 4 miliony Kč. Za to mohlo být např. zrekonstruováno pět školních tříd. Aneb politika pro lidi v praxi,“ napsala na sociální síti X.

Namísto obstrukcí by očekávala konstruktivní debatu. „Považovala bych za skvělou zprávu, kdyby se opozice s vládou hádala dny a týdny o obsahu zákona. Hledala lepší řešení, předkládala skutečné argumenty. Předhánět se v tom, kdo bude déle mluvit o nesouvisejících věcech (včetně úplných blbostí), mi přijde vyhazování peněz a nedůstojné pro všechny strany,“ dodala ekonomka.

Považovala bych za skvělou zprávu, kdyby se opozice s vládou hádala dny a týdny o obsahu zákona. Hledala lepší řešení, předkládala skutečné argumenty. Předhánět se v tom, kdo bude déle mluvit o nesouvisejících věcech (včetně úplných blbostí), mi přijde vyhazování peněz a… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 18, 2024

Právník a politik ODS Ondřej Šimíček se vyjádřil v podobném duchu, ovšem už i s vulgarismy: „Tomio Okamura fašounským kálením z huby ,projebal' dnes daňovým poplatníkům statisíce, možná miliony korun. Tolik k jeho přínosu české politice. Tento drzý nechutný prolhaný prodejce hrnců zla a nenávisti rasistickým, protičeským a anticivilizačním primitivům soutěží s chemickým Ali, kdo je větší darebák. Bijí se totiž o voliče, jejichž život stojí za prd a dávají to za vinu všem okolo. USA, pětikoalice, Havel, Soros, židozednáři, ilumináti, EU, Fiala, Germáni, uprchlíci... Vyberte si. Je mu jedno osud ČR, je mu jedno, že za x let v politice nedoručil své páté koloně nic,“ rozčiloval se.

Tomio Okamura fašounským kálením z huby "projebal" dnes daňovým poplatníkům statisíce, možná milióny korun. Tolik k jeho přínosu české politice.



Tento drzý nechutný prolhaný prodejce hrnců zla a nenávisti rasistickým, protičeským a anticivilizačním primitivům soutěží s chemickým… — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) January 18, 2024

V průběhu čtvrtečního řečnění Okamury komentoval jeho vystoupení také vládní poslanec Michal Zuna (TOP 09), a to když byl teprve za polovinou svého obstrukčního projevu. „Okamura už mluví 6 hodin. Méně je někdy více. Kromě nesmyslů o lhářích jsme měli Masaryka, Rousseaua a teď Aristotela. Nevím, jak to voliči SPD ocení. Velkou naději vkládám do jeho fyziologických potřeb. Snad už brzy zaúřadují ve prospěch konstruktivní diskuse o korespondenční volbě,“ glosoval dění v Poslanecké sněmovně.

Okamura už mluví 6 hodin. Méně je někdy více. Kromě nesmyslů o lhářích jsme měli Masaryka, Rousseaua a teď Aristotela. Nevím, jak to voliči SPD ocení.



Velkou naději vkládám do jeho fyziologických potřeb. Snad už brzy zaúřadují ve prospěch konstruktivní diskuse o koresp. volbě. — Michal Zuna (@michal_zuna) January 18, 2024

Daňovým poplatníkům spočítal Okamurův výstup také poslanec hnutí STAN Ondřej Lochman, ovšem zmínil vyšší částku než zazněla doposud: „Tak tahle srandička ,Jak lidem ukázat, že Tomio Okamura umí číst' stála (za dnešek) daňové poplatníky už přes 7 milionů korun. Hnutí ANO mu za to ještě zatleskalo,“ napsal na platformě X.

Tak tahle srandička "Jak lidem ukázat že T.Okamura umí číst" stála (za dnešek) daňové poplatníky už přes 7 milionů korun. Hnutí Ano mu za to ještě zatleskalo. — Ondřej Lochman (@ondrejlochman) January 18, 2024

„Tomio Okamura má rekord. U pultíku řeční déle než Fidel Castro. Vzhledem k tomu, že hodina jednání Sněmovny stojí cca 150 tisíc, spálil právě daňovým poplatníkům více než 1 milion korun,“ uvedl ve čtvrtek po více než osmi hodinách, kdy Okamura stále řečnil k poslancům od řečnického pultíku, novinář Martin Bartkovský z Reflexu.

Tomio Okamura má rekord. U pultíku řeční déle než Fidel Castro. Vzhledem k tomu, že hodina jednání Sněmovny stojí cca 150 tisíc, spálil právě daňovým poplatníkům více než 1 milion korun. Zatím, stále totiž mluví. Gratulace. — Martin Bartkovský (@bartkovskym) January 18, 2024

Sáhodlouhý projev šéfa SPD se stal i terčem vtipů. O jeden takový se podělila poslankyně STAN Barbora Urbanová. „Tomio Okamura právě překonal svůj rekord. Ten byl zlomen i díky těmto pánům. Chudák pan Drulák, tak pěkně to začalo...,“ dodala politička. Z Okamury si také utahovala, že má k dispozici prášky, po kterých nemusí vykonávat malou potřebu.

Tomio Okamura právě překonal svůj rekord. Ten byl zlomen i díky těmto pánům. Chudák pan Drulák, tak pěkně to začalo... pic.twitter.com/Ckt8e5uMCm — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) January 18, 2024

Po osmi hodinách Okamurova obstrukčního projevu se neudržel Pirát Jakub Michálek. Okamura podle něj zavdal pádný důvod ke změnám sněmovního jednacího řádu. „Tomio Okamura už 8 hodin blokuje vystoupení 70 poslanců, kteří chtějí diskutovat o korespondenční volbě. Místo toho mluví o pivu, Ježíši, světovém míru a Masaryk se kvůli němu otáčí v hrobě. Už dost, pojďme ten jednací řád konečně řešit! Volám po tom 2 roky, nejsilnější argument jsou tyhle exhibice,“ napsal Michálek.

Tomio Okamura už 8 hodin blokuje vystoupení 70 poslanců, kteří chtějí diskutovat o korespondenční volbě. Místo toho mluví o pivu, Ježíši, světovém míru a Masaryk se kvůli němu otáčí v hrobě. Už dost, pojďme ten jednací řád konečně řešit! Volám po tom 2 roky, nejsilnější argument… — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) January 18, 2024

Nad výdrží Okamury se z lékařského hlediska pozastavoval Tom Philipp z KDU-ČSL: „Kolega Okamura vydržel řečnit přes 10 hodin. Úctyhodný výkon, ovšem jako lékař mu to nedoporučuju. Mohl by padnout jako Tycho de Brahe,“ zmínil legendu o tom, že Tycho de Brahe zemřel na prasklý močový měchýř.

Kolega Okamura vydržel řečnit přes 10 hodin.

Úctyhodný výkon, ovšem jako lékař mu to nedoporučuju.

Mohl by padnout jako Tycho de Brahe. pic.twitter.com/MKxglELLIb — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) January 18, 2024

„Oops, Okamura překonal svůj rekord! 10 hodin a 44 (!!slovy ,čtyřicet čtyři') minut!“ zveřejnil post satirický pořad Šťastné pondělí Jindřicha Šídla. I zde se sdílenou fotografií, kde se pozastavovali nad Okamurovou výdrží nejít téměř jedenáct hodin na toaletu.

Oops, Okamura překonal svůj rekord!

10 hodin a 44 (!! slovy "čtyřicet čtyři") minut! pic.twitter.com/Q2L2xVMzPg — Šťastné pondělí (@StastnePondeli) January 18, 2024

Komentátora Seznam Zpráv zvedlo ze židle neustále přepočítávání, na kolik daňové poplatníky vyjde sněmovní obstrukce předsedy SPD. „Přepočítávat, kolik stojí Okamurovy obstrukce, je úplná blbost, pardon. Nejvíc to připomíná Babišovy teze o ,žvanírně' a ,makání' a implikuje, že se nejvíc vyplatí parlament, kde se mluví co nejmíň. Ne, je mnohem lepší mít parlament, kde opozice může mluvit, i když je to otrava,“ uvedl.

Přepočítávat, kolik stojí Okamurovy obstrukce, je úplná blbost, pardon. Nejvíc to připomíná Babišovy teze o "žvanírně" a "makání" a implikuje, že se nejvíc vyplatí parlament, kde se mluví co nejmíň. Ne, je mnohem lepší mít parlament, kde opozice může mluvit, i když je to otrava. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 19, 2024

Šídlo akcentoval také názor, že takové přepočítávání je nesmysl i z čistě ekonomického, „kalkulačního" hlediska. „Jsou to převážně fixní náklady, které nemají přímý ,souvis' s délkou projevu. To degradujeme parlament na ,fabriku'," uvedl.

Tomio Okamura ve čtvrtek mluvil rekordních deset hodin a 44 minut bez přestávky. Své vystoupení zahájil v 9:05 a skončil v 19:49. Využil přednostního řečnického práva a ovládl řečniště na celý obvyklý jednací den s vystoupením proti koaličnímu návrhu na umožnění korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. V délce projevu překonal středeční tříhodinový projev předsedy ANO Andreje Babiše.

