„Stanjura musí odejít!“ Bývalý vysoký politik vynesl verdikt

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Naprosto nekompetentní! Ministr i pro záchranu vlády samotné, prostě musí odejít!“ bouchl do stolu Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší redaktor Hlasu Ameriky, když zhlédl aktuální bilanci deficitu státního rozpočtu. „Co by se jen za úroky dalo postavit? Všechny školy, které chybí. Místo toho peníze vyhazujeme oknem. Tragédie,“ varuje a doporučuje: „Sednout si za jeden stůl a vypracovat záchranný balíček. Jinak jeden bude dál svádět vinu na druhého a naše kára pojede dál z kopce.“

Deficit státního rozpočtu se v květnu vyšplhal už na 271,4 miliard korun. Původně Ministerstvo financí informovalo, že schodek za celý rok 2023 dosáhne maximálně na úroveň 295 miliard korun.

„Od samého počátku byl předpoklad na celý rok nereálný. Ministr financí a vláda neříkali pravdu a snažili se spoustu položek zakrýt. Neodhadli jak vývoj celkové ekonomiky, tak příjmů a výdajů do státního rozpočtu. Naprosto nekompetentní,“ kritizuje Rouček a odkazuje na způsob jednání v ostatních západních zemích. „Vezmu příklad z konzervativní Velké Británie. Když je taková situace, ministr i pro záchranu vlády samotné prostě musí odejít,“ vzkázal nekompromisně.

Rouček se vrací k ekonomickým a sociálním dopadům politických rozhodnutí. „Dopady jsou a budou katastrofální. Realita je, že my se zadlužujeme skoro o dvě miliardy denně. Když si spočítáte, kolik to dělá na úrocích, tak skoro sto milionů korun denně. To nejsou nějaká hausnumera,“ rozčílil se, když si představil, jak by se daly peníze použít jinak. „Hodně se mluví o tom, že chybí školy. Problém se týká Prahy, středních Čech i dalších míst republiky. Co by se jen za úroky dalo postavit? Všechny školy, které chybí. Místo toho peníze vyhazujeme oknem. Tragédie. Nevidím způsob, jakým chce vláda situaci řešit,“ dodal.

A znovu: Zavést progresivní daň!

Zopakoval, že kabinet včetně premiéra Petra Fialy se nedívá na příjmovou stránku rozpočtu. „Samozřejmě, že řešení je zvýšit daně a to progresivní daň. Vůbec se o ní nemluví. Aby nejbohatší platili to, co platí v jakékoli západní zemi. Nemluví ani o tom, zavést daň na dividendy. Z naší země odchází stovky miliard na dividendách. Zdanit všechno je samozřejmě nesmysl. Ale udělat to tak, aby firmy u nás zůstaly a zároveň, aby tak jako v každé jiné zemi odvedly daň z dividend a zisků, které u nás mají. Přispělo by to k mnohem větší konsolidaci státního rozpočtu. Zatím se žádná nekoná. Naopak,“ dodal.

Rouček se obává snížení ratingu republiky. „Jsme jediná země z celé Evropské unie, kde ekonomická výkonnost ještě nedosáhla předcovidové úrovně. Žádná jiná země v této pozici není. Když ekonomika neroste, nelze snižovat dluh,“ vysvětlil. „Výjimku představuje jen automobilový průmysl, který roste a dohání, co loni zameškal z důvodů nedostatku čipů a dalších dodávek ze zahraničí. Poroste i příští rok? Ostatní odvětví průmyslu a služeb až na malé výjimky buď stagnují nebo klesají. Máme jednu z největších inflací v Evropě, reálné mzdy klesají, už více než rok klesá spotřeba domácností. Dostáváme se do začarovaného kruhu. Minimálně na příští rok z něj nevidím východisko. Žádný krach si nepřeji, naopak jako každý člověk si přeji, aby se lidem a naší zemi dařilo, jen zatím to nevidím dobře,“ dodal.

Videa? Nemůže vysvětlit, protože neví, o co jde

Ministr Stanjura začal pro lidi natáčet vysvětlující videa. „Nemůže to vysvětlit, protože neví, o co jde. Pokud by věděl, neměli bychom po pěti měsících roku takový deficit. Směšné. Jen další PR reakce, která navíc vládu stojí peníze. Agentury záznamy nepřipravují zadarmo. Jen zase peníze vyhozené oknem. Díval jsem se na pár podcastů, mluví o něčem, co bude a nedovede vysvětlit současnost, důvod, proč se zadlužujeme a proč se nám ekonomicky nedaří. Vyhozené peníze a nikoho nepřesvědčí. Zoufalý pokus něco vysvětlit, čemu sám nerozumí,“ popsal.

Vláda Petra Fialy je u moci téměř rok a půl. „Nemůže se stále vymlouvat na minulou vládu. Připouštím, že udělali včetně ODS a SPD chybu, schválili zrušení superhrubé mzdy a vytvořili díru ve státním rozpočtu cca 120 mld. a naskakují úroky. Byla to chyba, na které se podílela předchozí i současná vláda,“ připomíná Rouček. Pokud jde o covidovou pomoc, byla do určité míry přehnaná. „Také si uvědomme, že to byla i ODS a TOP 09, která tlačila na minulou vládu, aby zvýšila podporu podnikatelů. Viděli jsme populismus a nikdo si neuvědomil, jaké bude mít následky. Začínáme je vidět. Ani za covidu nebyl deficit tak velký jako v současné době za prvních pět měsíců, i když se zastavila většina národního hospodářství. Nemohou všechno házet na minulou vládu,“ uvedl a doporučuje: „Sednout si za jeden stůl a vypracovat záchranný balíček. Jinak jeden bude dál svádět vinu na druhého a naše kára pojede dál z kopce,“ varuje.

Stávkovat se bude. Odboráři jsou v pohotovosti

Odboráři vyjadřují dlouhodobě nesouhlas a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty. „Odbory se chovají velmi umírněně a zodpovědně. Je nefér, co říká vláda, a to nemluvím například o senátorce Němcové, která Josefa Středulu, šéfa odborů, málem přirovnává k Putinovi. Odbory se chovají umírněně na rozdíl od jiných zemí jako například ve Francii,“ uvedl Rouček. „Role odborů je hájit zájmy zaměstnanců. Když reforma a tzv. konsolidační balíček je zaměřen proti zaměstnancům a důchodcům, je jasné, že se odbory musí ozvat. Pokud vláda v požadavcích neustoupí, odbory přejdou ke stávkové pohotovosti. Samozřejmě, že pokud by vyvolaly stávku, musí o tom demokratickým způsobem rozhodnout,“ dodal.

O správnosti načasování nepochybuje. „Blíží se prázdniny, lidé budou chtít jet na dovolenou, děti na prázdniny, ale situace se nevyřeší jen tak o prázdninách nebo po prázdninách. Ano, stávková pohotovost je na místě. Pokud bude stále tíže balíčku jen na zaměstnancích a malých živnostnících, akce odborů se budou po prázdninách stupňovat. Může to vyvrcholit stávkami i generální stávkou. Bylo by rozumné a v zájmu celé vlády a země, aby se co největší spektrum společnosti dohodlo a konečně jsme začali situaci řešit. Pokud ne, hrozí řecký scénář,“ varoval.

Rouček: „Rusko nemá šanci smlouvě zabránit“

Země EU začnou ve velkém vyrábět munici

Poslanci Evropského parlamentu schválili ve čtvrtek uvolnění 500 milionů eur (11,9 miliardy korun) na podporu výroby munice v zemích EU. „Důležitý moment. Poprvé v historii evropské integrace se děje, že Evropa společně z evropských peněz pomáhá i ve vojenské oblasti solidárním způsobem jinému státu, v tomto případě Ukrajině. Ukrajina byla napadena a podle všech aspektů mezinárodního práva má právo na sebeobranu. Evropské země ani země NATO nejsou účastníky konfliktu, solidárně pomáháme Ukrajině. Hájí principy mezinárodního práva a naše hodnoty,“ uvedl Rouček. „Rusko dosáhlo pravého opaku, ještě před dvěma lety by toto bylo naprosto nemyslitelné,“ dodal.

Spojené státy od čtvrtka nebudou informovat Rusko o stavu jaderného arzenálu, přestanou umožňovat ruské inspekce na americké půdě či poskytovat Moskvě data o letu balistických raket. „Spojené státy americké jen reagují na vývoj v Rusku. Rusové řekli už dávno, že vystupují ze všech dohod, nebudou umožňovat pozorovatelům ověřovat si stav na svém území. Dělají to samé. Jde o následek ruské agrese. V 70. nebo 80. letech a mnohem více po rozpadu východního bloku byl trend přesně opačný. Obě strany hledaly neustále, jak zvýšit důvěru a snížit počty zbraní, bohužel ruská invaze na Ukrajinu způsobila pravý opak. My jako země v blízkosti Ruska bohužel musíme začít vydávat víc na svou obranu. Pokud bychom to nedělali, byl by to hazard. Měli jsme neblahou zkušenost v roce 1968, nepřehánět, ale být schopní se ve spolupráci se spojenci bránit i případně dalším pomoct, kdyby došlo k nejhoršímu,“ uzavřel.

