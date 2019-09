„Stoka!“ Bomba proti ČT: Jde o Babiše. Xaver vyslýchán dívkou z Newsroomu, ale nedal se. Je zde VIDEO

„ČRo se postavil za váš rozhovor, HlídacíPes.org vám nicméně některé věci ve svém článku vytýkal, proto se vás chceme zeptat jako moderátora pořadu, jestli se vám podařilo pana premiéra ukočírovat při tom rozhovoru, který jste spolu vedli v rámci kodexu Českého rozhlasu, protože on se dokonce bavil i o politických kauzách?“ ptala se reportérka Newsroomu. „Já nerozumím té otázce,“ začal zvolna Veselý. Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 6% Nova 1% Prima 18% Barrandov 66% Seznam TV 3% Šlágr TV 1% Jiná televize 5% hlasovalo: 4303 lidí

„Jestli vy jste v rozhovoru, který jste spolu vedli...,“ zkusila to znovu reportérka. „Ne, vy jste do toho motala nějakej pes nebo co,“ ohrazoval se moderátor.

Reportérka řekla, že je z pořadu Newsroom, ve kterém je i rubrika mediální přestřelka, a HlídacíPes.org je stránka Ústavu nezávislé žurnalistiky, na které psali, že rozhovor s Andrejem Babišem je na hraně vyváženosti.

Xaver hned na úvod řekl, že pořad Newsroom považuje za „velmi nekorektní“. „Je to ten nejodpornější bulvár, kterej existuje, nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka nevyvážená, že vůbec můžete s něčím takovým tady šermovat, s nějakým kodexem,“ ohradil se moderátor.

„Místo abyste v okamžiku, kdy jsem začínal vysílat s Milošem Zemanem, tak jste našli prvního člověka na ulici, který mě tam pozvracel, mě jste se vůbec nezeptali. Ve chvíli, kdy jsem odcházel na ČRo, tak jste udělali reportáž, že nějakej Zemanův moderátor nebo Zemanův známý přichází. Na Český rozhlas, jestli tomuto říkáte veřejná služba, místo abyste řekli ty podstatné věci, že na Český rozhlas přichází moderátor, který má dvakrát cenu Egona Ervina Kische, že měl dva roky nejsledovanější a nejposlouchanější pořad v českém éteru, se vy zabýváte emocema, dáte tam naprosto bulvární vsuvku něčeho. A já abych četl nějakej Pes nebo co říkáte, mě to vůbec nezajímá. Ten pořad naprosto naplňuje kodex Českého rozhlasu. I ten rozhovor. Zejména článek 2, souhlasíte s tím?“

Reportérka Newsroomu zkusila položit další otázku, ale Xaver jí nechtěl nechat utéct ze své.

„Tady se ptám já dneska,“ konstatovala reportérka.

„Dobře. Tak já vám říkám, že naplňuje článek 2. Souhlasíte s tím?“ ptal se znovu moderátor.

Reportérka uvedla, že s tím nebude ani souhlasit, nebo nesouhlasit.

„Vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku, zatímco ta se chabě bránila. „Bude to zase jako vždycky, bude to nejodpornější bulvár a mě na tom vůbec nerozčiluje, že děláte takovouhle věc, on to naštěstí nikdo moc nesleduje. Mě na tom rozčiluje to, že to děláte za peníze občanů, to je odporný,“ rozjel se Xaver. „Kdybyste byli aspoň trošku korektní,“ pokračoval v kritice Veselý a dodal, že by alespoň mohli s kritikou zmínit, že má dvě novinářské ceny.

„Tak co vám vadí? Co vás trápí, paní redaktorko? Chcete přinést pravdu. Chcete udělat veřejnou službu, tak šup sem s tím,“ otáčel povahu rozhovoru Xaver. Reportérka pak mínila, že jim přišlo korektní se po kritice a po tom, co se za Xavera Veselého rozhlas postavil, zeptat, jak to vidí. „A vy to rozsoudíte, jo? Jak bude pravda nebo jak,“ neopouštěl Veselý útočnou pozici a trval na tom, aby mu reportérka položila otázku. „HlídacíPes v tom článku...,“ začala reportérka a Xaver ji přerušil: „Nezajímá mě HlídacíPes.“ Reportérka nakonec zkonstruovala otázku, zda Xaver Veselý neměl zareagovat na to, že premiér ve svém interview mluvil o pseudo kauzách, protože podle HlídacíhoPsa.org nemá zábavný pořad sloužit jako PR politiků.

„Neměl, ani v šestnácté, ani v patnácté,“ smál se Xaver s narážkou na to, v kolikáté minutě Babišova slova zazněla. Dodal znovu, že co píše HlídacíPes.org, je mu úplně jedno. Objasnil reportérce, že zadání je zábavný pořad, tedy aby si zval herce, zpěváky, zkrátka ty, kdo jsou známí ve veřejném prostoru. „Andreje Babiše je plný veřejný prostor. A myslím si, že každého posluchače zajímá, co je ten člověk zač. Vést s ním debatu, jak ji vedeme s každým jiným.“ Dále osočil reportérku, že neví, co ve zmiňovaném článku 2 je, a proto „tak kouká“, neboť v článku 2 je, že posluchač je na prvním místě. Fotogalerie: - Vyšší daně nejen z alkoholu

Pak Xaver vyrazil do protiútoku, ke kterému mu posloužil reportér ČT Hynek a jeho trojnásobný „bývalý premiér“. „Proboha, napřed si zameťte před svým prahem, pak nám přijďte říct, jak se to má dělat,“ poučoval reportérku Newsroomu ČT. Pak se chytil toho, že v pořadu byl i Petr Gazdík ze STAN, ale ten ČT tolik netrápí. „Čím to je, že vás Alexandr Vondra netrápí? Ha, a mlčíte,“ utřel nedostatečně rychle reagující reportérku. „Tak já vám to řeknu za vás, protože na mě koukáte, jako kdybyste odněkud spadla,“ pokračovala moderátorova ofenzíva. „Já vám říkám, že to je součást vaší nekorektnosti. Protože tady v tomto pořadu byli jiní politici a budou jiní politici. I kdybyste se s celým Newsroomem, promiňte mi tu upřímnost, stavěla na hlavu.“

A že něco psal HlídacíPes.org? „Každý den, tady je tisíc webů, někdo něco zvedne. Tišnovské noviny něco psaly, proč tady nejste s kamerou? Co to je za logiku?“ Reportérka tedy tuto linii opustila a načala novou, zda je Xaverovo uvažování při rozhovorech s politiky jiné než při jiných rozhovorech a zda při něm přemýšlí o dodržování kodexu. „Ne, já nepřemýšlím vůbec,“ odpovídal kategoricky moderátor. A jestli se připravuje jinak? „Je úplně stejná. Umyju si hlavu, uvařím si kafe, dám si cigaretu a přemýšlím nad tím rozhovorem. Co mám na to říct. Ta otázka stojí na hlavě, úplně.“

Reportérka se pak zeptala, podle jakého klíče si zve politiky a zda je bude zvát dál. „Ne, nebudeme, my už se vás teď bojíme, abyste tady nebyli vždycky s kamerou,“ pokračoval v ironii moderátor. „Podle jakého klíče? Zveme si toho, kdo je zajímavej,“ vysvětlil jednoduše způsob výběru a pak se ptal sám: „Proč jste tady nebyla s celým velkým štábem, který nás, koncesionáře stojí spoustu peněz, dáváme vám ročně sedm miliard, když tady byl Petr Gazdík? Proč jste tady nebyla? Mě by to strašně zajímalo.“ A aby dostal odpověď, řekl, že když reportérka odpoví, tak prozradí klíč k výběru politiků.

Reportérka vysvětlovala, že jde o pořad o médiích a médium (HlídacíPes) zvedlo kritiku. Což Xaver hned otočil otázkou, zda tedy když nějaké jiné médium zvedne kritiku, tak zda se může spolehnout, že tam štáb ČT nebude chybět. „Záleží na relevanci,“ zmohla se reportérka a Xaver se začal ptát, kdo relevanci určuje. Od reportérky bylo ticho a pak zaznělo Xaverovo vítězné „Ha“. Reportérka Newsroomu pak odvětila, že tato odpověď je velmi složitá.

Xaver pak vysvětlil, že se sejde vedení, dramaturg, šéf vysílání na poradě a řeknou si, jaké lidi mají pozvat. „Nebo si myslíte, že mě zavolal Andrej Babiš a řekl, že chce být zejtra v pořadu?“ ptal se sarkasticky. „Kdo je zajímavej, toho pozveme, to je přece logický,“ dodal. „Jo, v pohodě, mě to takhle úplně stačí,“ zakončila moderátorka. Ne tak Luboš Xaver Veselý. „Chci jenom na závěr říct, že to, co děláte je holá katastrofa. A vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl. Já proti vám vůbec nic nemám, ale to, co děláte, je katastrofální,“ popřál reportérce.

