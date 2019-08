„Styděl bych se.“ Babiš totálně zesměšnil Šmardu a Hamáček k tomu má co říct

„Za dnešek jsme se nikam neposunuli. Zítra se pan premiér sejde s panem prezidentem, uvidíme, jak schůzka dopadne. Za ČSSD však žádná změna není. Jsme stále ve vládě, ale trváme na tom, aby byla dodržována koaliční smlouva,“ poznamenal Hamáček.

Premiér Andrej Babiš chce přijít s řešením 26. 8. „Nevím, jaké to bude, očekávám, že to bude v souladu s koaliční smlouvou. Není to věc, kterou bychom zavinili, pouze chceme, aby byla dodržována koaliční smlouva,“ opakoval stále dokola Hamáček.

„Sociální demokracie šla do vlády, aby prosazovala svůj program, to se nám daří. Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili. Není to spor o Michala Šmardu, ale je to spor o to, jak funguje Ústava a Česká republika. A my jsme přesvědčeni, že pravda je na naší straně,“ dodal Hamáček.

„Nemyslím si, že by Michal Šmarda vybočil z rámce své funkce,“ zastal se pak Hamáček Šmardy za jeho kritická slova, kvůli kterým Babiš Šmardu nechce na postu kultury.

Ministr kultury by totiž podle Babišových slov pro iDNES.cz měl být člověk, který je schopen kulturu reprezentovat i v zahraničí. „Tudíž mluví aspoň jedním cizím jazykem, má k tomu nějaké vzdělání, nějaké znalosti. A vy mi určitě řeknete: To jste nevěděl koncem května? Ano, já jsem ten návrh ČSSD respektoval, ale zásadní zlom přišel s vyjádřeními pana Šmardy,“ nechal se totiž slyšet v minulých dnech Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Z našeho pohledu je klíčové to, aby byla dodržována Ústava a koaliční smlouva. My jsme stranou, která se domáhá pravdy,“ zopakoval na tiskové konferenci ještě jednou Hamáček. „Sociální demokracie nebude navrhovat změnu kandidáta,“ dodal. Prezident Miloš Zeman se podle něj pohybuje evidentně mimo Ústavu.

„Pokud nebude moci ČSSD vybírat své ministry, nemá ve vládě co dělat,“ dodal a znovu poukázal na to, že ČSSD je dle jeho slov v právu.

