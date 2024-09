„Stydím se, paní předsedkyně.“ Pekarová tlačí kandidáta, ozval se nečekaný kritik

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odvolil po deváté hodině ranní v Průhonicích. Novinářům tam řekl, že ANO učinilo maximum, aby mobilizovalo voliče. „Kdybych byl premiér, tak už bych dávno požádal státní hmotné rezervy, aby nakoupily vysoušeče. Pan premiér má jiné starosti,“ poznamenal šéf hnutí ANO, které má poprvé v historii šanci ve volbách do Senátu zvítězit. V téměř polovině krajů, kde probíhají volby, se střetne kandidát ANO s kandidátem ODS.

„Pan Fiala nás neposlouchá, nerozumí ekonomice, nechápe vůbec nic,“ řekl Babiš k současné situaci ve vládě s tím, že ani Piráti, kteří zřejmě z vlády odejdou, neuměli vládnout.

V prvním kole nadpoloviční většinu hlasů voličů dostalo pět kandidátů do Senátu.

Druhé kole senátních voleb nabídne atraktivní duel na Praze 2, kde soupeří Marek Hilšer, obhajující mandát, a vědec Miroslav Bárta. Jejich souboj o post v Senátu vygradoval až k obrácení se na soud.

Marek Hilšer je totiž právě ve velkém sporu s novinářem Michalem Půrem, což dojde až před soud. „Myslel jsem, že můj protikandidát do Senátu je Miroslav Bárta, a vidím, že je to přímo Michal Půr, resp. zájmy jeho ‚obchodních‘ partnerů. To byla mj. PPF a její čínský byznys na Karlově univerzitě. Popsal to detailně třeba Lukáš Valášek. Tomu taky M. Půr vyhrožoval žalobou. Myslím, že to nedopadlo. Vztekání M. Půra je důkaz, že dělám svou práci dobře. Pokud budu zvolen do Senátu, budu v ní pokračovat. A to je, oč tu běží,“ napsal Marek Hilšer na síti X.

„Já vám ale nevyhrožuju. U soudu to můžete dokázat. Těším se,“ odpověděl Hilšerovi Půr stručně.

Půr v dalším příspěvku poznamenal, že výtěžek z žalob včetně plateb za právníky proti Hilšerovi a za právníka Lukáše Valenty půjde jako příspěvek na Jezevčíky v nouzi. „Alespoň něco z těch peněz, co kandidát vysál díky fiktivní straně, najde správné uplatnění,“ narážel Michal Půr na toliko několikačlenné hnutí Marek Hilšer do Senátu, založené za účelem podpory veřejného působení Marka Hilšera.

„Uklidni se, ty ohebná úplatná páteři. Jsou ňouma a tragéd, který umí jenom vyhrožovat. Ale budu rád, když budeš poprvé v životě chlap a podáš to, aby se občané dozvěděli, co jsi zač,“ reagoval poté kavárník Lukáš Valenta.

Tady je to teda poslední dny dost vostrý… pic.twitter.com/D3b6PukQmd — Jie (@jietienming) September 27, 2024

Do šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se pro její podporu Miroslava Bárty opřel někdejší člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka, jinak velký příznivec vládní pětikoalice. Připomněl Bártova slova z roku 2001, kdy rok po ruské anexi Krymu uvedl: „Z dlouhodobého hlediska považuji Rusko za našeho partnera. Dokazují to i evropské dějiny za posledních dvě stě let. Pokud ale vidím v někom opravdové nebezpečí, tak jsme to my sami.“

A poukázal na varování, jež sepsal spisovatel Petr Pazdera Payne: „Důležitou etapou Bártova veřejného působení je dlouhodobá spolupráce s oligarchou Babišem. Ještě v roce 2018 byl tváří stranického institutu hnutí ANO Andreje Babiše. S Andrejem Babišem začal Miroslav Bárta spolupracovat už v roce 2014. Pro českou egyptologii bylo zřejmě výhodné spojit vědecké renomé se stranickým institutem ANO, kde měl možnost zasednout ve správní radě třeba s Adrianou Krnáčovou nebo s Jaroslavem Faltýnkem,“ uvedl dříve ve svém komentáři pro Deník Referendum.

„Stranické dohody a přímluvy za chameleona na úkor hodnot TOP 09? Stydím se, paní předsedkyně,“ vzkázal šéfce TOP 09 Zdeněk Šarapatka, jenž kandidoval do Senátu za TOP 09 v roce 2022.

„Nehledě na to, co se děje i s přispěním Ruska na Ukrajině a jak tragickým obdobím prochází tato země…tak z dlouhodobého hlediska považuji Rusko za našeho partnera. Dokazují to i evropské dějiny za posledních dvě stě let. Pokud ale vidím v někom opravdové nebezpečí, tak jsme to… — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) September 27, 2024

Senátní volby tradičně mají nízkou volební účast. A to obzvláště druhé kolo. V roce 2012 volební účast nepřesáhla 20 % oprávněných voličů. To znamená, že senátor vyhraje i za podpory relativně malého počtu hlasů.

Hlasovat se dnes bude do 14:00. Výsledky včetně jmen 22 nových či staronových senátorů by mohly být známy již během odpoledne.

