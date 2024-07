„Stydím se, že jsem Němka.“ Vědkyně odhalila, jak jde Německo od desíti k pěti

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12614 lidí



Podotkla, že je sice trošku toto její vyobrazení Německa přehnané a že ve skutečnosti to tam není všude až tak špatné. Ale nejde se prý zbavit dojmu, že „něco špatně“ prostě je. „A nejde jen o železnici. Německá vláda učinila řadu špatných rozhodnutích o naší infrastruktuře a technologickém rozvoji. V důsledku toho tato země pomalu, ale nevyhnutelně zaostává technologicky a z toho důvodu i ekonomicky,“ shrnula německá fyzička a matematička Hossenfelderová. „Svět se nás prostě už patřičně nebojí,“ dodala.



Zmínila příkladem, že zatímco v Británii už mají zavedený vysokorychlostní internet i na vesnici, ona si o něm v jedné z nejprůmyslovějších oblastí Německa může nechat jen zdát. „I na mezinárodní vesmírné stanici mají rychlejší internet,“ zaznělo od Hossenfelderové. A že je na tom ještě dobře v porovnání se vzdálenějšími obyvateli její ulice, kteří se potýkají i v dnešní době s internetem o rychlosti 5 megabitů za sekundu. Poukázala, že Německo má po Belgii druhé nejnižší pokrytí optickými kabely v Evropské unii. Třetí nejhůře pokryté je pak Řecko a Němce přeskočilo i Česko, které je v EU až čtvrté nejhorší.

Došlo i na německou snahu o zavádění zelené politiky. Hossenfelderová poukázala, že tamní situace je natolik špatná, že už o ní vtipkují i sami komentátoři v novinách, když po fiasku s vlaky při mistrovství ve fotbale napsali, že „nejekologičtější vlak je přece ten, který vůbec nevyjede“.



Co se v Německu pokazilo? „Roli hrálo mnoho faktorů, ale myslím, že jeden vyčnívá,“ započala německá fyzička hledat příčiny a vrátila se při jejich vyjmenování opět k železnicím. Problémy se dle ní datují až do roku 1994, kdy Německo dříve znárodněné dráhy privatizovalo a udělalo z nich akciovou společnost. Má to však háček. „Podíl akcií vlastněných státech je 100 %. To je teda privatizace. Nemyslíte?“ zmínila.



Samotná „privatizace“ však je jen začátek. Dle Hossenfelderové je hlavním problémem to, že německé železnice jsou financovány převážně ze státních dotací a jsou téměř dvě desetiletí značně podfinancované. Německo se prý své zaspání snaží dohnat, ale tím, že je kvůli tomu rozkopaná polovina tratí, situace spěje akorát ke „konstantnímu zpoždění“.

Že je vlak v Německu zpožděný, je však prý pro cestující velice dobrá zpráva. „Dospělo to do bodu, kdy jsem ráda, že má můj vlak zpoždění, protože to znamená, že alespoň jede,“ zaznělo.



Podobné problémy jako u železnice či u internetu se dají najít i u elektromobility a u přechodu na obnovitelné zdroje. „Němci byli na rozhodování příliš pomalí. A to je zde společným bodem. Němci jsou příliš pomalí,“ hodnotí Hossenfelderová, že v Německu sázejí na heslo „počkejme a uvidíme“.



Kam Německo spěje, to má prozradit také tamní plán „technologické otevřenosti“. „V podstatě to znamená, že vláda hází peníze z daní na jakýkoli idiotský nápad, který najde.“ vysvětluje fyzička. A příkladem u tohoto bodu jmenovala dálniční systém na dobíjení elektrických kamionů. „Testovací projekt stál 150 milionů eur za 20 kilometrů, které pak použilo celkově 9, slovem devět, kamionů,“ připomněla výsledek. A že dálnice s trolejemi na dobíjení elektrických kamionů zní jako dobrý nápad, až na to, že podél dálnic nebývá elektrické vedení a výměna baterií na čerpacích stanicích nakonec vychází levněji a rychleji.

A co bylo dle vědkyně „největší idiocií“ v Německu? Dle ní v tomto ohledu vyhrává „postupné ukončení jaderné energie a spolehnutí se na neexistující vodíkovou ekonomiku“. Výsledkem tak je, že v „zeleném“ Německu až 80 % energie i nadále pochází z fosilních zdrojů. „Vážně chcete pro budoucnost celé země spoléhat na možnost, že do 10 let vznikne dosud neexistující část ekonomiky?“ diví se fyzička plánům německé vlády a poukazuje na pomalost dekarbonizace země, kterou by dokázaly urychlit vypnuté jaderné elektrárny.



Hossenfelderová si prý nikdy nemyslela, že se bude stydět za to, že je Němka, ale nyní si to kvůli pomalosti své země myslí. Nikdy prý nebyla hrdá na to, že je Němka, a může se tak zdát zdánlivě divné, že se stydí. Důvod svého studu ovšem prý spatřuje v tom, že sama prý možná mohla udělat víc – ať už v rámci politického angažování, tak v tom, že si zpětně myslí, že dosud nebyla dostatečně hlasitá. S tím je však nyní konec. „Takže tady jsem, snažím se být trochu hlasitější,“ dodala německá vědkyně Sabine Hossenfelderová.