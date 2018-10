„Svazačka Pajerová“ promluvila o své minulosti před listopadem 1989

Hostem Osobnosti Plus na Českém Rozhlasu Plus byla minulý čtvrtek Monika MacDonagh-Pajerová, česká aktivistka, vysokoškolská pedagožka pražského centra New York University, bývalá diplomatka a studentská vůdkyně. Je také matkou Emmy Smetany. Nejdříve se vyjadřovala o svém sporu s Janem Macháčkem z Lidových novin, kterého nařkla, že se nechal koupit Babišem. „Udělala bych to znovu,“ řekla o sporu. A pak vysvětlovala, proč má nálepku svazačky, která se změnila cestou z Albertova v revolucionářku.

Jako první se MacDonagh-Pajerová vyjadřovala ke svému sporu s Janem Macháčkem, jemuž vpálila minulý rok v rozhlasu do očí, že se nechal koupit od Andreje Babiše, a který jí pak počastoval velmi nepěknými slovy, které ani moderátorka, ani Pajerová nereprodukovaly. Prý ji šokuje, že se člověk, který byl v disentu, nechal koupit a píše do Lidových novin, ze kterých mnoho lidí odešlo kvůli Andreji Babišovi. Řekla, že měla problém s ním sedět u jednoho stolu. „Já prostě pojmenovávám věci, tak jak jsou,“ prohlásila o sobě vysokoškolská pedagožka s tím, že Jan Macháček není nezávislý novinář, když dělá v Babišově think-tanku. „Dnes bych to udělala znovu,“ dodala.

Po Macháčkovi přišlo další téma, a to nařčení, že se cestou z Albertova proměnila ze svazačky na revolucionářku. Svazáctví jako nálepku mají podle ní všichni studentští lídři. Nejhůře to prý schytal Martin Mejstřík. Proč je spojení „svazačka Pajerová“ spojeno právě s ní, to vysvětluje tím, že z 10 studentských lídrů byla jediná žena, navíc svobodná matka, tedy snadný terč. „Dovedu si představit, že ti, kteří za revoluce přechodně prohráli, se pak velice rychle vzchopili a na Mejstříka, Pajerovou, Pánka, Hřebejka, Sedláčka a další něco hledali. Jelikož nic nenašli, tak alespoň upozornili, že jsme všichni jako studenti vysokých škol byli víceméně automaticky členy SSM,“ řekla. Na fakultě byly prý jen dva lidé, kteří nebyli v SSM, a jeden z nich byl syn faráře, bránila se nařčení. Prý se radila s chartisty a s disidenty v jiných socialistických zemích a ti jí a jejím spolupracovníkům radili, aby, dokud může, zůstala studovat a využívala existující struktury jako SSM. „Zahradnicí jsem mohla být vždycky,“ zakončila Pajerová.

