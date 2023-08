„Tak ať se ozvou. Musí tlačit na Putina.“ Fotbalová legenda Vízek radí ruským sportovcům

reklama

„Představte si, že stojíte v Luhansku, spadne tam raketa a zabije to třeba děti, to se stalo, je tam tolik tisíc mrtvých. Pro mě je to v tomto století nenormální, je to na hlavu padlé. Nevím, co se musí stát, aby tenhle krvavý konflikt skončil,“ pokrčil rameny.

Má za to však trpět ruská sportovkyně, která celý svůj život tvrdě dře a trénuje tenis? „Bohužel. Tak ať se ozvou... Sovětský svaz, to jsou sběrači medailí. Já myslím, že by to Putinovi a spol ublížilo, kdyby se ozvali hokejisti z NHL, fotbalisti, tenisti, tenistky, to by byl taková nátlak, že se prostě musí vyjádřit, ale nikdo se nevyjadřuje. Prostě musí trpět, že jsou z národa, který válčí. Je to nešťastné, ja nevím jestli i spravedlivé, ale prostě je to tak,“ doplnil.

„Uvidíte, jak se budou handrkovat na olympiádě. Protože půl světa chce, aby nejeli. Bach, předseda olympijského výboru, který je spolčený s Ruskem, tam to asi bude těžké. Já si ale myslím, že to řešení je bez ruských sportovců, už kolik akci je bez nich a dá se. Až přestanou válčit, tak je znova přijmout,“ zopakoval.

„Vím, že to tahle holčina, která přijede do Prahy, správně jste řekl, ale přijela s raketami, to je taková sranda,“ smál se Vízek na moderátora. „Tak si myslím, že na to mají ti organizátoři právo. Myslím, že náš Český olympijský výbor je proti startu ruských sportovců a musím říct, že já taky,“ zakončil Ladislav Vízek.

