„Tak noste kříže, Pánbůh vás ochrání“. Povinné roušky: Profesor Žaloudík se s tím nemazal

Roušky by od 1. září měly být znovu povinné. Je to správně? Podle senátora Jana Žaloudíka by minimálně neměla plošně roušky nařizovat nějaká komise, ale parlament, a za opatření by se měl postavit premiér, prezident a 50 tisíc lékařů z České lékařské komory. To uvedl v interview s Čestmírem Strakatým. Ale to nebylo zdaleka vše. Kritizoval, že se veškerá pozornost upírá na covid-19. Povinné roušky jsou podle něj jenom akce, aby se vidělo, že se něco dělá. A že jsou lepší než nic? „Taky můžeme všichni nosit kříže, aby nás Pánbůh ochránil, to je taky dobrá ochrana, jsou na to taky studie,“ prohodil.

reklama

Žaloudík pro začátek řekl, že je jako poslušný občan připraven respektovat nařízení, tedy i nasadit si roušku tam, kde to Babišova vláda přikáže. „Ale učiním tak s obrovskou neúctou sám vůči sobě, s obrovským odporem vůči nerozumu, který dělám. Ale tak, jako když mě povolají do zákopů, abych bránil vlast, tak to udělám, ačkoliv si budu myslet, že ani neznáme nepřítele,“ poznamenal. Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 5289 lidí

A dodal, že je vděčný ministru Vojtěchovi, hlavní hygieničce Rážové i ministru školství Plagovi, že vyjádřeními vykopli problém z oblasti zdravotnictví. „Už se pohybujeme v oblasti psychosociální a v oblasti lidských práv.“ Dodal, že taková nařízení by se měla dít s potvrzením Parlamentu a s podporou premiéra a prezidenta. Strakatý namítl, že premiér opatření podporuje, ale Žaloudík řekl, že premiér se opírá o epidemiology. „Byla ustavena nějaká komise, tak nevím, jestli budeme řídit život společnosti podle nějaké ustavené komise, jejíž sestava je variabilní,“ dodal.

„Pan profesor Prymula hovořil za ministerstvo zdravotnictví, teď hovoří jako zmocněnec, možná hovoří i za některé svoje další aktivity, já tomu trošku přestávám rozumět. Jenom říkám, že jde o zásadní změnu chování společnosti, po asi třiceti letech, a když se k tomu pochvalně vyjádřil pan premiér, tak by se měl vyjádřit i Parlament, protože jsme parlamentní republika,“ pravil senátor s doplňkem, že toto už neříká jako doktor.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče zákona o ochraně veřejného zdraví, na jehož základě jsou opatření schvalována, Žaloudík soudil, že může být používán, využíván i zneužíván. „Chránit republiku, to bysme mohli přejmenovat na ČRR, Českou rouškovací republiku, nebo ČOR, Českou ochráněnou republiku,“ žertoval Žaloudík s vážnou tváří a dodal, že spalničky jsou pětkrát až desetkrát infekčnější než koronavirus, a přesto se kvůli nim celoplošná opatření nedělají. „Jinak máme dva tisíce planých neštovic na jižní Moravě, v zimě jsme měli 170 tisíc ortomixoviróz, můžeme jít virózu po viróze a vůči nim jsme tato opatření nepřijímali,“ argumentoval onkolog.

Strakatý pak citoval doporučení hlavní hygieničky Rážové a statistika Duška. A také jak probíhá epidemie v USA. Žaloudík na to rýmoval: „Řešme naší patálii, nikoliv Itálii“... a dodal, že by bylo třeba se bavit o relevanci některých dat, což by byla dlouhá debata. A Duška by z debaty vypustil, protože jeho úkolem je data nikoliv interpretovat, ale sbírat. Doplnil, že Dušek dříve sbíral statistiky o mrtvých a nemocných, nyní už o pozitivitě. A poznamenal, že on s moderátorem možná budou pozitivní na 13 běžně testovaných virů, z kterých nikdo nic nedělá.

I hlavní hygieničky Rážové si Žaloudík velmi váží, ale když říká, že se jedná o nejlepší řešení, dle senátora by měla říkat, že to je jediné možné řešení, kdy bude stát vypadat, jako že něco dělá. „Když si dáte roušku na pusu, tak to vypadá, že je to akce,“ řekl. A zpochybnil i cíl celé akce. Pokud to totiž je zabránění se setkání s virem, to dle Žaloudíka je možné jen oddálit, ale stejně k němu dojde. „To setkávání se vypadá tak, že jsou v drtivé většině všichni zdraví,“ komentoval také vážnost průběhu nemoci.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Heslo „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“ označil za skvělý marketing, ale navrhl, aby po nějaké době nošení udělal někdo stěr a anylýzu mikrobů, kteří se nashomáždili v roušce. „Určitě to neprospívá starším lidem, astmatikům a těm, kdo můžou být ohroženi vlastní reinfekcí, co mají problémy s dýcháním, těm to určitě neprospívá,“ hodnotil nošení roušek.

Strakatý nadhodil, že roušky schvaluje WHO a americké CDC, ale Žaloudík se jen usmál a kontroval, že při dřívějších epidemiích jako SARS či MERS se žádné roušky nekonaly – a opět mínil, že se jen jedná o gesto, kterým se prokazuje, že jsou instituce akční. „Taky můžeme všichni nosit kříže, aby nás Pánbůh ochránil, to je taky dobrá ochrana, jsou na to taky studie, že kamsi neuhodilo, když tam byl kříž, čili můžeme si vymýšlet cokoliv,“ satirizoval Žaloudík prohlášení, že rouška je lepší než nic.

Dle něho by se za opatření mělo postavit 50 tisíc lékařů v České republice. Strakatý namítl, že se za ně postavil Milan Kubek, předseda České lékařské komory, ale Žaloudík namítl, že Kubek není celá ČLK, ale jen jeden, i když vrcholný zástupce. Moderátor zmínil, že Žaloudík je onkolog, další kritik opatření Roman Šmucler je stomatolog, na což senátor prohlásil: „Víte co, tak rouškolog není nikdo, měl by být každej rozumolog, státnici z epidemiologie a hygieny máme všichni, tu mám i já, nevím, kdo má zkušenosti s covidem z epidemiologů, epidemiologů je kolem 70 v krajích, a zkuste si je poslechnout jednotlivě.“

Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

„Já jen říkám, vytvořili jsme si tady věc, kterou teď budeme hájit. A pokud mladá generace chce chodit nadosmrti v rouškách, tak ať chodí. Protože to není jen otázka covid-19... covid-23, covid-24, kdejakej další virus, najdete záminku, a můžete být generace rouškovaná, proč ne,“ vysvětloval onkolog. A že k tomu dojde, to dle Žaloudíka skutečně hrozí, pokud se děti ve školách naučí, že je to normální. Pak už nebudou nošení hlídat policisté, ale děti. „Maminko, jak to, že nemáš roušku? To hrozí, to už se v historii stalo mnohokrát, nechtějte, abych ukazoval, jak mladí svazáci hlídali ty starší,“ varoval senátor.

Došlo i na to, že Jan Žaloudík je už v ohrožené skupině starších, ale senátor odpověděl, že se cítí akorát silně ohrožen opatřeními. A virem vůbec. „Já měl 65 loni, tak jsem se stal ohroženým. Když bych měl 64, tak bych ještě ohrožený nebyl. V 66 jsem ještě ohroženější. Prosím vás, ať si ze mě nedělají blázny, vždyť máme za sebou nějaký medicínský život, víme, co jsou to vážné choroby, co se děje s těmi lidmi, co jsou to zápaly plic, co jsou onemocnění starší generace. My nemůžeme vychovávat veřejnost, zejména mladší generaci v těchto banalitách. My nemůžeme říkat, že nás ohrožuje jeden z virů a ostatní nevnímáme. Že si nasadíme roušku a tím jsme chráněni. Že jsme dneska pozitivní nebo negativní. Co budeme za tři dni, za 14 dní, za měsíc? Ano, můžete si na webu koupit za 1825 dolarů testovací PCR přístroj, kdo ho to baví, mají polymerázy, může se testovat, může se testovat každý týden, když chce, ale já se ptám, proč se testujeme na ten Covid-19, proč se netestujeme i na další viry. Můžu vám jmenovat, mnohé jsou mnohem závažnější, co když mezi námi běhá někdo s ebolou?“ držel Žaloudík delší monolog.

Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Znovu zopakoval, že nařízení poslechne. Ale pokud by trvalo, tak se v jisté fázi bude rozhodovat, zda v „zarouškované společnosti“ zůstane. I když se mu pryč nechce. Ale dodal, že zatím se jedná jen o hru a testování, co si lidé nechají líbit. „Vládní rouška, lidu zkouška,“ zarýmoval opět. Běhat, demonstrovat a agitovat bez roušky prý na stará kolena nehodlá. „Lidi se musí rozhodnout,“ pravil s tím, že teď se nerozhodl ani lid, ani parlament, ale jen jakási komise.

„Hlavně se nesmí blbnout, život je riziko už v momentě, kdy se narodíte. Už v průběhu porodu jste v riziku. A já jen říkám, že ta opatření nejsou úměrná míře toho rizika, to je vše,“ shrnul svůj postoj.

I mediální obraz byl Žaloudíkovi proti mysli, tedy fráze „umřel s covidem“. Upozornil, že jen u minima „úmrtí s covidem“ proběhla pitva, z přibližně 390 mrtvých v ČR to bude prý spočitatelné na prstech. A tázal se proč, když jde o novou nemoc, s připomínkou, že většina pacientů měla např. pokročilou rakovinu či jiné choroby. Ale byli pozitivní na covid.

Psali jsme: Prymula? Sociopat, padlo. Z významného místa Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 Babiši, pohroma pro školy i hospody. Lid nadává na Vojtěchovy příkazy Vojtěchovy roušky: Babišovi hrozí průšvih. Padl plán, který ho může ohrozit. Dnes bude veselo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.