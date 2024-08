„Takhle mluvili nacisté, když převzali moc.“ Miloš Zeman Foltýna nešetřil

Jak před několika dny PL informovaly, že v jihočeských Slavonicích se na přelomu července a srpna konal hudební a filmový festival. Vedle kulturního programu byla jeho součástí i veřejná debata na téma Pravda není jen slovo.



Mezi diskutéry byl na prvním místě představen plukovník Otakar Foltýn, koordinátor strategické komunikace vlády. Jeho výroky, které naše redakce veřejně zprostředkovala, způsobily zděšení.



V průběhu debaty se Foltýn rozmluvil o „zombících a sviních“ v české společnosti, které podle jeho slov nemá smysl přesvědčovat o tom, co je a není pravda. Řekl, že proti těmto lidem se společnost musí bránit. „Jsem obviňován z toho, že hloubím příkopy. Já to budu dělat dál, protože mezi tou malou skupinou lidí jsou zombíci na poli informační války. Oni koušou své okolí, nakazí je svojí frustrací, nasraností, strachem a antisystémovostí,“ vysvětloval plukovník.



Na tyto „svině, které už se prý staly nepřáteli vlastního státu“, je potřeba hluboký příkop a „karanténa“.

Psali jsme: Zbořil: Jak dlaždiči. Několik vět pořád dokola. Nejen Foltýn „Heydrich označil neposlušné Čechy za bestie, Foltýn za sv*ně“. Snad je plukovník nepůjde střílet, doufá opozice Šarapatka chválí Foltýnovy příkopy pro zombíky: Ruská pátá kolona šílí, voják to dělá dobře Ten Foltýn byla chyba, ještě se nám vymstí. Ivan Pilip si na síti drbe hlavu



ParlamentníListy.cz měly možnost požádat o komentář k těmto výrokům emeritního prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten při předložení Foltýnových výroků nevěřil vlastním uším. Vyjádřil obavu, aby výsledkem plukovníkovy práce nebylo zbudování koncentračních táborů.



„Projev plukovníka Foltýna je kongeniální s projevy význačných nacistů krátce po převzetí moci ve třicátých letech minulého století. Také oni mluvili o sviních, které je potřeba zlikvidovat a také tu likvidaci prováděli. Přál bych si, aby plukovník Foltýn nedošel k budování koncentračních táborů,“ sdělil Miloš Zeman pro PL.

Upozornil též na odpovědnost, která za jeho veřejné vystupování leží na bedrech vlády a premiéra Petra Fialy.

„Vzhledem k tomu, že plukovník Foltýn je vládní činitel a bojovník proti dezinformacím jmenovaný vládou, má vláda přímou odpovědnost za jeho činy,“ dodal exprezident Zeman.



