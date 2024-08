„Sv*n* a nepřátelé vlastního státu.“ Foltýn s podporou USA vyložil karty

Naše bezpečnostní služby jsou na evropské, ne-li světové úrovni. Varují, ale vláda mnohdy neslyší nebo dělá jen málo. Třináct tabulkových míst na Úřadu vlády nic nezmůže. Ani v čele s plukovníkem Foltýnem, který, jak na besedě znovu opakoval, není žádným cenzorem.

Co ale budeme dělat se čtyřmi procenty zombíků a sviní, které už nepřesvědčíme? Právě proto podle Foltýna musíme stavět a prohlubujeme příkopy. „Abychom ochránili dalších čtrnáct procent populace, která je silně náchylná k dezinformacím,“ vysvětloval. A taky skoro polovinu populace, která dezinformacím věří.

Mezi více než stovku přítomných dorazil s Foltýnem také Bob Kartous, mluvčí Českých elfů. Dále Tomáš Bouška, politolog, sociolog, zakladatel spolku Političtí vězni a zakladatel novinářského inkubátoru.

Za novináře byla přítomna redaktorka Respektu Ivana Svobodová, která již v první části debaty vykládala, že pravda je to, co se píše v jejím časopise.

Nyní se zaměříme na druhou část diskuse, ve které hosté na pódiu odpovídali na dotazy asi stovky diváků.

K těm je pobídla moderátorka Kateřina Procházková, která jako redaktorka prošla veřejnoprávní televizí i rozhlasem. Téma debaty nastolila konstatováním: „České bezpečnostní služby docházejí konečně k závěru – některé už delší dobu –, že Rusko vede proti České republice informační válku, a ohrožuje tak bezpečnost státu.“ Přesto „řada lidí“ věří, že informační válka je jen záminkou k omezování svobody slova.

Foltýnovi nahrála slovem „cenzor“ na další ujištění, že žádným cenzorem není.

„Ty zbraně, co sem létají, my je nestíháme sestřelit včas a oni nás tady ničí v hybridní válce,“ začala vysvětlovat Ivana Svobodová z Respektu. Dezinformace sem podle ní proudí od Majdanu a obsazení Krymu.

„Tohle jsou témata, která se na nás valí, to je to nás znejisťovat, a ať se mluví o jakémkoliv světovém fenoménu v těch dezinformacích, tak vždy je to – ničemu nevěřte, Bůh ví, jak to je, Bůh ví, jak někdo lže,“ začala vysvětlovat, jak tyto ruské „rakety“ fungují.

„Zničujícím prvkem je, pokud jde o svobodu slova, období covidu. To byl obrovský vzestup obavy, že nás někdo jde ovládat, očkovat, čipovat, že už se stáváme někým jiným,“ pokračovala. Chytají se toho prý politici, a to nejen „Rajchl a podobně“, ale třeba i expremiér Babiš.

Problémem tedy podle ní není jen hybridní válka, ale i chování politiků a moc časté volby. „Chtějí lidi přilákat na tu antisystémovou stranu společnosti, protože kam už jinam. Tak to na nás padá i z této strany. A když jsem mluvila s lidmi na jeho mítincích, kde on hovořil o ohrožení svobod, třeba slova – už nám to zakazují říkat, tak jsem viděla, že to tam v tom davu má dopad,“ popsala Svobodová své novinářské zážitky.

„V zásadě nikdo v tomto státě ve skutečnosti nevěří, že by neměl svobodu projevu,“ přidal se vládní koordinátor strategické komunikace. A hned navrhl test.

„Bobe prosím tě, řekni, že jsem tupý zelený lampasácký debil,“ požádal Kartouse a mluvčí elfů to skutečně řekl.

„Vzadu nabíhá zásahovka, zatýká Boba, odvádí jej do vězení, protože zřejmě řekl něco strašného,“ komentoval to za smíchu diváků Foltýn.

„Bob to bez uzardění řekne, protože ví, že se mu nic takového nestane. A stejně tak to dělá významná část našich spoluobčanů, kteří toto prohlašují a nadále říkají, že jsem cenzor,“ zopakoval již poněkolikáté toto slovo.

„Já stokrát mohu říci – přineste jediný příklad, kdy jsem já někomu nejenom zakázal, ale i omezil svobodu projevu. Jak ten příkaz přinesete, okamžitě v tu minutu odstupuji. Do dneška to nikdo neudělal, ale furt tvrdí, že jsem cenzor,“ rozčiloval se plukovník.

A z toho vychází jeho tvrzení, že kdo říká, že je Foltýn cenzor, tak kolaboruje s ruskou propagandou. Protože ruská propaganda podle něj tvrdí, že Foltýn je cenzor.

Ve skutečnosti podle něj svobodu projevu nikdo neomezuje. Něco jiného je ale „svoboda dosahu“, jak začal vysvětlovat. „Vy chcete mít svobodu dosahu. To znamená, aby někdo jiný multiplikoval vaše příspěvky na sociálních sítích, lajkoval vaše fotky, rozesílal je, sdílel a podobně. Což v tom obrovském počtu informací není možné,“ vysvětloval.

Jenže tuto svobodu dosahu podle něj nemohou mít všichni. „Protože všichni chceme svobodu dosahu ve smyslu, chceme, aby to někdo dělal. Ale tím, že je to zadarmo, tak ten projev nemohou multiplikovat všichni všem, protože by se v tom nikdo nevyznal,“ objasnil.

Svobodu dosahu podle něj zkrátka mít všichni nemohou, tak jako nemohou všichni mít „krásné auto jako nějaký hranatý blonďák z Evropského parlamentu“.

Lidi podle něj frustruje, že nemají takový dosah jako mladí influenceři.

O to podle něj jde, ne o svobodu slova, která zde je, jak „nádherně“ ilustroval Kartous.

A po ruce měl další „naprosto jednoduchý příklad“.

„Vyfotil jsem se v práci v tričku Fuck you Putin. Společnost na ochranu svobody projevu byla šokovaná tím, že jsem si dovolil projevit svůj projev, že mám něco na tričku. A zveřejnila na svém webu, který ochraňuje svobodu projevu, respektive tvrdí, že by chtěl ochraňovat, a udělala to tím, že mně ji chce omezit. To je tak absurdní a legrační, že si řeknete, že to snad tihle lidé nemyslí vážně, to si musejí připadat trapně. A nepřipadají,“ vykládal.

Tito lidé podle něj vážně žádají omezit Foltýnovi svobodu slova, a přitom se svobody slova dovolávají. A to už je podle plukovníka vyloženě směšné, což mu publikum potvrdilo smíchem a bouřlivými ovacemi.

Fico, Orbán, nebo nějaká takováhle kreatura...

Zavádět cenzuru v době, kdy tento stát nemá absolutně žádnou moc nad tím, jakým způsobem provozovatelé platforem Google, Facebook, Instagram řeší svoje platformy, to je podle diskutujících úplně absurdní. Pokud si někdo myslí, že tento stát cenzuruje Facebook, je to prý „úplně blbá představa“, když společnost Meta ani nemá české zastoupení.

„Meta nebude při dvou miliardách zákazníků řešit nějakou desetimilionovou zemičku ve střední Evropě. Tento stát nemůže v současné době zasáhnout do toho, co se děje v digitálním světě, naprosto nijak efektivně,“ ujišťoval Bohumil Kartous.

A pak začal popisovat, co se stane s člověkem, který dojde k závěru, že neví, co je pravda a o co se má opřít.

„Jste ve stavu naprosté nestability a nejistoty. A budete hledat něco pevného. Když se podíváte na anatomii dezinformačních tezí, tak ony vás vedou nejprve k tomu, že nic neplatí a že mezi Ruskem, západní Evropou a Spojenými státy s pohledem na demokracii a lidská práva není žádný rozdíl,“ rozebíral.

Když projdete touto fází, tak vám prý dezinformátoři „předloží někoho – nemusí to být třeba Putin, ale Orbán nebo třeba Fico. Nebo nějaká takováhle kreatura, která efektivně destruuje demokracii v denodenním provozu“. A tato kreatura pak podle Kartouse představuje hledanou „jistotu“.

Často se také hovoří o tom, že ve společnosti roste míra agrese, Foltýn ale oponoval. „Ve skutečnosti nikdy nezahynulo ve světě méně lidí násilnou smrtí než ve 21. století. Trend násilí, ať kriminálního nebo válečného, je trvale sestupný napříč historií,“ tvrdí. Uznal ale, že posledních deset let se to začíná „trochu obracet“. A to tím, že se zvyšuje verbální agrese.

A i to má podle něj vysvětlení: „V Evropě přestává fungování očkování světové války. Historická paměť už není nesena živými lidmi, kteří si to pamatují, ale pro dnešní mladé lidi je druhá světová válka stejně aktuální jako krymská válka.“

A to vede k větší toleranci vůči násilným řešením.

A také k tomu, že lidé přestávají věřit svým institucím. „Hodnoty jsou chráněny institucemi a v momentě, kdy přestáváte věřit tomu, že to má smysl, automaticky se vracíte o pár kroků zpátky do podstatně většího bordelu,“ vysvětlil svou teorii.

Když ve všech zemích stoupá volání po silné ruce, povede to podle Foltýna k menší kooperaci mezi zeměmi, a tím pádem k poklesu životní úrovně. „A to je dáno tím, že se nám zvyšuje tolerance nikoliv jen vůči verbálnímu, ale teď i vůči reálnému násilí,“ uvedl Foltýn.

Moderátorka Procházková se poté zajímala, jak pracovat s tím, kdo dezinformacím podlehl. Poprvé se šíře dostal ke slovu sociolog Bouška. „Je tu stát, občanská společnost, média, nevládky.“ Je podle něj třeba neustále lidem vysvětlovat, že cílem agresora je destabilizace těchto pilířů. Takže nabádá třeba k tomu, aby lidé nechodili volit a projevovali těmto institucím nedůvěru. „Nebo že volíme antisystémové, extremistické strany. Tím dosáhneme toho, co ti agresoři vyvolávají,“ vysvětloval.

Agresoři podle něj vyvolávají rozvrat proto, že jsou sami ekonomicky slabí. „Vždyť Rusko má srovnatelnou ekonomiku se Španělskem,“ triumfoval.

Zahořklí lidé, nebo prostě svině...

„Někdy je opravdu třeba říci – tohle už vážně nemá cenu. Některé lidi jsme nenávratně ztratili a není cesty zpět,“ přidala se novinářka Svobodová. Sama prý takové lidi zná z různých demonstrací. Nemá cenu je přesvědčovat. „Oni se už na vás koukají jako na někoho, který tam byl někým poslán, že za to bere penízky třeba od Bidena nebo Sorose,“ popsala ztracené případy.

Takových zombíků je podle plukovníkových odhadů 4,5 procenta. „Tak je třeba ten příkop vykopat tak hluboký, aby do toho nespadli ti, co jsou na druhé straně,“ vysvětloval. Se zombíky už se podle Foltýna mluvit nedá, ti se zkrátka musejí ohradit příkopem.

Jako vysvětlení přidal, že tito lidé obdivují a blahořečí „tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův“. Proč to dělají?

„Jsou to lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen svině,“ pronesl do aplausu.

A pokračoval zamyšlením, že tito lidé neuspěli v systému samostatnosti, pracovitosti a odpovědnosti, takže chtějí uspět v systému, který preferuje loajalitu. „Což je systém ruský, čínský, jakýkoliv autokratický.“ Pro lidi, kterým chybí inteligence nebo pracovitost, je podle něj takový systém skutečně možná výhodnější. „Oni vůbec nechápou, že v tom systému je špatné úplně vše. Anebo se prostě chtějí jen mstít těm úspěšnějším,“ zhodnotil uvažování těchto lidí.

Na tyto „svině, které už se staly nepřáteli vlastního státu“, je potřeba hluboký příkop a „karanténa“. Ale pokud jsou je zahořklí, opuštění nebo mají smůlu, tak těm prý ještě jde pomoci.

Pak se věnoval vyvracení dezinformace, že tato vláda chce zatáhnout zemi do války. „Nikdo vás nepožene do zákopů. V nich budeme my, vojáci, ale rozhodně ne vy. Vy do zákopů nemusíte,“ ujistil.

Brannou povinností je ale podle něj informační gramotnost.

Při popisu, jak taková informační gramotnost vypadá, se vrátil k tématu „svobody dosahu“, kterou podle jeho slov o několik desítek minut dříve nikdo nemá zaručenu.

„Zvedněte zadky, dejte tomu nějaký čas a zkusme na sociálních sítích multiplikovat ty hodnotové, pravdivé a pokud možno pozitivní narativy. Zkuste s tím bojovat, jak to říkal Havel, pravdou a láskou,“ vyzval.

Jiné cesty než pravdy a lásky podle něj není. „Pokud nechceme rezignovat na pravdu, tak ji musíme šířit. I když to bude jakkoliv těžké, protože naštvaný, vzteklý příspěvek bude mít vždy větší dopad, tak pořád více je těch slušných lidí, kteří chtějí slyšet i to dobré. Tak to prostě dělejte, nebojte se,“ doporučil.

Mluvčí elfů Kartous jej doplnil, že nikdo vlastně neví, jak to dělat, protože žijeme v epochální společnosti. Ale to, co významně odlišuje českou společnost od slovenské nebo od Maďarska, je podle něj velká síla občanské společnosti.

„Lidí, kteří se zabývají těmito problémy, není vůbec málo,“ ujistil Kartous, sám spojený hned s několika neziskovými organizacemi.

A druhé strany podle něj rozhodně není nijak děsivý počet. „Reálně těch, za kterými chce Ota kopat příkop, není tolik. Podle STEM je jich 10 až 15 procent společnosti. To není tak moc,“ počítal.

Pak se dostal mikrofon i do publika, konkrétně k divačce pracující pro neziskovou organizaci Synopsis zabývající se vlivem Číny. „Co lidi vede k tomu, aby věřili dezinformacím – nemusejí být zlí a frustrovaní, ale může tu hrát roli třeba neznalost jazyků,“ přemýšlela.

„Hybridní válka je použití jakýchkoliv diplomatických, ekonomických, politických, kriminálních, zpravodajských a vojenských cílů,“ jal se vykládat Foltýn. „To dělá Rusko, a pokud je pro něj nevýhodné, aby válka probíhala ve fyzickém prostoru, což oproti západnímu světu by vojensky v přímé konfrontaci nemělo vůbec žádnou šanci,“ vysvětlil.

A protože vojensky proti nám nic nesvede, tak používá, jak řekl vládní koordinátor doslova, „podjebávání“.

„Tak používá jiné než vojenské nástroje k tomu, abych řekl české sprosté slovo, podjebávání.“

Jak se tedy bránit? „V reálu začínáme strašně pozdě. Velmi často se představitelé bezpečnostních institucí jako generál Koudelka nebo generál Řehka vystavují obrovské kritice za to, co řekli, ale proto si je platíme ze svých daní,“ vzkazuje kritikům. Tito bezpečnostní experti z českých institucí jsou podle Foltýna „odborníci evropského, možná světového formátu“, přesto je lidé neberou vážně a proti jejich slovům se zvedá vlna odporu.

A souhlasil s divačkou, že to může souviset se vzděláním. „Čím máte vzdělanější populaci, tím více důvěřuje institucím,“ dodal.

„Výživná“ diskuse

Mezi diváky dorazil i internetový aktivista, který se představil jako „Vyšehradský jezdec“. Ten poptával celospolečenskou odolnost. „Stát nedělá nic. Válka už tu běží. Lidé nevěří vládě a cpou do nás dezinformační narativy, které už jsou tady zakořeněné,“ rozčiloval se.

Pak to podle něj skončí jako v Bratislavě. „Politikům je to u prdele, protože hrabou prachy a nezajímá je to. A odneseme to všichni,“ rozhořčil se.

Bohumil Kartous, sám poradce ministra školství, se proti kritice vlády ohradil. „Politická garnitura neudělala úplně málo, protože nasadila Otu a třináct tabulkových míst na Úřadu vlády,“ popsal odbor strategické komunikace.

„To je dost málo,“ hádal se divák.

Kartous souhlasil, ale rovnou také nabídl řešení. „Jako občanská společnost musíme vynutit na státu, aby to dělal,“ doporučil.

Dalším tazatelem byl zástupce organizace Člověk v tísni, který připomněl, že „na mnoha školách se mediální výchova vůbec neobjevuje“.

Mediální výchova, ke které školám dodává výukové materiály na klíč právě Člověk v tísni, je podle něj důležitou součástí boje proti hybridním hrozbám. „Bez intervence státu to nepůjde, protože jsou školy, které jsou vůči tomu rezistentní,“ varoval.

Stát podle něj proti těmto školám nekoná, což bylo mířeno zejména na poradce ministra školství Kartouse.