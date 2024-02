„Takový hloupý útok, to čekal málokdo.“ Fiala přihrál zemědělcům lidi

„Zemědělci se dali do pohybu a těžko je co zastaví,“ říká k pondělnímu protestu v Praze exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Kroutí hlavou nad premiérovým výrokem ohledně „proruských sil“ a podotýká. „Tím přihrál váhající a přiklonil na naši stranu tisíce a tisíce občanů.“ Zmínil i postoj vedení Agrární komory a Zemědělského svazu a upozorňuje. „Jsme zřejmě jedinou zemí, kde pondělní akci shora uvedení představitelé nepodpořili, veřejně se od ní distancovali a v kuloárech přímo vyzvali k neúčasti.“ Na závěr nechybí vzkaz pro premiéra.

Pondělí 19. únor 2024 – hlavní město Prahu a s ní i celou Českou republiku čeká velký den a je třeba přestat vysílat signály a nalít si čistého vína. Zemědělci se dali do pohybu a těžko je co zastaví. Nepodaří se to vedení Agrární komory a jejímu, no jak to říct a neurazit, řekněme nezkušenému šéfovi Doležalovi. Nepodaří se to stejně tak předsedovi Zemědělského svazu, jinak členu Agrární komory (neplést s šéfem všech zemědělců) Pýchovi. A konečně, nepodaří se to ani premiérovi Fialovi, který pondělní protest označil za akci proruských sil, za pátou kolonu – naopak, on je ten, který svým, na politologa opravdu hloupým útokem, docílí, podle mého názoru, pravého opaku.

Nechme ale premiéra a k věci. Shrňme si vývoj událostí, který vyvrcholil až do nadcházejícího dramatu, který pondělní jízdou na Prahu, od níž se distancovala Agrární komora (prezident Doležal) a Zemědělský svaz (předseda Pýcha) a urážkami o proruských silách počastoval premiér Fiala, teprve začíná. A k tomu uvedu důvody, proč mnoho Pražanů uvidí poprvé v životě na ulici traktor.

Poslední z vyspělých agrárních zemí, kde se začíná protestovat…

Jsme z vyspělých agrárních zemí poslední, kde začíná velký protest

Jsme zřejmě jedinou zemí, kde pondělní akci shora uvedení představitelé nepodpořili, veřejně se od ní distancovali a v kuloárech přímo vyzvali k neúčasti

Jako důvod svého postoje uvádí, že je třeba jednat a dát ministrovi a vládě čas. Poznámka, která zní ze všech stran – co za dva roky vyjednali? Jaký je výsledek? Například snížení národních podpor (dotací) a dramatické navýšení administrativy (byrokracie). Druhá poznámka – jednat můžete s někým, kdo s vámi jednat chce, kdo o oboru něco ví a není jenom figurkou na šachovnici s předem stanovenou naučenou rolí. Co mám na mysli? S kým ministr Výborný a premiér Fiala až do nedávného divadla v sídle Agrární komory jednali. De facto je ovládá zemědělská organizace, která obhospodařuje šest procent půdy a dělá čtyři procenta výroby. Organizace, která od samého vzniku po transformaci českého zemědělství na počátku devadesátých let, po revoluci, vystupovala vždy proti Agrární komoře. Dnes se ale poprvé s Agrární komorou shodla. Distanc od pondělního protestu v hlavním městě a také na tom, že je moc byrokracie. Není bez zajímavosti, že jeden z jejích předsedů byl roky předsedou antibyrokratické komise na Ministerstvu zemědělství.

Tvrzení premiéra? Nehoráznost… Zvýší počet jezdců?

Závěrem zmíním největší pikantnost, která by si zasloužila blíže prozkoumat a výsledky zanést do učebnic politologie. Je to tvrzení premiéra Fialy, že za pondělní jízdou traktorů a zemědělské techniky na Prahu stojí proruské síly. Bylo by zajímavé zjistit, kolik tato nehoráznost vypuštěná jen tak z úst předsedy vlády, profesně profesora politologie, zvýší počet jezdců a nejenom v kolonách. V každém případě pan premiér organizátorům ulehčil situaci, přihrál váhající a přiklonil na naši stranu tisíce a tisíce občanů. Ulehčil situaci i tiskovému mluvčímu protestní jízdy Zdeňkovi Jandejskovi, který vyrostl takříkajíc na půdě, vybudoval úspěšný podnik, vedl Agrární komoru a agrární soustavě rozumí a dnes už je po něm v odborných a mediálních kruzích sháňka. Takový hloupý útok od premiéra čekal málokdo a přesně takový se kolegovi Zdeňkovi hodí. Ostatně tisková mluvčí šéfa Agrární komory, který se jejím prostřednictvím vyjadřuje k protestu, není od premiéra daleko.

A úplně na závěr mé krátké úvahy bych chtěl připomenout krátký apel 6 členů Klubu 2019 tady v Parlamentních listech, kterým jsme před měsícem upozornili na vážnost situace. Po první citelné a spontánní jízdě téměř 200 zemědělských mechanismů na Chomutovsku, se přístup českých oborových představitelů dál vyvinul. Dnes už je jasně a nepokrytě veřejně provládní. To dle mého názoru Agrární komoru výrazně poškodí, zeslabí a dále sníží členskou základnu. Ze slibů a ohlupování lze žít jenom dočasně, ostatně hlavní požadavek pánů Doležala a Pýchy změnit redistributivní platbu už premiér vyřešil – jasně odmítl, respektive ministra pošťáka s tímto požadavkem vyhodil. Sečteno a podtrženo, tato vláda nehodlá řešit potravinovou bezpečnost České republiky, která by znamenala opět zvýšení produkce českého zemědělství. Proto, pane premiére, čeští zemědělci sami zezdola, žádná pátá kolona, žádní proruští aktivisté, se dali spontánně dohromady a v nejkratší možné době připravili akci, které si budete muset povšimnout. Chtě, nechtě…. A když jste je nepustil na dálnici – oni se na rozdíl od západních kolegů ptají, tak ze dne na den jízdy přeorganizovali. A kdo si myslíte, že pojede, když se svazoví předáci distancovali? Velkou většinu budou tvořit členové Agrární komory. Být vámi a ministrem zemědělství, tak bych se s těmi lidmi bavil. Tož v pondělí se ukáže!

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019

