„Tatíčku, tatíčku.“ Pirát Michálek si o zákonu povídal s Masarykem. Ten držel kamennou tvář

Michálek se dnes na síti X pochlubil svojí novou iniciativou, která je zjevně namířená na bývalého premiéra Andreje Babiše. V boji proti Babišovu údajnému střetu zájmů Michálek představil novelu zákona, podle níž by premiér nebo ministr nemohl v budoucnu skrze své firmy získávat veřejné zakázky.

„Dnes jsem předložil důležitou novelu zákona o střetu zájmů, která zajišťuje, že premiéři a ministři nebudou moci získávat veřejné zakázky pro své firmy. Tato úprava napravuje chybu z minulosti, kdy pravidla byla těžko vymahatelná. Nejvýraznějším příkladem je Andrej Babiš, jehož firmy získaly během jeho vlády zakázky za 11,7 miliardy korun. Zavádíme tzv. rakouský model, kdy firmy členů vlády nebudou mít přístup k zakázkám na státní úrovni. Do budoucna tak ochráníme miliardy ve státním rozpočtu, aby neputovaly do firem napojených na politiky. Třeba kdyby se do vlády dostal někdo, kdo si chce tzv. jen nahrabat,“ vyjádřil se Michálek.

V přiloženém videu pak ještě celou věc zopakoval v imaginárním rozhovoru s bustou Tomáše Garrigua Masaryka. „Tatíčku, tatíčku, co na to říkáš, že za předchozí vlády jsme měli premiéra, který z veřejných zakázek dostal skoro 12 miliard korun?“ ptá se Michálek busty ve své pracovně.

„12 miliard, to je 4000 bytů, nebo 60 km dálnic. No, konečně tuhle chybu, že může jeden člověk rozhodovat o veřejných zakázkách a současně je sám brát, napravuje změna, kterou jsem dneska přeložil v Poslanecké sněmovně. Takže do budoucna už nebude možné, aby premiér získával miliardy ze státního rozpočtu na veřejných zakázkách,“ dodal Michálek.

Zdaleka to není první z návrhů zákonů, jež Michálek předložil ve snaze omezit údajný střet zájmů Andreje Babiše. V loňském roce vláda přijala tzv. lex Babiš 2, který se týká vlastnictví médií a přijímání dotací a pobídek. Tato novela upravila původní zákon a nově nebudou moci politici své mediální firmy převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu.

Například holding Agrofert ze svěřenských fondů expremiéra Babiše v loňském roce raději prodal největší vydavatelský dům v Česku, mediální skupinu Mafra, miliardáři Karlu Pražákovi.

