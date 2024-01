„Teď už hrozí ČR zničení.“ Dodávky zbraní Ukrajině: Žaloby na vládu

„Vidíme, že kromě toho, že nás tato vláda vede do energetické, ekonomické zkázy, zemědělské, ničení životního prostředí, tak už to dosáhlo takového vrcholu, že nás žene do války,“ zdůvodnil, proč politické hnutí JaSaN podalo návrh žaloby na jednotlivé členy vlády, Vladimír Štěpán.

Politické hnutí JaSan podalo návrh žaloby na jednotlivé členy vlády, kteří jsou zodpovědni za zbraňové systémy dodávané na Ukrajinu. Věc se konkrétně týká aktuálního bombardování Belgorodu. Rusko se ohradilo, že Česká republika dodala na Ukrajinu zbraňové systémy.

„Naše hnutí zahrnuje desítky předních odborníků, ale i podnikatelů. Tento útok, jak byl v tisku zveřejňován, představuje něco zásadního, nového, co tady ještě nebylo – a velmi rizikového pro ČR. Česko může být zařazeno na seznam zemí, které podporují terorismus. To je naprosto zásadní věc,“ zmínil důvody žaloby Vladimír Štěpán. Hovořil zejména o raketometech Vampire.

„Jestliže všechny západní státy respektovaly, že vojenský konflikt se nemá dotknout obyvatelstva, my nemůžeme být jediný stát, který se takto chová. Mimo jiné i z toho důvodu, že s Ruskem máme podepsaných několik mezinárodních smluv o vzájemné výpomoci, bezpečnosti atd., které jsme porušili,“ dodal Štěpán.

„V Rusku sílí tlaky na to, aby Rusko odpovědělo silným způsobem vůči státům, které tam ty raketomety posílají. To znamená, že budou ostřelovat obyvatelstvo v České republice. Tyto vnitřní tlaky v Rusku sílí, přidává se k tomu dále více institucí, politiků a odborníků všeho druhu. Je to situace, kterou se my musíme zabývat bez ohledu na to, že jsme nějaké hnutí, ale musíme se tím zabývat jako občané a posoudit rizika pro Českou republiku,“ sdělil Štěpán.

„Naši právníci rozepsali na několik stránek rozbor právních předpisů, kde je dokázáno, že my konkrétně – i pan Schwarzenberg – podepsal, že tuto munici nebude dávat těm státům, které by ji takto využívaly,“ dodal Štěpán.

Hnutí také zvažuje ústavní stížnost, aby byla zakázána činnost této vlády. „Vidíme, že kromě toho, že nás tato vláda vede do energetické, ekonomické zkázy, zemědělské, ničení životního prostředí, tak už to dosáhlo takového vrcholu, že nás žene do války,“ pokračoval Štěpán.

„Hrozí nám úplné zničení České republiky, a to ve velmi krátké době,“ poznamenal také Štěpán, že i z tohoto důvodu burcují vše, co jde – a to legálními prostředky. „To, že lidé budou v ulicích, budou si stěžovat u svých poslanců a masově se dožadovat svých práv, které mají obsaženy v legislativě, to je základem naší činnosti,“ řekl.

„Jak se zdá, nemáme vládu České republiky. Tato vláda jaksi nezastupuje zájmy České republiky, ani se tím moc netají. Ona říká, že zastupuje vlády EU, ale co to je Evropská unie? Ta už dávno skončila. Když se podíváte, jaká nařízení EU vydává, tak to jsou věci, při jejichž realizaci vzniknou České republice stovky miliard korun škod,“ dodal Štěpán.

Hnutí ANO by se podle jeho slov chovalo racionálněji. „Toto už je přes všechny čáry, co si tady dovolil náš ministr Lipavský a vůbec česká vláda. To je prostě úpadek tak strašlivej...“ řekl Štěpán.

