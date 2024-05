„Ten. To je český Cintula.“ Vidlák po útoku na Fica o stavu v ČR

Na včerejší tiskové konferenci Robert Kaliňák hájil fakt, že Národná rada SR jedná dle stanoveného programu i po atentátu na Fica, před těmi, kteří tvrdí, že to „zvyšuje napětí“, když se vládní agenda bude dál projednávat a prosazovat. Kaliňák tvrdí, že atentátník Cintula by vyhrál, kdyby vláda ustoupila od svého programu. U nás byl kvůli „zvyšování napětí“ odvolán protest ČMKOS i Agrární komory ČR. Jak se vám tyto dva přístupy jeví?

Drze řeknu, že na Slovensku si už ani jedna strana nedělá iluze o hentej demogracyji a podle toho to vypadá. Jedni přešli od argumentů k projektilům a druzí vědí, že buď zvítězí, anebo špatně dopadnou. Výsledek je předem zřejmý. Ke zklidnění situace nedojde, ale za to by mohlo dojít na další střelné zbraně.

U nás ještě nějaké iluze o skvělém demokratickém uspořádání jsou. Máme přece dobře napsanou ústavu, skvělé a spravedlivé soudnictví a nejlepší ústavní soud, máme silnou občanskou společnost, takže o změně systému nemůže být ani řeči. To kdysi napsal Středula...

Anebo je to zbabělost? Pragmatismus? Slováci začali s národním povstáním skoro rok před koncem války, Češi si počkali na poslední tři dny...

Ale zatím se nestřílí a jak vždycky říkali moji dědečci, dokud se nestřílí, je všechno v pořádku.

Ad atentát na Fica: Když pomatený Balda kácel stromy na koleje, liberálové křičeli, že za to může Okamura. Jako kdyby Baldovi podával pilku. Když teď slovenská vládní koalice ukazuje na dnešní opozici, pod jejímž vlivem pomatenec Cintula málem zabil Fica, je to „ohrožení demokracie“. Jak se v tom orientujete?



Ale to je přece jednoduché. Právo je to, co prospívá nám anebo co škodí těm druhým. Chraň Bůh, aby existoval jeden metr pro všechny. To by nešlo, todleto. Jak by k tomu přišly všechny ty nevládky? Jak by k tomu přišly liberální zájmy? Jak by k tomu přišli všichni ti faktčekeři, kdyby se všem měřilo stejně? Nedej Bože by se zjistilo, že není možné odtrhávat Kosovo a zakazovat odtrhávat Krym. Nebo by se ukázalo, že invaze na Ukrajinu je totéž jako invaze do Iráku. Nebo že Tomáš Čermák patří do lochu stejně jako Pavel Řeporyjec Novotný. Takový chaos si přece nemůžeme dovolit. Držme se tedy osvědčeného hesla, že co pravda a láska dělá, to dobře dělá, i kdyby na Fica stříleli.



Ale jinak musíte uznat, že Okamura je na tom lépe. „Jeho“ Balda nikoho nezranil a nedošlo ani k žádným škodám. „Šimečkův“ Cintula vysypal do Fica skoro celý zásobník.

Když píšete o tom, že ani na Slovensku, ani u nás po atentátu na Fica žádné smíření nebude a že probíhá „občanská válka“, tak kdo jsou skuteční bojovníci té války? Jsou to mocní, kteří se bojí výsledku eurovoleb a třeba i našich voleb příští rok? Nebo jsou to jejich elektoráty, ty společenské vrstvy, které jsou tak strašně přesvědčené, že Ukrajina, Green Deal nebo boj s Babišem jsou tak osudové věci, že stojí za to potírat zbytek národa, tedy „dezoláty“, důchodce a „dezinformátory“? Že bez toho je konec všeho?

Ty osudové věci jsou nakonec vždycky jen prachy. Žádná jiná osudovost v tom není. Všechny ty grýndýly jsou o obrovských penězích, stejně tak válka na Ukrajině a koneckonců i ten boj proti Babišovi. Andrej by nikomu nevadil, kdyby nesáhl zavedeným politickým šíbrům na jejich penězovody. No a lidem to musíte podat jako boj dobra se zlem, protože ty prachy si chcete nechat. Nechcete se o ně dělit, i když potřebujete, aby to za vás někdo vybojoval. A tak do toho začnete cpát hodnoty – svatou válku, dezinformace, ohrožení demokracie, záchranu planety a podobně. To zabírá už tisíce let.

Ve válce, která se k nám pořád přibližuje, si jedni chtějí ponechat své výdobytky a prebendy a druzí by si přáli restart, protože prebendy se platí z jejich nedostatku. Svět už je rozebraný, na lukrativních místech už někdo sedí a není dost pro všechny. Proto se teď tolik mluví o great resetech a podobných věcech. Prozatím se po demokraticku argumentovalo, ale teď poprvé někdo vytáhl bouchačku, protože ta dost srovnává šance.



Zaznamenal jste za své objíždění republiky či během jiné veřejné aktivity někoho, kdo se projevoval tak šíleně, že si teď říkáte: OK, to by mohl být takový český Cintula?

Nejblíž tomu je podle mě známý jihlavský provokatér Tomanec. Ten už po násilí sahal několikrát, ale zatím používal jen ruce a nohy. Ale on už věří, že může. Že má právo svým odpůrcům rozkopat petiční stánek. Od toho už není daleko, aby si myslel, že má právo jim sáhnout na život. Já moc nevěřím na takové to náhlé pomatení smyslů. Jako že včera to byl dobrý soused, který všechny zdravil a dneska je to vrah. Já si myslím, že ke střílení do druhých se člověk musí postupně propracovat.

Když se zpětně podíváte na život Olgy Hepnarové, tak si můžete odškrtávat ty milníky, které z ní udělaly vražedkyni. Akorát si jich nikdo včas nevšiml. Neměla kolem sebe dobrou rodinu. Nikoho nezajímala. Podle mě to u toho Cintuly bude stejné. Nakonec se zjistí každičký detail. Jak to v něm rostlo, jak o tom mnohokrát mluvil... ale všem to bylo jedno, protože lidi mají jiné starosti.

Na začátku se sprostě nadává, pak se tluče, pak kope a nakonec se střílí. Společným jmenovatelem je, že mám právo. Ty víš, dobrotivý Bože, že každá nelidskost je mi cizí... komunisti ovšem nejsou lidé...

Ve válce také nikdo nehlásí, že v nepřátelských zákopech zabil čtyři táty od rodiny, dva skvělé hudebníky, jednoho kluka, co měl před svatbou a jednoho soustružníka. Vždycky zabili militanty, skřety, okupanty nebo nacisty. S tím Cintulou to bude stejné. Někdo mu musel nejdřív vysvětlit, že nestřílí na člověka.

Zase nám po atentátu na Fica začal v médiích strašit termín „rozdělování společnosti“. Já ten termín nemám rád. Jednak politika nutně vede k rozdělení, protože v demokracii bojují voličské skupiny proti sobě. A jednak se ten termín dle mého neužívá rovnoměrně. Jak to s tím souslovím máte vy?

Víte, pero je ostřejší než meč. Slovo je nástroj, který hodně zmůže. A používá se to, co funguje. Výborné je slovo: „dezinformace“ – na to ještě lidé naskakují a reagují. Stejně tak ještě funguje fráze o rozdělené společnosti. Ale slovo, stejně jako jakákoliv zbraň, časem ztratí na účinnosti a přijdou nová slova a nové fráze, pomocí kterých se bude zkoušet ovládat společnost.

Já to prostě beru jako zbraň s omezenou životností. Kdo si dneska ještě pamatuje strašení ozónovou dírou? Za pár let klimatická změna nikomu nezvedne tlak.

Ostatně, zkuste si to někdy. Zkuste v plné tramvaji říct slovo „hovno“. Nikdo si toho ani nevšimne. Ale zkuste nahlas a zřetelně říct slovo „exkrement“. Všechno najednou ztichne.

Kdo tedy nezrušil plánovanou akci, a je to dobře, je Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP). Ta svou konferenci s výborným obsazením uskutečnila. Vy jste tam byl. Co jste tam zažil a navnímal?



Nejlepší projev měl podle mě profesor Petr Drulák. Pokud se čtenáři podívají na záznam, tak určitě doporučuji. Ale všichni řečníci stáli za poslech, stejně tak stály za to debaty o přestávkách kolem stolů s kávou. Pokud mohu soudit, dezoláti se nám profesionalizují, leští svůj povrch a díky tomu na něm přestávají držet nálepky. SOSP jde v čele tohoto trendu a jsou mi v tom vzorem.

Já jsem si na místě odchytil Sašu Vondru, vyřídil jsem mu vřelé pozdravy od Zdeňka Jandejska, vybídl ho, aby pokud možno ještě před volbami vytáhl nějaký další lživý pamflet a šel s ním mávat do televize a na závěr jsem mu sdělil, že se do europarlamentu nejspíš nedostane, protože průzkumy hovoří jasnou řečí. Nebyl za to rád.

A poslední otázka. Vzbudil ve vás atentát na Fica třeba i jen na vteřinu strach o vaše vlastní bezpečí? Protože když za humny mohou postřelit premiéra, mohou se v téhle zemi třeba rozbíjet huby blogerům, kteří nechtějí budovat ten krásný svět, jak si ho představují voličské vrstvy, o kterých jsme se dnes už bavili?



Já si už před půl rokem pořídil velkého psa. Když jsem chodil po ulici, občas na mě někdo zařval, že jsem kolaborant a patřím na šibenici. Ale když jdu po ulici s velkým psem, nikdo ani nepípne... Stejně tak jsem pořídil nová bytelnější vrata. Ale naštěstí jsme malé moravské město a myslím, že tady se to zatím obejde jen s pokřikováním. Zatím ještě většina lidí žije své normální životy.

Ale trend je bohužel jednoznačný. Argumenty docházejí, peníze také, a to je bohužel vždycky důvod k tomu, si s někým vyřídit účty. Nejlépe s někým, od koho nehrozí nebezpečí. Nikdo nikdy nebude křičet před domem Rittiga: „Ty mafiáne, pojď si to se mnou rozdat.“ Nikdo nikdy nekřičel v centru Karlových Varů: „Rusáci, táhněte do prdele.“ Nikdo nebude v Chánově volat po bílé síle. To je příliš nebezpečné. Mnohem lepší je, dovolovat si na křehkou Kateřinu Konečnou nebo na spořádané blogery.