„Ti nahoře zkouší, co ještě vydržíme!“ V Českých Budějovicích protestovaly stovky lidí proti Ondráčkovi, Babišovi a Zemanovi

REPORTÁŽ Několik stovek lidí se v pondělí večer sešlo na náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích. Připojili se tak k akci s názvem „Ne Ondráčkovi do čela komise pro GIBS“. Demonstrovalo se v několika městech po celé České republice. V jižních Čechách byla svolána akce nejen v Českých Budějovicích, ale také v Písku. V Českých Budějovicích přišla na demonstraci i zpěvačka Naďa Válová, která minulý rok spolupracovala s Martou Kubišovou na nové nahrávce legendární Modlitby pro Martu.

„Nechceme prezidenta prolhaného hulváta.“ „Nechceme premiéra zloděje a estébáka.“ „Nechceme Ondráčka mlátičku v komisi pro kontrolu GIBS.“ Cedule s takovými nápisy „zdobily“ českobudějovickou dominantu Samsonovu kašnu. Pod nimi pak nechyběly fotky obětí komunistického režimu, jako byl například Jan Palach nebo Josef Toufar. Kolem pak nejen organizátoři, ale i další účastníci akce zapalovali svíčky.

Na demonstraci dorazila i zpěvačka Válová

Kromě cedulí, které byly zavěšeny přímo na kašně, přišli někteří demonstranti i s cedulemi v rukou. Mezi nimi byla i zpěvačka Naďa Válová. „Estébák nám velí, esenbák nás hlídá. To je pravda a láska 2018?“ Takový nápis byl na ceduli, kterou třímala zpěvačka v rukou. I ona se vyjádřila ke zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti GIBS. „Bylo mi deset, když moje máma chodila a bojovala za svobodu a tohle mi přijde tak absurdní, tak špatný, že s tím se musí něco udělat,“ řekla Naďa Válová, která zmínila i ikonu Sametové revoluce Martu Kubišovou. „Nazpívala jsem s Martou Kubišovou teď novou Modlitbu 2017, což má pro mne obrovskou váhu,“ vysvětlila Naďa Válová.

Na petici stáli frontu

V Českých Budějovicích se začali lidé v centru města scházet už kolem šesté hodiny večer. Kromě zapalování svíček tady také podepisovali hned dvě petice. „Tato akce je především o podepisování petic. Jedna petice je za nezávislá média a druhá pro odvolání Ondráčka z funkce, do které byl v pátek zvolen,“ řekla jedna z organizátorů Anna Matoušů.

Dodala, že se sešlo dokonce více lidí než organizátoři očekávali. „ Z toho jsme nadšení a doufáme, že akce bude mít velkou odezvu, že to nevezmou na lehkou váhu,“ řekla Matoušů.

Sdělila i svůj vlastní názor na to, že byl Ondráček jmenovaný do čela komise pro kontrolu GIBS.

„Já si myslím, že někdo s takovou minulostí by neměl zastávat takovou funkci. To je prostě nepřípustné a je opravdu nešťastné, že byl zvolen,“ vysvětlila organizátorka akce.

U některých podpisových archů se tvořily dlouhé fronty. Lidem ale čekání ani v mrazivém počasí nevadilo. „Musíme konečně dát najevo, že si s námi nemohou dělat, co chtějí. Komunistická mlátička, aby dostala právě tuto funkci, to už musí ti nahoře asi zkoušet, co ještě vydržíme,“ rozčiloval se muž, který stál v dlouhé řadě společně se svou manželkou.

A nebyl sám, kdo přišel na akci i s příbuznými. S celou rodinou přišel na náměstí například Štěpán Jankovský. Jak sám řekl, přišel vyjádřit svůj nesouhlas nejen s Andrejem Babišem ve funkci premiéra, ale právě také se zvolením Zdeňka Ondráčka. „S panem Ondráčkem nesouhlasím, protože je to člověk, který by vůbec v politice neměl být,“ uvedl Jankovský.

Stovky účastníků akce se shromáždily kolem kašny a při proslovu organizátorů svítily svíčkami nebo mobily. Jak organizátoři uvedli, věří, že pokud pondělní tichý, symbolický protest nebude vyslyšen, sejdou se všichni opět při jiné formě protestu.

autor: David Hora