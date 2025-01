„Ti zmínění nám velmi uškodí.“ Z Motoristů úder na hradního Koláře

Boris Šťastný na úvod popsal, jak sledoval inauguraci prezidenta USA Donalda Trumpa, a sdílel svůj pohled na tuto událost. „S inaugurací jsem strávil celý večer až do pozdních nočních hodin. Něco vysílaly televize, něco bylo na internetu. Pro mě to byla mimořádná událost. Otevřeli jsme si doma s manželkou láhev šampaňského a slavili jsme. Myslím, že je to významný den nejen pro Spojené státy, ale pro celý svět. Skutečně obdivuji politiku Donalda Trumpa. Líbí se mi, že to, co slíbil voličům v jednotlivých částech kampaně, plní. Začal s tím hned od první minuty – jednotlivými dekrety. S kolegy Motoristy jsme si hned po projevu psali, že celá řada myšlenek, které Trump představil i během kampaně, se okamžitě objevila v jeho dekretech. V přímém přenosu podepisoval opatření proti nelegální migraci, uznání toho, že existují dvě pohlaví – muž a žena, podporu automobilového průmyslu, snižování státní byrokracie, otázky Green Dealu a zelených politik. Okamžitě zlikvidoval jejich vliv odstoupením od pařížské klimatické dohody a tak dále,“ řekl Šťastný v rozhovoru pro XTV.

Reagoval na názory, že Trumpův inaugurační projev nebyl příliš vstřícný vůči Evropanům. Sám to ale tak nevnímal a má pro jeho kroky naopak pochopení. „Viděl jsem, že Trump se snaží logicky představit situaci své země. Domnívám se, že oprávněně chce Ameriku změnit zpátky k lepšímu a bojuje za její zájmy. Neuráží mě jeho patriotismus a vlastenectví, naopak je mi to blízké. Myslím si, že i my bychom měli bojovat za to, aby Česká republika byla na prvním místě, a ne odevzdávat pravomoci Bruselu a nechat si naši zemi zvenčí měnit. V tomto ohledu si myslím, že je to v pořádku. Trump hovořil o míru, o snaze nastolit celosvětový mír, mluvil o Blízkém východě, o válce na Ukrajině, o Panamském průplavu, o clech na čínské zboží – tomu rozumím. Řekl, že chtějí zavést cla na Čínu a současně podporovat místní automobilový průmysl a vlastní energetiku. Na tom není nic špatného,“ míní šéf pražských Motoristů.

Boris Šťastný zdůraznil, co ho v Trumpově inauguračním projevu zaujalo nejvíc – zejména Trumpova snaha chránit průmysl před negativními dopady „zelené“ politiky. „Určitě mě zaujaly snahy nenechat si zničit zelenými politikami vlastní průmysl. To je téma, které nyní rezonuje v celé Evropě včetně České republiky. Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví naší ekonomiky, a když se podíváme na stav německého hospodářství, vidíme, kam se to všechno dostává. V tomto ohledu mám vážné obavy o budoucnost českého automobilového průmyslu a o všechno, co je na něj navázané. To je věc, která si určitě zaslouží velkou pozornost.“

A že věří, že Donald Trump ve svém druhém prezidentském období bude postupovat jinak než v tom prvním. „Podle mého názoru se Trump bude chovat jinak než v prvním období. Myslím si, že tím, čím on prošel za uplynulé čtyři roky, a čím prošly Spojené státy, vnímá jako své poslání, jako velkou výzvu. Může v tom hrát roli nejen ta neuvěřitelně tvrdá opozice ze strany demokratů proti němu a lidem, kteří zastávali stejné názory,“ pokračoval lékař.

Zvlášť důležité podle Šťastného je, že Trump už od prvních minut ve funkci klade důraz na svobodu slova a bojuje proti cenzuře. „Zaznamenal jsem výnos o zákazu cenzury, a to mě velice zaujalo. Je to zásadní krok. Trump si uvědomuje, že svým znovuzvolením má možnost udělat něco zcela výjimečného, co po něm zůstane v dějinách. A já tomu věřím,“ doplnil.

Stranou nezůstal ani kontroverzní výrok poradce prezidenta ČR Petra Koláře, že „musíme mluvit i s lidmi, kteří jsou na straně Donalda Trumpa, protože máme šanci, že ne každý z nich bude sdílet jeho pokusy o nastolení jiného světového pořádku; má totiž zálibu v diktátorech“.

Podle Šťastného je znepokojivé, že tato slova pronesl nejbližší spolupracovník prezidenta České republiky. „Víte, měl jsem tu čest sloužit u bývalého prezidenta Václava Klause jako jeden z poradců. Nedovedu si představit, že by za Václava Klause někdo z jeho okolí, kdo byl svázán s prezidentskou kanceláří, pronesl něco takového. My jsme tehdy měli smlouvu, odpovídající prověrky – na rozdíl od pana Koláře. A kdyby si někdo dovolil podobné prohlášení, nemyslím si, že by v té pozici dožil večera téhož dne,“ poznamenal Šťastný. A upozorňuje, že slova prezidentova poradce Koláře jsou nejen jeho osobním názorem, ale do určité míry odrážejí i postoj prezidentské kanceláře.

„Pan bývalý velvyslanec ČR v USA, pan Kolář – poradce prezidenta republiky, je také nějakým způsobem hlasem toho úřadu, protože prezident se od jeho slov nedistancuje. Takže jedna věc je, co řekl pan prezident Petr Pavel v době, kdy ještě nebyl prezidentem, a druhá věc je, co říká jeho okolí nyní. A on to nijak nedementuje. To je nesmírně nebezpečná věc, špatná věc, která ničí vztahy s USA. V tomto ohledu, byť jsem opoziční politik a velký kritik této vlády, musím uznat, že premiér i ministr zahraničí – o kterém mám také svůj názor, pokud jde o jeho politické směřování – si nic takového naštěstí k této zemi nedovolili,“ dodal Šťastný.

Podle Šťastného se jedná o velmi vážný problém, který může mít dlouhodobé dopady nejen na vztahy s Washingtonem, ale i na celkové směřování české zahraniční politiky. „Je to věc velmi alarmující věc. A ukazuje se, že to je politika nejen vůči Slovensku a Maďarsku, ale i vůči Spojeným státům. Ti zmínění nám velmi uškodí,“ zopakoval Šťastný.

Odmítl tvrzení prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře, že Donald Trump usiluje o nastolení jiného světového pořádku. Podle Šťastného Trump naopak hájí tradiční hodnoty a snaží se zemi vést k prosperitě. „Trump hájí principy Republikánské strany a myšlenky svobody, demokracie, prosperity. Hájí vlastní zemi, snaží se ji změnit k lepšímu – a na tom není nic špatného. Pokládám za nesmírně špatné, když představitelé naší země takto o Trumpovi hovoří,“ zdůraznil Boris Šťastný, že podobné výroky mohou poškodit vztahy České republiky s klíčovým spojencem.

Mimo jiné také Šťastný vysvětlil, proč se Motoristé, kteří se na podzim chystají kandidovat do Poslanecké sněmovny, rozhodli jít do voleb samostatně a nevstoupit do žádné předvolební koalice, například s hnutím Přísaha. Podle něj je hlavním důvodem programová nezávislost a odpovědnost vůči vlastní členské základně.

„Členská základna Motoristů nám dala spoustu komentářů. Jeden z hlavních důvodů pro samostatnou kandidaturu je ten, že chceme mít vlastní odpovědnost za směřování do voleb, a ne se schovávat za nějaké koalice, kde bychom museli programově ustupovat. Je to tedy otázka programové čistoty. Samozřejmě jsme měli kontakty s Přísahou a probíhala určitá komunikace. Není naším cílem zakládat nové subjekty nebo přejmenovávat naši stranu a měnit program. Nabídli jsme Přísaze – stejně jako Svobodným – možnost podílet se na projektu podpory Motoristů. V určité fázi jednání ale přišla od Přísahy odpověď, že nemají zájem o tento druh spolupráce a nechtějí podporovat Motoristy. Naopak chtějí jít do voleb v jiném partnerství. My jim v tom přejeme hodně štěstí,“ zmínil Šťastný

A dodává, že přestože se cesty obou stran v předvolební fázi rozešly, vnímá Roberta Šlachtu jako odborníka na bezpečnost a možnost spolupráce s Přísahou do budoucna nevylučuje. „Jak jsme řekli, Roberta Šlachtu pokládáme za zřejmě největšího odborníka na oblast bezpečnosti v Česku. Jsme připraveni s Přísahou jakkoliv spolupracovat – třeba i po volbách,“ dodal Boris Šťastný.

