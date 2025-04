„To Rusové ze sebe udělali nepřátele NATO.“ Farský narazil v Partii na Vondráčka

V úvodu pořadu Partie Terezie Tománkové se probírala sobotní schůzka prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského, kteří přicestovali do Itálie na pohřeb papeže Františka. Radek Vondráček (ANO), poslanec, předseda ústavně-právního výboru a místopředseda hnutí, má na vývoj války na Ukrajině spíše skeptický pohled. „Ukrajinský prezident by měl mít odvahu vytáhnout bílou vlajku. Jiný scénář to nemá,“ zmínil Vondráček.

Jana Farský (STAN), europoslanec a místopředseda hnutí, vyjádřil svůj názor, že agresorem je Rusko a obětí Ukrajina. „Trump od začátku tlačil na Ukrajinu, ale vůbec netlačil na Rusko. Doufám, že historie bude přiblížena Trumpovi a řekne mu, že ustupovat se nevyplácí. Jestli vstřícný krok Ruska je, že nedobude celou Ukrajinu, tak to je strašné. Pokud se jim dá Krym, nic se nevyřeší. Na Československo tlačil svět, odevzdali jsme Sudety, válce jsme se nevyhnuli,“ připomněl Farský.

Vondráček namítl, že USA realisticky chtějí mír, který odpovídá současné situaci. „Trump vtrhl do ringu, když se tam zápasí. On ty soupeře odtrhává. Celá Evropa donedávna seděla v hledišti, povzbuzovala Ukrajinu. Nikdo přitom nezohledňuje, jaká je aktuální situace na bojišti. Trump má nejlepší informace na světě, není to osamělý střelec, ví, o čem mluví, má to reálný základ. My ho kritizujeme, sledujeme každou jeho chybu. Počkejme. Trump není ani s jedním. Chce ukončit konflikt,“ řekl opoziční politik.

Moderátorka Terezie Tománková připomněla, že na Ukrajině umírá množství lidí.

„Ukrajina je obětí Ruska. Rusové útočí na civilisty, vraždí, znásilňují, unášejí děti. Trump začal útočit na Ukrajinu. Říkat – vzdejte se! Je tam oběť a agresor. Evropa pomohla více Ukrajině než USA. Spojené státy mají balíček, schválený ještě za Bidena, takřka vyčerpaný. Evropa je silně zainteresovaná. Amerika chce válku jen ukončit. Je snazší dotlačit ke konci slabšího,“ řekl Farský a připomněl evropskou koalici ochotných. Dále podotkl, v čem se liší americký a evropský mírový návrh. „Je v našem zájmu, aby vše bylo v souladu s mezinárodním právem. Jinak se dostáváme do bezpečnostního rizika,“ pravil Farský.

„Jsme závislí na mezinárodním právu, s tím souhlasím. Jinak jsme neubránitelní,“ připustil Vondráček. Nelíbí se mu však, že se točí stále dokola tvrzení, že Rusko je agresor a Ukrajina se musí bránit. „Pro ČR je důležité, abychom neměli na zápraží horký válečný konflikt. Situace na bojišti není dobrá. Je zapotřebí přestat střílet,“ zdůraznil Vondráček. „Pořád se vytahuje argument, že Rus vyrazí na pochod na západ Evropy, ale to je ničím nepodložená propaganda. Bavme se o reálné situaci. Ať je na tom Rusko, jak chce, stojí ho to peníze,“ zmínil Vondráček.

Farský se obává, že Západ nemá dostatek odhodlání na to, aby podpořil Ukrajinu natolik, aby vytlačila Rusko z východu země a z Krymu. Ekonomický tlak přitom považuje za důležitý. Připomněl, že komunismus v Československu padl, když už nebyl ani toaletní papír. „Rusko sice říká, že sankce mu neubližují. Ale je tam nepoměr mezi realitou a slovy. Sankce mohou být uvolňovány postupně. Ale zbavit se jich? To bychom odevzdali všechny zbraně z rukou,“ řekl europoslanec.

Že jsou sankce pro Rusko citelné, uvedl také Vondráček. Ale sankce podle něj situaci na bojišti nevyřeší. Měly by se uvolňovat racionálně, pragmaticky, na základě jednání.

„To Rusové ze sebe udělali nepřátele NATO,“ připomněl Farský. „EU udělala velký kus práce, abychom na Rusku nebyli závislí. Byli jsme závislí na plynu, to se podařilo za velkých nákladů vyřešit,“ poznamenal europoslanec.

Vondráček rozebíral také Trumpův přístup k řešení války na Ukrajině. „USA a Donald Trump mají své hospodářské cíle. Amerika je zadlužená, proto také opouští postavení hegemona. Součástí nového uspořádání bude nová hospodářská situace včetně Ruska,“ poukázal Vondráček. I Rusko se podle něj postupně změní.

Vláda ANO ještě může být jednobarevná

Moderátorka uvedla téma blížícího se výročí ukončení druhé světové války a účast slovenského premiéra Roberta Fica na oslavách v Moskvě. „Je to součást jeho boje o pozornost. Slovenská veřejnost je rozdělená,“ domnívá se Farský.

„Slováci jsou jiní než my. Proto nechci Ficovy kroky shazovat. My bychom si měli hlavně připomenout ukončení války,“ podotkl Vondráček.

„Proč nejet na oslavy do Moskvy a neslavit s agresorem, který pomáhal rozpoutat válku?“ položil Farský řečnickou otázku. Síla EU podle něj spočívá v tom, že funguje dohromady, společně. „Fico teď jednotu EU, která nám dává sílu a bezpečnost, drolí,“ řekl Farský.

„Máme respektovat druhé,“ odpověděl mu Vondráček a odmítl Ficovu plánovanou cestu do Moskvy dále komentovat.

Diskuse se pak přesunula ke státnímu rozpočtu a k výdajům na obranu. „Dvě procenta jsou obrovské peníze. Dvě procenta při růstu ekonomiky mohou být více než tři procenta bez růstu. My jsme výdaje zvyšovali po celou dobu. Mnohokrát jsme koalici podpořili při pomoci Ukrajině, ale chceme, ať se peníze vynakládají efektivně,“ upozornil Radek Vondráček.

Tento krok hnutí ANO je podle Farského třeba ocenit. „Když se dokážeme shodnout, že je to prioritou pro ČR, je to správné,“ prohlásil Farský.

Politici okomentovali také nejnovější volební model. Tománková se zeptala Farského, co se stalo, že SPD aktuálně vystrnadila STAN ze třetího místa. „Nevidíte někde chybu? Neznámé tváře, nevýrazná kampaň?“ nadhodila moderátorka.

„Ve většině krajů jsme na třetím místě. Podle jiných průzkumů stále jsme na třetím místě. Děláme stejnou práci, neměníme názory. Situace se ale mění. Vrhneme se do horké fáze kampaně. Staráme se o bolístky v krajích. Volby jsou za šest měsíců. V dnešní turbulentní době je to za dlouho. Nikdy nebyla doba tak dynamická a nepředvídatelná jako dnes. Nabídku veřejnosti budeme konkretizovat,“ řekl Farský.

Klesá také ANO. Případná vláda hnutí ANO podle Vondráčka však ještě může být jednobarevná. „Uvidíme, jak dopadnou výsledky voleb. Jaké budou programy,“ objasnil, podle jakého klíče bude ANO vybírat případné koaliční partnery. Vyjádřil se i ke kauze Filipa Turka, který překročil povolenou rychlost na dálnici. „Udělal chybu. Ale je znát, že už ho berou vážně. Ani o kauze milionu premiéra Fialy v záložně se tolik nepsalo,“ připomněl Radek Vondráček.

Kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná

Na přetřes přišla kauza Dozimetr. „Netýká se jen nás, byla tam vazba také na členy jiných stran, i ANO. My jsme vrátili několik milionů darů, u nichž byl jen stín podezření, že by mohly být spojeny s touto kauzou,“ pravil Farský. „Nevím, co zazní u soudu. Určitě to bude použito proti nám. Vlivů na kampaň bude víc. Zrovna to tak vyšlo, že to bude v horké fázi kampaně. My máme vyčištěno, ti lidé už s námi nejsou spojeni,“ tak vidí situaci Farský.

„Násilné spojování hnutí ANO s kauzou Dozimetr je trapné,“ ohradil se Vondráček.

Moderátorka připomněla kauzu Čapí hnízdo. „Trvá to dlouho. Všechna rozhodnutí byla ve prospěch Andreje Babiše. Nechápu, co se zase bude projednávat. Kauza je zpolitizovaná. Dopad na volby mít nebude,“ podotkl Vondráček.

Podle Farského není dobré říkat, že soudy jsou zneužívány. Vondráček reagoval slovy, že kauza Čapí hnízdo je zpolitizována mediálně.

Hosté ve studiu komentovali také dění v Poslanecké sněmovně. Opozici se nelíbí, když vláda nedorazí na jednání. „Takhle to s interpelacemi vypadá už dlouho. Vláda nepřijde. Svolávají si svoje schůze, to se dříve nestávalo,“ zdůraznil místopředseda ANO. Když nikdo z vlády nepřijde, je to podle něj pohrdání Parlamentem ČR.

Farský připustil, že neúčast vlády při projednávání interpelací není v pořádku. „Má to řešení. Jednací řád Sněmovny je zoufalý. Menšina může terorizovat většinu, to je špatně. Řešením může být klouzavý mandát. Za ministra nastoupí jiný poslanec,“ navrhl Farský.

Moderátorka se Vondráčka zeptala, zda hnutí ANO napomůže změně jednacího řádu. Opoziční politik připustil, že je to možné.

Psali jsme: Setkání v Římě: Miroslava Němcová by chtěla zázrak. Aby Trump „prozřel“ Průzkumy ovlivňují výsledek voleb. Jaroslav Poláček radí voličům, jak se nenechat oklamat Nová čísla: SPD nahání Starosty, Babiš lepší, než celá vláda Dvě televize, dva průzkumy: Získá Babiš víc, než celá vláda?