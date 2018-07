„To bude asi soutěž s Bosákem, ne?“ Další známý sportovní komentátor ČT se pustil do křížku s veřejností

Robert Záruba, sportovní komentátor České televize, se rozhodl na svém twitteru sdílet článek poukazující na pozitivní dopady našeho členství v Evropské unii. Díky tomu ale přišel do sporu s mnoha odpůrci EU, kteří mu pak doporučovali, aby se raději politických debat stranil. V návaznosti na to zaznívaly i poznámky o soutěžení s jeho kolegou, sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem, který před pár dny prohlásil, že MS ve fotbale se nemělo konat v Rusku.

Debaty, která se po sdílení článku o výhodách členství v EU rozpoutala na Zárubově twitterovém účtu, si všiml i bývalý náměstek ministra vnitra a člen strany Realisté Michal Moroz. Ten poukázal především na tu část, kdy jeden z uživatelů na Zárubou vychválený článek o EU ironicky reagoval se slovy, že text obsahuje opravdu hezky zpracované grafy, kde je popsáno, kolik peněz se sebralo schopným a pracovitým lidem a přerozdělilo neschopným nebo všehoschopným.

„Pardon, já žiju v reálném světě a vidím, co se za peníze EU postavilo, opravilo. Jestli neumíte porovnat naše města v roce 1989 a dnes, tak nemá smysl reagovat,“ vypálil Záruba. Na to mu ale další komentující připomněl, že uvádí chybný příklad. „Vstup do EU byl v 2004. Musíte porovnávat od roku vstupu. Nebo snad chcete říct, že v období 90-04 se nic nestavělo nebo neopravovalo?“ podivoval se nad Zárubovým argumentem.

Na to Záruba reagoval jasně a stručně. „Skoro vůbec,“ napsal. Nad takovou odpovědí se Michal Moroz pozastavil a na svém twitterovém účtu Zárubovu stručnou odpověď okomentoval. „Pozoruhodné vlákno s bravůrním závěrem,“ dodal. „Tak "bravŮrním" určitě,“ odepsal mu obratem Záruba. „To bude asi soutěž s p. Bosákem ne?“ vložil se do diskuse další uživatel.

Slova o soutěžení s Bosákem ale padla vícekrát. „Kolik vám platí ten pán nevím, mzdu ale dostáváte od daňových poplatníků (koncesionářů) za nestranné a objektivní informování, což už dávno neděláte. Jako ČT jste, jak se říká, zadarmo drazí. U Vás osobně by mne mrzelo, kdyby z Vaší strany šlo o soutěž s kolegou Bosákem, nebo lidmi ze Zpravodajství, které je zcela jednostranné a nekoukatelné,“ vyčetl Zárubovi jeho postoj jeden z komentujících.

Na Jaromíra Bosáka se totiž kritika spustila především za jeho komentáře o Rusku při mistrovství světa ve fotbale, a za to, že do sportovního komentování tahá pořád politiku. To podtrhl větou, kterou dodal na závěr slavnostního ceremoniálu mistrovství světa, kdy v komentáři v České televizi řekl, že fotbalový šampionát se neměl z mnoha důvodů konat v Rusku. Těm, kteří s ním takový názor nesdíleli, pak Bosák neváhal připomenout, že za jejich peníze jezdí na dovolenou, popíjí a vydělává víc než oni.

